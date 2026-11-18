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CA TP.HCM sẽ có cuộc tiếp đón Buriram United ở lượt trận thứ hai bảng A Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 vào lúc 18h00 ngày 18/11, với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Trong bối cảnh đội khách được đánh giá cao hơn và đang có phong độ khá tốt, Olaha Mạnh Đức cùng các đồng đội sẽ phải nỗ lực rất lớn nếu muốn giữ lại 3 điểm trên sân nhà.

Ở lượt trận mở màn, cả ba cuộc đối đầu tại bảng A đều kết thúc với kết quả hòa, khiến cuộc đua giành vé đi tiếp chưa có sự phân hóa rõ rệt. CA TP.HCM chia điểm với Ratchaburi sau trận hòa 1-1 trên sân khách, Buriram United bị Pusamania Borneo cầm chân với tỷ số 0-0, còn Kuching City FC và Tampines Rovers tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn với kết quả 2-2.

CA TP.HCM hòa Ratchaburi ở lượt trận ra quân Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 (Ảnh: CLB CA TP.HCM)

Sau lượt trận đầu tiên, CA TP.HCM có 1 điểm và tạm đứng thứ 3 bảng A, trong khi Buriram United cũng sở hữu 1 điểm nhưng xếp thứ 5. Bởi vậy, cả hai đội đều cần một kết quả tích cực để cải thiện thứ hạng và tạo lợi thế trong cuộc đua tại bảng đấu.

Điểm tựa sân nhà và niềm hy vọng Olaha Mạnh Đức

Với CA TP.HCM, trận đấu này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu lần đầu tiên đội bóng trở lại thi đấu trên sân nhà ở đấu trường khu vực sau hơn 20 năm vắng bóng. Được đầu tư mạnh mẽ để hướng đến mùa giải đầy tham vọng, CA TP.HCM sở hữu lực lượng có chiều sâu với 5 ngoại binh gồm Cummings, Yamga, Aldair, Narvaez và Leo Gomez.

Bên cạnh đó, đội hình CA TP.HCM còn có nhiều gương mặt Việt kiều và cầu thủ nhập tịch đáng chú ý như Lê Giang Patrik, Olaha Mạnh Đức, Williams Minh Hoàng hay Khoa Ngô. Sự kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm và những nhân tố có chất lượng chuyên môn tốt được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà đủ sức cạnh tranh ở nhiều mặt trận.

Đáng chú ý, Olaha Mạnh Đức đang là một trong những cái tên được chờ đợi trước cuộc đối đầu với Buriram United. Tiền đạo này vừa ghi bàn trong trận ra quân Cúp C1 Đông Nam Á gặp Ratchaburi, đồng thời tiếp tục lập công khi khoác áo ĐT Việt Nam, qua đó có thêm sự tự tin trước màn so tài sắp tới.

Olaha Mạnh Đức được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng trong màu áo CLB CA TP.HCM (Ảnh: CLB CA TP.HCM)

Trước trận gặp đại diện Thái Lan, Olaha khẳng định CA TP.HCM luôn hướng đến mục tiêu chiến thắng và toàn đội đang chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. Olaha Mạnh Đức cũng nhấn mạnh rằng dù bản thân luôn muốn ghi bàn, điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng chung cuộc của đội bóng.

Tuy nhiên, CA TP.HCM sẽ không có lực lượng mạnh nhất khi Williams Minh Hoàng dính chấn thương trong thời gian tập trung cùng U23 Việt Nam, sau trận đấu với U23 Qatar. Sự vắng mặt của chân sút trẻ này có thể khiến HLV Diles Arthur phải điều chỉnh phương án nhân sự trên hàng công, trong khi Buriram United có lực lượng tốt nhất cho chuyến làm khách tại Việt Nam.

Buriram United là thử thách không dễ vượt qua

Nếu CA TP.HCM đang cần một cú hích tinh thần, Buriram United lại cho thấy sự ổn định đáng chú ý ở những đấu trường tham dự. Tại Thai League, đội bóng này giành 16 điểm sau 7 vòng đấu, với thành tích 5 thắng, 1 hòa và 1 thua, trong đó có chiến thắng 2-1 trước Ratchaburi ở trận đấu gần nhất.

Buriram United hòa Borneo FC ở trận ra quân Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 (Ảnh: Buriram United)

Không chỉ duy trì kết quả tích cực tại giải quốc nội, Buriram còn thể hiện bản lĩnh ở Cúp C1 châu Á khi lần lượt cầm hòa hai đại diện Nhật Bản là Kashima Antlers với tỷ số 0-0 và Gamba Osaka với tỷ số 1-1. Những kết quả này cho thấy đội bóng Thái Lan có khả năng cạnh tranh trước những đối thủ sở hữu chất lượng chuyên môn cao.

Dù vậy, Buriram cũng chưa có được lợi thế tại Cúp C1 Đông Nam Á khi mới giành 1 điểm và tạm xếp thứ 5 bảng A. Chuyến làm khách trước CA TP.HCM vì thế là cơ hội để đội bóng Thái Lan tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, đồng thời cải thiện vị trí trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Xét về tương quan lực lượng, Buriram được đánh giá nhỉnh hơn và có cơ sở để hướng đến chiến thắng. Tuy nhiên, việc phải thi đấu trên sân khách, trong bầu không khí cổ vũ của khán giả Việt Nam, chắc chắn sẽ mang đến những thử thách nhất định cho đại diện Thái Lan.

Ảnh: Buriram United

Ở cuộc đối đầu lần này, CA TP.HCM có lợi thế sân nhà, nhưng Buriram lại sở hữu phong độ cùng chất lượng đội hình đáng gờm. Nếu Olaha Mạnh Đức tiếp tục duy trì cảm giác ghi bàn và các đồng đội tận dụng tốt những cơ hội tạo ra, đội chủ nhà hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.