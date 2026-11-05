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Ronaldo gửi tâm thư đầy xúc động trong ngày chia tay ĐT Bồ Đào Nha

Thứ Năm, 22:22, 05/11/2026
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VOV.VN - Trong ngày chia tay ĐT Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã chia sẻ những cảm xúc sau hành trình 23 năm gắn bó.

Cristiano Ronaldo chính thức chia tay ĐT Bồ Đào Nha sau 23 năm gắn bó. Trên trang cá nhân, Ronaldo chia sẻ rất nhiều cảm xúc về hành trình khoác áo ĐT Bồ Đào Nha, đặc biệt là những trải nghiệm với chiếc áo số 7 trong những giải đấu lớn nhỏ.

ronaldo gui tam thu day xuc dong trong ngay chia tay Dt bo Dao nha hinh anh 1
Ronaldo chia tay ĐT Bồ Đào Nha (Ảnh: Reuters).

Ronaldo mở đầu bằng việc nhấn mạnh để thế hệ trẻ bước lên gánh vác tương lai bóng đá Bồ Đào Nha: “Ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến khi tôi trao lại chiếc áo số 7 và tấm băng đội trưởng của đội tuyển quốc gia”.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng thực sự thuộc về riêng mình. Nhưng suốt 23 năm qua, tôi đã có được đặc ân cũng như trách nhiệm khoác lên mình màu áo đó, bảo vệ và mang theo niềm tự hào đến những sân vận động trên khắp thế giới. Giờ là lúc tôi trao lại trọng trách đó cho thế hệ tiếp theo”.

Khởi đầu từ tháng 8/2003, Ronaldo thừa nhận đây là một quyết định khó khăn, điều khiến anh nhớ nhất là những con người đã cùng trải qua những khoảnh khắc trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha. Ronaldo nhấn mạnh “giá trị thực sự của bóng đá nằm ở con người và những tình cảm mà môn thể thao này kết nối”.

ronaldo gui tam thu day xuc dong trong ngay chia tay Dt bo Dao nha hinh anh 2
Ronaldo trải qua hành trình nhiều cung bậc cảm xúc cùng ĐT Bồ Đào Nha (Ảnh: Reuters)

Siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha khẳng định luôn khát khao giành chiến thắng và muốn trở thành người giỏi nhất và mong được ghi tên vào lịch sử. Điều đó khiến Ronaldo khắt khe với bản thân, luôn cố gắng vượt qua những giới hạn.

Ronaldo một lần nữa nhấn mạnh giá trị của bóng đá không chỉ là những bàn thắng, danh hiệu hay kỷ lục mà là “vị trí của chúng ta trong trái tim những người yêu thương mình”. Đồng thời, Ronaldo cũng dành những lời cảm ơn đến các đồng đội từng sát cánh trong màu áo ĐTQG, những thành viên ban huấn luyện đã làm việc cùng, gia đình và người hâm mộ.

Trong đoạn cuối bài chia sẻ, Ronaldo dành rất nhiều cảm xúc: “Cảm ơn vì 23 năm không thể nào quên. Cảm ơn vì đã đặt niềm tin nơi tôi, ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội biến giấc mơ thuở nhỏ thành hiện thực, giấc mơ của một cậu bé trên hòn đảo Madeira, ngày ngày chạy theo trái bóng mà chưa từng biết cuộc đời sẽ đưa mình đi xa đến đâu”.

Một lần nữa, Ronaldo nhấn mạnh “chiếc áo số 7 sẽ tiếp tục được khoác lên bởi những thế hệ sau”.

PV/VOV.VN
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