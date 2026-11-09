Sau vòng 10 Ngoại hạng Anh 26/27: MU rơi xuống nhóm xuống hạng, Man City hụt hơi

MU rơi xuống nhóm xuống hạng sau trận hòa Aston Villa

Vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/2027 chứng kiến thêm một kết quả đáng thất vọng của MU. Dù tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trước Aston Villa, thầy trò HLV Michael Carrick chỉ giành được một điểm sau trận hòa 4-4 tại Old Trafford.

MU gây thất vọng lớn ở trận đấu với Aston Villa (Ảnh: BTC)

MU khởi đầu thảm họa khi để Alysson và Jackson liên tiếp ghi bàn, giúp Aston Villa dẫn trước 2-0 chỉ sau 4 phút. Đội chủ nhà sau đó vùng lên mạnh mẽ. Bruno Fernandes thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 15, trước khi Tielemans ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 44.

Tuy nhiên, MU tiếp tục bộc lộ những vấn đề ở hàng phòng ngự sau giờ nghỉ. McGinn thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 48, còn Goretzka nâng tỷ số lên 4-2 cho Aston Villa ở phút 53.

Trong thế bị dẫn trước hai bàn, MU dồn toàn lực tấn công và tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc. Zirkzee rút ngắn tỷ số ở phút 90+2, trước khi Dorgu đánh đầu ấn định kết quả hòa 4-4 ở phút 90+6.

Dù thoát khỏi thất bại ngay trên sân nhà, MU vẫn phải đối mặt với sức ép lớn. Sau 10 vòng đấu, đội bóng thành Manchester mới có 8 điểm, tụt xuống vị trí thứ 18 và rơi vào nhóm ba đội cuối bảng trong khi Aston Villa có 13 điểm, đứng thứ 10.

Carrick quyết không từ chức sau chuỗi kết quả thất vọng cùng MU VOV.VN - Dù trải qua chuỗi trận với kết quả đầy thất vọng nhưng HLV Michael Carrick khẳng định không từ chức và sẽ sớm đưa đội bóng trở lại quỹ đạo.

Chelsea và Man City đồng loạt gây thất vọng

Không chỉ MU, hai ứng viên cạnh tranh nhóm đầu là Chelsea và Man City cũng trải qua vòng đấu đáng quên. Chelsea gây bất ngờ khi thất bại 0-1 trên sân Sunderland, đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng.

Man City gục ngã trước Nottingham (Ảnh: Reuters)

Dù được đánh giá cao hơn, đoàn quân của HLV Xabi Alonso không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương và phải nhận thất bại. Kết quả này khiến Chelsea tụt xuống vị trí thứ năm với 16 điểm.

Trong khi đó, Man City cũng trắng tay trong chuyến làm khách trước Nottingham. Đội bóng của HLV Enzo Maresca kiểm soát bóng tới 79%, nhưng không thể phát huy ưu thế trước lối chơi phòng ngự phản công của đội chủ nhà. Thất bại 1-3 khiến Man City rơi xuống vị trí thứ ba với 21 điểm.

Trái ngược với những kết quả đáng thất vọng của các đối thủ, Arsenal tiếp tục duy trì phong độ ổn định trong cuộc đua vô địch. Dù gặp nhiều khó khăn trước Hull City, Pháo thủ vẫn giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng của Martin Ødegaard ở phút 72.

Sau 10 vòng đấu, Arsenal có 27 điểm, dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027. Brighton đứng thứ hai với 22 điểm, trong khi Man City xếp thứ ba với 21 điểm. Liverpool với chiến thắng 3-1 trước Crystal Palace đã vươn lên vị trí thứ tư với 18 điểm.

Ở những trận đấu còn lại, Brighton giành chiến thắng 2-0 trước Brentford, trong khi Bournemouth đánh bại Ipswich Town với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách. Fulham và Newcastle chia điểm sau trận hòa 1-1. Leeds United tạo bất ngờ khi vượt qua Tottenham với tỷ số 1-0, còn Everton đánh bại Coventry 3-1.