  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ronaldo tỏa sáng lập cú đúp giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League

Thứ Sáu, 05:28, 22/05/2026
VOV.VN - Ronaldo tỏa sáng lập cú đúp giúp Al Nassr đánh bại Damac với tỉ số 4-1 ở lượt trận hạ màn để chính thức đăng quang ngôi vô địch Saudi Pro League 2025/2026.

Rạng sáng 22/5, Ronaldo cùng Al Nassr tiếp đón Damac trên sân nhà ở vòng hạ màn Saudi Pro League 2025/2026. Trong thế buộc phải thắng để đăng quang, đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và nhanh chóng áp đặt thế trận lên đối thủ đang đua trụ hạng.

Dù tạo ra nhiều cơ hội từ sớm, Al Nassr phải chờ tới phút 34 mới có bàn mở tỷ số khi Mane đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Felix. Trước đó, hàng loạt pha dứt điểm nguy hiểm của đội chủ nhà đều không thể đánh bại thủ môn Kerwin bên phía Damac.

Mane mở tỷ số giúp Al Nassr vượt lên dẫn trước Damac. (Ảnh: Reuters)

Sang hiệp 2, Coman sớm nhân đôi cách biệt bằng cú cứa lòng đẹp mắt, giúp Al Nassr tạo lợi thế an toàn. Tuy nhiên, Damac không bỏ cuộc khi Sylla rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trên chấm phạt đền sau tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm.

Trong thời điểm áp lực gia tăng, Cristiano Ronaldo đã lên tiếng đúng lúc với siêu phẩm đá phạt ở phút 63, đưa bóng đi thẳng vào góc xa mà không chạm bất kỳ cầu thủ nào. Bàn thắng đẳng cấp này giúp Al Nassr giải tỏa tâm lý và lấy lại thế trận trước sự vùng lên của đối thủ.

Không dừng lại ở đó, Ronaldo hoàn tất cú đúp ở phút 81 với pha băng vào dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà. Siêu sao người Bồ Đào Nha được thay ra ở phút 87 trong những giọt nước mắt hạnh phúc khi góp công lớn đưa Al Nassr lên ngôi vô địch.

Ronaldo tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Al Nassr đăng quang Saudi Pro League 2025/2026. (Ảnh: Reuters)

Chiến thắng thuyết phục này giúp Al Nassr chấm dứt cơn khát danh hiệu quốc nội kể từ mùa giải 2018/2019. Đồng thời, đây cũng là chức vô địch Saudi Pro League thứ 11 trong lịch sử của đội bóng.

Một số hình ảnh trong buổi lễ trao danh hiệu vô địch Saudi Pro League 2025/2026 cho Al Nassr

Ảnh: Reuters
Quách Khiêm/VOV.VN
Tag: Ronaldo Al Nassr Saudi Pro League 2025/2026
VOV.VN - World Cup 2026 được xem là “vũ điệu cuối cùng” của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, khi hai tượng đài sau gần hai thập kỷ thống trị làng túc cầu nhiều khả năng sẽ khép lại hành trình tại sân chơi lớn nhất hành tinh trong bối cảnh lớp kế cận đang vươn lên mạnh mẽ.

VOV.VN - Danh sách tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho World Cup 2026 có sự góp mặt của siêu sao Ronaldo.

VOV.VN - Ronaldo có nguy cơ tiếp tục trắng tay cùng Al Nassr khi đội bóng này thất bại ở chung kết Cúp C2 châu Á và vẫn còn nguy cơ để Al Hilal vượt mặt ở giải VĐQG Saudi Arabia.

VOV.VN - Cristiano Ronaldo và Al Nassr lỗi hẹn với danh hiệu Cúp C2 châu Á khi thất bại 0-1 trước Gamba Osaka trong trận chung kết.

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 13/5: Ronaldo chưa thể cùng Al Nassr vô địch Saudi Arabia sau trận đấu khó tin với Al Hilal.

