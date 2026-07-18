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Rodri tự tin trước chung kết World Cup 2026

Thứ Bảy, 09:25, 18/07/2026
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VOV.VN - Rodri khẳng định Tây Ban Nha cần chơi ở đẳng cấp cao hơn nếu muốn đánh bại Argentina trong trận chung kết World Cup 2026.

Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Argentina trong trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 20/7 theo giờ Việt Nam. Trước thềm trận chung kết, Rodri cho biết Tây Ban Nha sẽ chơi bóng với quyết tâm cao nhất để giành chức vô địch.

Rodri khẳng định: “Khi đến World Cup, mục tiêu của chúng tôi là vô địch và toàn đội luôn tin mình có thể làm được. Chúng tôi đã chứng minh Tây Ban Nha đủ khả năng đánh bại những đối thủ mạnh nhất”.

Mặc dù đặt mục tiêu giành chức vô địch, nhưng Rodri đánh giá rất cao sức mạnh của Argentina, anh cho biết: “Trước Pháp, chúng tôi đã chơi một trong những trận hay nhất dưới tư cách một tập thể. Nhưng trước Argentina, chúng tôi phải nâng tầm thêm một bậc nữa vì họ là nhà đương kim vô địch. Tôi rất tự tin rằng toàn đội có thể làm được điều đó”.

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Rodri tự tin trước chung kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Sau trận hòa bất ngờ trước Cape Verde ở lượt mở màn, Tây Ban Nha thắng như chẻ tre để tiến vào chung kết. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente ghi 13 bàn, chỉ thủng lưới đúng một lần sau bảy trận và vừa đánh bại Pháp 2-0 ở bán kết.

Rodri bác bỏ quan điểm cho rằng Tây Ban Nha chỉ biết kiểm soát bóng. Anh cho biết: “Tôi không nghĩ mọi người đã thấy cùng một phiên bản Tây Ban Nha trong tất cả các trận đấu. Chung kết với Argentina sẽ thiên về sức mạnh và thể lực nhiều hơn, vì vậy chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng.

Đội tuyển này có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh. Chúng tôi biết cách phòng ngự, phản công và kiểm soát thế trận khi cần thiết. Chính sự toàn diện đó giúp Tây Ban Nha có mặt ở trận chung kết”.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra vào lúc 2h ngày 20/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
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