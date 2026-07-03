Ronaldo ghi bàn, Bồ Đào Nha ngược dòng đánh bại Croatia theo kịch bản khó tin

19:10

Tại họp báo trước trận gặp Croatia ở vòng 1/8, diễn ra tại Toronto ngày 1/7, HLV Roberto Martinez tuyên bố Bồ Đào Nha bước vào một hành trình mới. "Ngày mai chúng tôi bắt đầu World Cup thứ hai", ông nói.

Trước câu hỏi liệu đã đến lúc để Goncalo Ramos đá chính thay Ronaldo, Martinez né tránh trả lời trực tiếp. Ông cho biết đã dùng 21 trong 26 cầu thủ từ đầu giải, và mọi quyết định đều vì lợi ích tập thể chứ không riêng ai. Ông cũng từ chối đi sâu vào những tranh cãi quanh Ronaldo và mối quan hệ giữa mình với truyền thông Bồ Đào Nha, chỉ nói rằng "tiếng ồn từ bên ngoài" là chuyện bình thường khi người hâm mộ luôn dành nhiều tình cảm cho đội tuyển ở World Cup.

HLV Roberto Martinez tự tin vào sức mạnh của toàn đội (Ảnh: Reuters).

Về đối thủ, Martinez đánh giá cao Croatia - đội từng về nhì World Cup 2018 và hạng ba năm 2022. Ông gọi đây là trận đấu có tính cạnh tranh rất cao vì thua là bị loại, đồng thời bác bỏ ý kiến cho rằng Bồ Đào Nha có lợi thế trước một đối thủ châu Âu trong thời tiết nắng nóng, ẩm cao ở Bắc Mỹ.

Ông dành lời khen đặc biệt cho Luka Modric - cầu thủ nhiều khả năng dự World Cup cuối cùng, giống như Ronaldo. "Tuổi tác chỉ là con số. Quan trọng là những gì họ vẫn thể hiện trên sân", Martinez nói.

Trước nghi ngờ sau vòng bảng chưa thuyết phục, ông khẳng định phòng thay đồ đoàn kết và sẵn sàng cho mọi thử thách, đồng thời từ chối nghĩ xa tới khả năng gặp Tây Ban Nha, nhấn mạnh toàn bộ sự tập trung hiện dồn cho Croatia.