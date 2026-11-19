Road to ENC 2027 mang đến cho các tuyển thủ thêm nhiều cơ hội đại diện cho quốc gia và vùng lãnh thổ của mình. Các đội tuyển quốc gia sẽ có thêm nhiều cơ hội thi đấu, tạo ra những cuộc đối đầu mới để người hâm mộ theo dõi xuyên suốt mùa giải, đồng thời tạo đà hướng tới Vòng Chung kết Esports Nations Cup đầu tiên vào tháng 11 năm 2027.

Gần 200.000 tuyển thủ đã tham gia 210 vòng loại khu vực trong mùa vòng loại ENC đầu tiên, trong đó 2.000 tuyển thủ đến từ 123 quốc gia và vùng lãnh thổ đã góp phần giành suất tham dự Esports Nations Cup. Tất cả các suất mà các đội tuyển quốc gia đã giành được trong năm 2026 sẽ được bảo đảm. Các tuyển thủ từng đại diện cho những quốc gia và vùng lãnh thổ đó sẽ có tên trong danh sách tuyển thủ mở rộng của ENC, từ đó các huấn luyện viên sẽ chọn ra đội hình tham dự Vòng Chung kết.

Các quốc gia và vùng lãnh thổ chưa giành được suất tham dự cũng sẽ có thêm cơ hội thông qua các giải đấu vòng loại trực tuyến khu vực mới, hướng đến một vòng loại LAN cuối cùng. Các vòng loại trực tuyến khu vực sẽ khởi tranh vào ngày 26/2/2027 và kéo dài trong năm tuần ở nhiều bộ môn. Lịch thi đấu theo từng bộ môn và thông tin chi tiết về vòng loại LAN cuối cùng sẽ được công bố sau.

“Đại diện cho quốc gia là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong sự nghiệp của bất kỳ vận động viên nào. Với người hâm mộ, ủng hộ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ của mình có thể là sự kết nối đầu tiên với một môn thể thao và là khởi đầu của niềm đam mê lâu dài” - ông Ralf Reichert, Giám đốc Điều hành Esports Foundation, chia sẻ.

“Trên hành trình hướng tới Esports Nations Cup đầu tiên, chúng tôi mong muốn giúp các đội tuyển quốc gia cùng nhau phát triển và mang đến cho người hâm mộ một đội tuyển để đặt niềm tin. Road to ENC tạo thêm nhiều cơ hội để các đội tuyển thi đấu, đồng thời giúp người hâm mộ tìm hiểu về các tuyển thủ, theo dõi những cuộc đối đầu đang hình thành và trở thành một phần trong hành trình của đội tuyển. Khi các đội tuyển góp mặt tại ENC 2027, chúng tôi muốn người hâm mộ biết rằng họ cũng là một phần tạo nên hành trình ấy”- ông Ralf Reichert nói thêm.

Bốn hạng mục sẽ hỗ trợ các đội tuyển quốc gia trên hành trình đến Vòng Chung kết: -Các sự kiện do Đối tác Quốc gia tổ chức sẽ mang đến cho người hâm mộ thêm nhiều cơ hội theo dõi và cổ vũ đội tuyển quốc gia trước thềm Vòng Chung kết. Các Đối tác Quốc gia có thể tổ chức những hoạt động tại địa phương, các trận giao hữu và các giải đấu giao hữu có sự tham gia của nhiều quốc gia, qua đó tạo thêm cơ hội thi đấu và giúp các huấn luyện viên thử nghiệm những tuyển thủ mới. Được hỗ trợ thông qua Quỹ Phát triển ENC, các sự kiện này hướng đến việc phát triển cộng đồng người hâm mộ đội tuyển quốc gia và củng cố hệ sinh thái esports tại địa phương. Các Đối tác Quốc gia có thể gửi đề xuất tổ chức sự kiện trong năm 2027 đến hết tháng 12 năm 2026. -Các giải đấu vòng loại mới mang đến cho những quốc gia và vùng lãnh thổ chưa giành quyền tham dự trong năm 2026 thêm một cơ hội đến với ENC. Các đội tuyển sẽ tranh tài tại các vòng loại trực tuyến khu vực, trong đó bảy đội chiến thắng ở các khu vực và một đội tuyển quốc gia được mời thông qua chương trình ENC Solidarity sẽ tiến vào vòng loại LAN cuối cùng để cạnh tranh những suất tham dự còn lại. -Mở rộng danh sách tuyển thủ của đội tuyển quốc gia giúp các huấn luyện viên linh hoạt hơn trong việc phát triển đội tuyển. Các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia có thể bổ sung các tuyển thủ đủ điều kiện vào đội hình đã giành quyền tham dự trong năm 2026, qua đó thử nghiệm các phương án kết hợp đội hình khác nhau trong các trận đấu cấp đội tuyển quốc gia trước khi chốt danh sách tham dự Vòng Chung kết chậm nhất vào ngày 31/5/2027. Danh sách tuyển thủ mở rộng sau khi cập nhật phải được nộp chậm nhất vào ngày 15/1/2027. Đối với các bộ môn thi đấu cá nhân, suất tham dự vẫn thuộc về tuyển thủ đã giành quyền tham dự đại diện cho quốc gia hoặc vùng lãnh thổ của mình. -Bảng xếp hạng ENC sẽ duy trì tính cạnh tranh xuyên suốt năm và giúp người hâm mộ theo dõi thứ hạng của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mình trong suốt mùa giải. Các tuyển thủ sẽ tích luỹ điểm cho đội tuyển quốc gia thông qua thành tích tại các giải đấu thuộc hệ thống giải đấu cấp Câu lạc bộ quốc tế, cũng như các giải đấu cấp đội tuyển quốc gia. Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật theo kết quả thi đấu của các tuyển thủ trong suốt mùa giải, góp phần xác định hạt giống trong lễ bốc thăm chia bảng của ENC và làm cơ sở xem xét các suất mời trực tiếp tham dự những kỳ ENC tiếp theo.

Về Esports Nations Cup Esports Nations Cup (ENC) là giải đấu esports quốc tế toàn cầu dành cho các quốc gia và vùng lãnh thổ. Quy tụ những tuyển thủ hàng đầu đại diện cho quốc gia của mình tranh tài ở nhiều bộ môn, ENC được thiết kế nhằm tạo ra một nền tảng mới cho niềm tự hào dân tộc, những màn tranh tài đỉnh cao và sự phát triển bền vững của hệ sinh thái esports.