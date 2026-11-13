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Sao ĐT Pháp gãy lệch răng sau cú thúc cùi chỏ kinh hoàng ở trận thua Italia

Thứ Sáu, 12:00, 13/11/2026
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VOV.VN - Tiền đạo Desire Doue gãy lệch răng sau cú thúc cùi chỏ từ Davide Frattesi ở trận Pháp thua Italia 1-3 tại UEFA Nations League 2026/27 diễn ra rạng sáng 13/11 trên sân San Siro.

ĐT Pháp nhận thất bại 1-3 trước Italia ở lượt trận thứ 5 vòng bảng UEFA Nations League, diễn ra rạng sáng 13/11 trên sân San Siro. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1962, Les Bleus để thua Italia ngay trên đất nước này, trong trận đấu mà hàng phòng ngự đội khách liên tục bộc lộ những sai lầm nghiêm trọng.

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Pháp nhận thất bại 1-3 trước Italia trong ngày Mbappe vắng mặt (Ảnh: Reuters)

Michael Olise giúp Pháp vượt lên dẫn trước sau 10 phút thi đấu, khi tận dụng tình huống xử lý thiếu chắc chắn của thủ môn Donnarumma. Tuy nhiên, đó gần như là điểm sáng hiếm hoi của Les Bleus, trong bối cảnh hàng công thiếu sức bật và không có sự bùng nổ của đội trưởng Kylian Mbappe.

Không chỉ chịu lép vế về thế trận, Pháp còn mất người vì chấn thương sau pha va chạm đáng chú ý giữa Desire Doue và Davide Frattesi. Trong một tình huống tranh chấp bóng, tiền đạo cánh của PSG bất ngờ lĩnh trọn cú vung tay vào mặt, khiến vùng răng chịu tổn thương nghiêm trọng.

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Desire Doue gãy lệch răng sau tình huống phạm lỗi của Davide Frattesi (Ảnh: AP)

Doue lập tức nhăn nhó vì đau đớn và phải rời khỏi tình huống tranh chấp. Hình ảnh sau đó cho thấy một chiếc răng của cầu thủ này bị đẩy lệch khỏi vị trí bình thường, trước khi anh được thay ra ở phút 77.

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Desire Doue rời sân ở phút 77 (Ảnh: Reuters)

Trong thời gian Doue phải rời sân, Italia tiếp tục giáng đòn mạnh vào đối thủ bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Frattesi. Tiền vệ này thoải mái xâm nhập vòng cấm, đón đường tạt bóng từ Dimarco rồi dễ dàng đệm bóng vào lưới.

Trước đó, Pio Esposito đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trong hiệp một. Đến phút 75, chân sút này hoàn tất cú đúp bằng quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3-1 cho Italia trước Pháp.

Quách Khiêm/VOV.VN
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