Quốc Cường ghi siêu phẩm giúp CA TP.HCM thắng Buriram United ở Cúp C1 Đông Nam Á
Thứ Tư, 20:06, 18/11/2026
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 18/11: Nguyễn Thái Quốc Cường ghi siêu phẩm giúp CA TP.HCM đánh bại Buriram United với tỉ số 1-0 ở trận đấu thuộc lượt 2 bảng A Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 diễn ra trên sân vận động Bình Dương.
CA TP.HCM tạo nên chiến thắng đầy cảm xúc khi đánh bại Buriram United với tỷ số 1-0 tại Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27. Trong thế trận giằng co và chịu sức ép lớn từ đối thủ, Nguyễn Thái Quốc Cường đã tỏa sáng đúng lúc bằng siêu phẩm ở phút 88, mang về 3 điểm quý giá cho đại diện Việt Nam.
Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao và liên tục tổ chức những pha tấn công về phía khung thành đối phương. Buriram United sớm tạo ra sức ép, nhưng thủ môn Lê Giang chơi tập trung, nổi bật là tình huống băng ra cản phá cú dứt điểm nguy hiểm của Goran Causic ở phút 27.
Ở chiều ngược lại, CA TP.HCM cũng có những cơ hội đáng chú ý thông qua Tiến Linh, Kevin Yamga và Olaha Mạnh Đức. Tuy nhiên, các chân sút chủ nhà thiếu một chút chính xác ở những pha xử lý cuối cùng, khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng.
Sau giờ nghỉ, CA TP.HCM tiếp tục tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Buriram. Phút 56, Quốc Cường có pha đột phá ấn tượng khi vượt qua tới 4 cầu thủ đối phương trước khi dứt điểm, nhưng chưa thể tạo ra khác biệt.
Càng về cuối trận, Buriram càng gia tăng sức ép và liên tục tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm. Dẫu vậy, Lê Giang vẫn là điểm tựa vững chắc của đội chủ nhà với pha cứu thua xuất sắc trước cú sút căng của Sebastian Moyano ở phút 71.
Bước ngoặt xuất hiện ở phút 88, khi Nguyễn Thái Quốc Cường xử lý khéo léo trước vòng cấm rồi tung cú sút tuyệt đẹp vào góc chữ A, khiến thủ môn Etheridge hoàn toàn bất lực. Những phút bù giờ chứng kiến nỗ lực tìm bàn gỡ của Buriram, nhưng CA TP.HCM bảo toàn thành công tỷ số 1-0 để giành chiến thắng nghẹt thở.
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 mới nhất, bảng A có 6 đội cùng sở hữu 1 điểm sau lượt trận mở màn.
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CA TP.HCM sẽ có cuộc tiếp đón Buriram United ở lượt trận thứ hai bảng A Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 vào lúc 18h00 ngày 18/11, với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Trong bối cảnh đội khách được đánh giá cao hơn và đang có phong độ khá tốt, Olaha Mạnh Đức cùng các đồng đội sẽ phải nỗ lực rất lớn nếu muốn giữ lại 3 điểm trên sân nhà.
Ở lượt trận mở màn, cả ba cuộc đối đầu tại bảng A đều kết thúc với kết quả hòa, khiến cuộc đua giành vé đi tiếp chưa có sự phân hóa rõ rệt. CA TP.HCM chia điểm với Ratchaburi sau trận hòa 1-1 trên sân khách, Buriram United bị Pusamania Borneo cầm chân với tỷ số 0-0, còn Kuching City FC và Tampines Rovers tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn với kết quả 2-2.
Sau lượt trận đầu tiên, CA TP.HCM có 1 điểm và tạm đứng thứ 3 bảng A, trong khi Buriram United cũng sở hữu 1 điểm nhưng xếp thứ 5. Bởi vậy, cả hai đội đều cần một kết quả tích cực để cải thiện thứ hạng và tạo lợi thế trong cuộc đua tại bảng đấu.
Điểm tựa sân nhà và niềm hy vọng Olaha Mạnh Đức
Với CA TP.HCM, trận đấu này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu lần đầu tiên đội bóng trở lại thi đấu trên sân nhà ở đấu trường khu vực sau hơn 20 năm vắng bóng. Được đầu tư mạnh mẽ để hướng đến mùa giải đầy tham vọng, CA TP.HCM sở hữu lực lượng có chiều sâu với 5 ngoại binh gồm Cummings, Yamga, Aldair, Narvaez và Leo Gomez.
Bên cạnh đó, đội hình CA TP.HCM còn có nhiều gương mặt Việt kiều và cầu thủ nhập tịch đáng chú ý như Lê Giang Patrik, Olaha Mạnh Đức, Williams Minh Hoàng hay Khoa Ngô. Sự kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm và những nhân tố có chất lượng chuyên môn tốt được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà đủ sức cạnh tranh ở nhiều mặt trận.
Đáng chú ý, Olaha Mạnh Đức đang là một trong những cái tên được chờ đợi trước cuộc đối đầu với Buriram United. Tiền đạo này vừa ghi bàn trong trận ra quân Cúp C1 Đông Nam Á gặp Ratchaburi, đồng thời tiếp tục lập công khi khoác áo ĐT Việt Nam, qua đó có thêm sự tự tin trước màn so tài sắp tới.
Trước trận gặp đại diện Thái Lan, Olaha khẳng định CA TP.HCM luôn hướng đến mục tiêu chiến thắng và toàn đội đang chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. Olaha Mạnh Đức cũng nhấn mạnh rằng dù bản thân luôn muốn ghi bàn, điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng chung cuộc của đội bóng.
Tuy nhiên, CA TP.HCM sẽ không có lực lượng mạnh nhất khi Williams Minh Hoàng dính chấn thương trong thời gian tập trung cùng U23 Việt Nam, sau trận đấu với U23 Qatar. Sự vắng mặt của chân sút trẻ này có thể khiến HLV Diles Arthur phải điều chỉnh phương án nhân sự trên hàng công, trong khi Buriram United có lực lượng tốt nhất cho chuyến làm khách tại Việt Nam.
Buriram United là thử thách không dễ vượt qua
Nếu CA TP.HCM đang cần một cú hích tinh thần, Buriram United lại cho thấy sự ổn định đáng chú ý ở những đấu trường tham dự. Tại Thai League, đội bóng này giành 16 điểm sau 7 vòng đấu, với thành tích 5 thắng, 1 hòa và 1 thua, trong đó có chiến thắng 2-1 trước Ratchaburi ở trận đấu gần nhất.
Không chỉ duy trì kết quả tích cực tại giải quốc nội, Buriram còn thể hiện bản lĩnh ở Cúp C1 châu Á khi lần lượt cầm hòa hai đại diện Nhật Bản là Kashima Antlers với tỷ số 0-0 và Gamba Osaka với tỷ số 1-1. Những kết quả này cho thấy đội bóng Thái Lan có khả năng cạnh tranh trước những đối thủ sở hữu chất lượng chuyên môn cao.
Dù vậy, Buriram cũng chưa có được lợi thế tại Cúp C1 Đông Nam Á khi mới giành 1 điểm và tạm xếp thứ 5 bảng A. Chuyến làm khách trước CA TP.HCM vì thế là cơ hội để đội bóng Thái Lan tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, đồng thời cải thiện vị trí trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.
Xét về tương quan lực lượng, Buriram được đánh giá nhỉnh hơn và có cơ sở để hướng đến chiến thắng. Tuy nhiên, việc phải thi đấu trên sân khách, trong bầu không khí cổ vũ của khán giả Việt Nam, chắc chắn sẽ mang đến những thử thách nhất định cho đại diện Thái Lan.
Ở cuộc đối đầu lần này, CA TP.HCM có lợi thế sân nhà, nhưng Buriram lại sở hữu phong độ cùng chất lượng đội hình đáng gờm. Nếu Olaha Mạnh Đức tiếp tục duy trì cảm giác ghi bàn và các đồng đội tận dụng tốt những cơ hội tạo ra, đội chủ nhà hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.
14:59
HLV Arthur Diles: CA TP.HCM sẵn sàng chơi tấn công trước Buriram United
HLV trưởng CLB CA TP.HCM Arthur Diles cho biết đội bóng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch Buriram United, từ phương án nhân sự, tình hình chấn thương đến chiến thuật thi đấu.
“Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu vào tối mai với Buriram United. CA TP.HCM đã có những tính toán về nhân sự, bao gồm cả trường hợp các cầu thủ chấn thương, cũng như dự kiến chiến thuật sẽ triển khai. Buriram United là đội bóng mạnh, sở hữu những ngoại binh có chất lượng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có những cầu thủ giỏi và sẵn sàng cho trận đấu này”, HLV Arthur Diles chia sẻ.
Trước câu hỏi về việc lựa chọn lối chơi tấn công hay thận trọng khi đối đầu với đội bóng từng hai lần liên tiếp vô địch giải đấu, HLV Arthur Diles khẳng định: “Nếu theo dõi CA TP.HCM thi đấu, mọi người sẽ thấy chúng tôi luôn hướng đến chiến thắng. Đội bóng có xu hướng chơi tấn công nhiều hơn là phòng ngự. Ở trận đấu ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần đó và chủ động tấn công nhiều hơn”.
HLV Arthur Diles cũng đánh giá cao ý nghĩa của những trận đấu có tính cạnh tranh như cuộc đối đầu với Buriram United đối với quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ. Theo ông, việc được thử sức trước những đối thủ giàu kinh nghiệm sẽ giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn, trong khi những gương mặt dày dạn kinh nghiệm có thể truyền động lực, hỗ trợ các đồng đội hoàn thiện bản thân.
Trong khi đó, tiền đạo Olaha Mạnh Đức khẳng định mục tiêu của CA TP.HCM là giành chiến thắng trong cuộc đối đầu sắp tới. Cầu thủ này cho biết bản thân đang có được sự tự tin sau khi ghi bàn ở trận ra quân Cúp C1 Đông Nam Á gặp Ratchaburi và tiếp tục lập công trong màu áo ĐT Việt Nam.
“Tôi và đội bóng luôn hướng đến mục tiêu chiến thắng trong mọi trận đấu. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu ngày mai. Tôi luôn muốn ghi bàn, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của toàn đội. Đó cũng là mục tiêu mà CA TP.HCM hướng đến”, Olaha chia sẻ.
17:09
Các cầu thủ CA TP.HCM đổ bộ sân Bình Dương sẵn sàng cho trận đấu gặp Buriram United (Ảnh: CLB CA TP.HCM)
17:11
18:00
1': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!! Các cầu thủ chủ nhà CA TP.HCM ra sân trong trang phục áo đỏ quần đỏ, trong khi dàn cầu thủ Buriram United xuất phát với trang phục áo xanh quần xanh.
18:03
3': Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu và có những tình huống ăn miếng trả miếng hấp dẫn.
18:06
6': KHÔNG ĐƯỢC !!! Từ đường chuyền xuyên tuyến của đồng đội, Tiến Linh thoát xuống vượt qua hai trung vệ đối phương, nhưng thủ môn Etheridge đã lao ra khỏi vòng cấm để phá bóng thành công.
18:10
10': NGUY HIỂM !!! Antonio Moya Vega có bóng trong tư thế trống trải ở rìa vòng cấm CA TP.HCM và quyết định tung cú dứt điểm căng vào góc xa, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
18:14
14': SÚT XA !!! Leo Gomes phối hợp ngắn cùng Leo Gomes trước khi tung cú sút từ rất xa bên ngoài vòng cấm của Buriram United, nhưng bóng đã bị trung vệ đối thủ chặn lại ngay ở rìa vòng cấm.
18:18
18': Đội hình của CA TP.HCM đang chủ động kéo lùi sâu, sau khi thấy đối thủ có nhiều tình huống phản công nhanh rất tốt.
18:23
22': ĐỘT BIẾN !!! Quốc Cường ban bật phối hợp cùng Olaha Mạnh Đức bên phía cánh trái theo hướng tấn công, trước khi Olaha có tình huống đẩy bóng bứt tốc. Tuy vậy, trọng tài xác định cầu thủ của CA TP.HCM đã phạm lỗi với cầu thủ đối phương và không thể tiếp tục tình huống.
18:27
27': KHÔNG VÀO OOO !!! Alexandru Tudorie chọc khe thuận lợi cho Goran Causic xâm nhập vòng cấm CA TP.HCM và dứt điểm. Tuy nhiên, thủ môn Lê Giang đã chơi xuất sắc lao ra cản phá tình huống thua trông thấy cho CA TP.HCM.
18:31
31': QUÁ TIẾC NUỐI !!! Kevin Yamga đột phá từ phía cánh phải theo hướng tấn công, đi bóng khéo léo qua hai trung vệ đối thủ rồi tung đường căng ngang dọn cỗ vào vòng cấm. Tuy vậy, Tiến Linh đã băng vào chậm 1 nhịp và không thể đệm bóng cận thành.
18:35
35': KHÔNG VÀO !!! Trung vệ Buriram phá bóng vào đúng chân Quốc Cường đang đứng ở rìa vòng cấm đối thủ, sau đó tiền vệ của CA TP.HCM tung cú sút căng nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành của Etheridge.
18:38
38': KHÔNG ĐƯỢC !!! Olaha Mạnh Đức nhảy múa trước 3 cầu thủ phòng ngự của Buriram, sau đó tung cú sút từ rìa vòng cấm đưa bóng đi chìm vào góc xa nhưng đã bị thủ thành Etheridge cản phá ôm gọn bóng. Sau đó, trọng tài cũng xác định tiền đạo của CA TP.HCM rơi vào vị trí việt vị từ trước đó.
18:42
42': Trong những phút cuối hiệp 1, hai đội bất ngờ giảm tốc độ trận đấu. Trong khi CA TP.HCM triển khai lên bóng chậm, thì Buriram cũng không còn có những pha áp sát pressing tầm cao ngay bên phần sân đội chủ nhà.
18:46
45+1': KHÉP LẠI HIỆP 1 !!! CA TP.HCM và Buriram United bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp với tỉ số hòa 0-0.
19:02
46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
19:08
49': KHÔNG VÀO !!! Olaha Mạnh Đức thoát xuống sau đường chuyền chọc khe của đồng đội rồi đối mặt thủ môn Buriram. Tuy vậy, cú sút chìm vào góc xa sau đó của tiền đạo CA TP.HCM lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
19:10
52': KHÔNG ĐƯỢC !!! Quốc Cường căng ngang từ biên phải theo hướng tấn công đưa bóng vào vòng cấm đối thủ, nhưng đường chuyền không thể đến được vị trí Tiến Linh đang đứng chờ và thủ môn Etheridge hóa giải thành công tình huống.
19:12
56': ĐỘT PHÁ !!! Quốc Cường có tình huống đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm của Buriram sau khi vượt qua đến 4 cầu thủ của đội khách, trước khi có tình huống dứt điểm nhưng không thành công.
19:17
60': SÚT XA !!! Từ tình huống bóng bật ra sau quả đá phạt cố định của Quốc Cường, Juan Narvaez nhận bóng từ ngoài vòng cấm từ quyết định dứt điểm từ rất xa nhưng bóng đi quá bổng so với khung thành Buriram United.
19:21
65': TIẾC NUỐI !!! Juan Narvaez tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đập hậu vệ đối phương bay vào chân của Minh Trọng đang đứng ở cánh trái theo hướng tấn công. Minh Trọng quyết định tạt bóng cho Tiến Linh đứng chờ trong vòng cấm nhưng thủ môn Etheridge đã bật cao ôm gọn bóng xuất sắc.
19:25
68': THAY NGƯỜI !!! Đức Phú và Khoa Khô được HLV Arthur Diles tung vào sân nhằm thay đổi cục diện trận đấu. Hai cầu thủ rời sân là Olaha Mạnh Đức và Leo Gomes.
19:28
71': CẢN PHÁ TUYỆT VỜI !!! Sebastian Moyano đột phá từ biên phải theo hướng tấn công vượt qua hai cầu thủ CA TP.HCM rồi xâm nhập vòng cấm. Sau đó, cầu thủ này tung cú sút rất căng nhưng thủ môn Lê Giang Patrik đã cản phá xuất sắc để giữ sạch mành lưới đội nhà.
19:32
75': Các cầu thủ Buriram United đang đẩy nhanh tốc độ trận đấu với mong muốn ghi bàn vào lưới CA TP.HCM. Hàng loạt các pha lên bóng nguy hiểm được đội khách tạo ra ở hai hành lang biên, nhưng hàng thủ của CA TP.HCM vẫn đang thi đấu tập trung.
19:38
81': Hàng công của Buriram đang tạo ra sức ép nghẹt thở lên hàng phòng ngự của CA TP.HCM khi có hàng loạt các tình huống ban bật nơi rìa vòng cấm của đội chủ nhà. Dẫu vậy, đội khách vẫn chưa thể tìm đường vào khung thành của thủ môn Lê Giang.
19:42
86': TỪ CHỐI BÀN THẮNG !!! Khoa Ngô đột phá bên phía cánh trái theo hướng tấn công trước khi nhả lại tuyến hai cho đồng đội dứt điểm cận thành ghi bàn cho CA TP.HCM. Dù vậy, trọng tài xác định Khoa Ngô đã đi bóng ra hết đường biên trước khi tung đường chuyền cuối cùng.
19:46
88': VÀO VÀO VÀO OOO !!! CA TP.HCM 1-0 Buriram United
Nguyễn Thái Quốc Cường xử lý bóng khéo léo nơi rìa vòng cấm rồi bình tĩnh tung cú dứt điểm vào góc chữ A ở góc xa khung thành Buriram United khiến thủ môn Etheridge bó tay, mở tỉ số 1-0 cho CA TP.HCM.
19:49
90+2': KHÔNG ĐƯỢC !!! Phan Văn Đức đột phá bên phía cánh phải theo hướng tấn công, vượt qua một cầu thủ đối phương rồi tung cú dứt điểm căng nhưng đã bị trung vệ đội khách cản phá.
19:53
90+5': HẾT GIỜ !!! Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 cho CA TP.HCM trước Buriram United. Người ghi bàn thắng duy nhất cho đại diện bóng đá Việt Nam là Nguyễn Thái Quốc Cường.
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VOV.VN - Năm 2026 đang trở thành cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Nguyễn Đình Bắc. Từ một tài năng trẻ giàu triển vọng, tiền đạo sinh năm 2004 vươn mình thành nhân tố nổi bật ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG với những bàn thắng liên tiếp và bộ sưu tập danh hiệu đáng chú ý.