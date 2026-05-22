Ronaldo tỏa sáng lập cú đúp giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League

Rạng sáng 22/5, Ronaldo cùng Al Nassr tiếp đón Damac trên sân nhà ở vòng hạ màn Saudi Pro League 2025/2026. Trong thế buộc phải thắng để đăng quang, đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và nhanh chóng áp đặt thế trận lên đối thủ đang đua trụ hạng.

Dù tạo ra nhiều cơ hội từ sớm, Al Nassr phải chờ tới phút 34 mới có bàn mở tỷ số khi Mane đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Felix. Trước đó, hàng loạt pha dứt điểm nguy hiểm của đội chủ nhà đều không thể đánh bại thủ môn Kerwin bên phía Damac.

Mane mở tỷ số giúp Al Nassr vượt lên dẫn trước Damac. (Ảnh: Reuters)

Sang hiệp 2, Coman sớm nhân đôi cách biệt bằng cú cứa lòng đẹp mắt, giúp Al Nassr tạo lợi thế an toàn. Tuy nhiên, Damac không bỏ cuộc khi Sylla rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trên chấm phạt đền sau tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm.

Trong thời điểm áp lực gia tăng, Cristiano Ronaldo đã lên tiếng đúng lúc với siêu phẩm đá phạt ở phút 63, đưa bóng đi thẳng vào góc xa mà không chạm bất kỳ cầu thủ nào. Bàn thắng đẳng cấp này giúp Al Nassr giải tỏa tâm lý và lấy lại thế trận trước sự vùng lên của đối thủ.

Không dừng lại ở đó, Ronaldo hoàn tất cú đúp ở phút 81 với pha băng vào dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà. Siêu sao người Bồ Đào Nha được thay ra ở phút 87 trong những giọt nước mắt hạnh phúc khi góp công lớn đưa Al Nassr lên ngôi vô địch.

Ronaldo tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Al Nassr đăng quang Saudi Pro League 2025/2026. (Ảnh: Reuters)

Chiến thắng thuyết phục này giúp Al Nassr chấm dứt cơn khát danh hiệu quốc nội kể từ mùa giải 2018/2019. Đồng thời, đây cũng là chức vô địch Saudi Pro League thứ 11 trong lịch sử của đội bóng.

Một số hình ảnh trong buổi lễ trao danh hiệu vô địch Saudi Pro League 2025/2026 cho Al Nassr

