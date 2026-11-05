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Ronaldo chính thức tuyên bố giã từ ĐT Bồ Đào Nha

Thứ Năm, 18:18, 05/11/2026
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VOV.VN - Ronaldo chính thức tuyên bố giã từ ĐT Bồ Đào Nha vào chiều tối 5/11/2026 (giờ Việt Nam), kết thúc 23 năm gắn bó với màu áo ĐTQG của siêu sao này.

Khoảng chiều tối 5/11/2026 (giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo đăng tải video trên trang cá nhân với thông điệp chính thức giã từ ĐT Bồ Đào Nha. Ở tuổi gần 42, tiền đạo này xác nhận sẽ không tiếp tục khoác áo đội tuyển trong thời gian tới.

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Ronaldo chính thức tuyên bố giã từ ĐT Bồ Đào Nha. (Ảnh: Reuters). 

Quyết định trên khép lại hành trình kéo dài 23 năm của Ronaldo, bắt đầu từ tháng 8/2003. Trong khoảng thời gian đó, anh có 234 lần ra sân, ghi 146 bàn thắng và trở thành cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia cũng như số bàn thắng nhiều nhất trong lịch sử bóng đá cấp đội tuyển.

Trong thông điệp chia tay, Ronaldo cho biết việc rời đội tuyển không phải quyết định dễ dàng, bởi chiếc áo số 7 không chỉ gắn với sự nghiệp mà còn chứa đựng tình cảm và trách nhiệm đối với đất nước.

Việc CR7 quyết định chia tay ĐT Bồ Đào Nha ở thời điểm này là tương đối bất ngờ khi trước đó LĐBĐ Bồ Đào Nha, HLV trưởng ĐT Bồ Đào Nha, Jorge Jesus được cho là sẽ triệu tập siêu sao này lên tuyển thi đấu ở loạt trận Nations League tháng 11/2026 sau những lùm xùm ở loạt FIFA Days trước đó. 

Trong sự nghiệp của mình cùng ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo góp mặt ở World Cup 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và 2026, trở thành cầu thủ nam đầu tiên ghi bàn tại sáu vòng chung kết World Cup. Anh cũng cùng ĐT Bồ Đào Nha đăng quang chức vô địch EURO 2016. 

PV/VOV.VN
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