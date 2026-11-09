English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sau vòng 7 V-League 26/27: Nam Định dẫn đầu, CAHN và HAGL cùng thắng

Thứ Hai, 09:42, 09/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nam Định tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026/2027 sau chiến thắng kịch tính trước Hà Tĩnh. Trong khi đó, CAHN vươn lên thứ hai, SLNA giữ vị trí trong top 3, còn HAGL có thêm chiến thắng quan trọng trước Hà Nội FC.

Vòng 7 V-League 2026/2027 chứng kiến Nam Định tiếp tục giành trọn 3 điểm, qua đó bảo vệ ngôi đầu bảng. Đội bóng thành Nam đánh bại Hà Tĩnh với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách, trong trận đấu mà họ phải chơi thiếu người ở phần lớn hiệp 2.

Trong khi đó, CAHN giành chiến thắng 2-1 trước Công an TP.HCM để vươn lên vị trí thứ hai, thu hẹp khoảng cách với Nam Định xuống còn 2 điểm. SLNA tiếp tục đứng trong top 3 sau trận hòa 2-2 với Hải Phòng, trong khi Ninh Bình và HAGL đều giành được những chiến thắng quan trọng.

sau vong 7 v-league 26 27 nam Dinh dan dau, cahn va hagl cung thang hinh anh 1
Nam Định giành chiến thắng ngay trên sân Ninh Bình

Nam Định xây chắc ngôi đầu

Nam Định tiếp tục cho thấy sức mạnh và bản lĩnh trong cuộc đua vô địch khi vượt qua Hà Tĩnh với tỷ số 2-1 ở vòng 7. Đây là chiến thắng thứ tư liên tiếp của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tại V-League, đồng thời tiếp tục khẳng định khả năng thi đấu ấn tượng trên sân khách.

Đội bóng thành Nam sớm tạo lợi thế nhờ bàn thắng của Caio Cesar. Tuy nhiên, thế trận trở nên khó khăn khi hậu vệ Hồng Duy nhận thẻ đỏ, khiến Nam Định phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian hiệp 2.

Tận dụng lợi thế quân số, Hà Tĩnh gia tăng sức ép và tìm được bàn gỡ hòa nhờ pha lập công của Luiz Antonio ở phút 83. Dù vậy, đội chủ nhà không thể bảo toàn một điểm. Trong những giây bù giờ cuối cùng, Caio Cesar kiến tạo để Văn Vĩ ghi bàn quyết định, mang về chiến thắng nghẹt thở cho Nam Định.

Ba điểm giành được tại Hà Tĩnh giúp đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng trước kỳ nghỉ FIFA Days tháng 11. Đáng chú ý, khả năng giành chiến thắng trên sân đối phương đang trở thành điểm tựa quan trọng trong hành trình đua vô địch của đội bóng thành Nam.

sau vong 7 v-league 26 27 nam Dinh dan dau, cahn va hagl cung thang hinh anh 2
CAHN thắng Công an TP.HCM nhờ cú đúp của Alan Grafite (Ảnh: Hoài Thương).

CAHN vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng

Chiến thắng 2-1 trước Công an TP.HCM trên sân Hàng Đẫy giúp CAHN chấm dứt chuỗi ba trận liên tiếp không thắng tại V-League. Đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV Mano Polking, nhất là trong bối cảnh đội bóng phải phân sức cho cả đấu trường quốc nội và châu lục.

Trước lối chơi phòng ngự phản công khó chịu của đối thủ, CAHN gặp không ít khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, Alan Grafite đã tạo ra khác biệt bằng cú đúp bàn thắng, giúp đội chủ nhà giữ lại trọn vẹn 3 điểm. Với chiến thắng này, CAHN vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và chỉ còn kém Nam Định 2 điểm.

SLNA vẫn bất bại, Ninh Bình và HAGL cùng thắng

Ở nhóm bám đuổi, SLNA tiếp tục duy trì phong độ ổn định dù chỉ giành được một điểm trên sân Hải Phòng. Hai đội tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn tại Lạch Tray với bốn bàn thắng được ghi.

sau vong 7 v-league 26 27 nam Dinh dan dau, cahn va hagl cung thang hinh anh 3
Kết quả vòng 7 V-League 2026/2027

Milan Makaric đưa Hải Phòng vượt lên dẫn trước, nhưng cú đúp của Luiz Guilherme Vieira Da Silva giúp SLNA đảo ngược tình thế. Đội chủ nhà sau đó tìm được bàn gỡ hòa 2-2 nhờ pha lập công của Hữu Sơn.

Những phút cuối, Hải Phòng phải chơi thiếu người sau khi Mạnh Dũng nhận thẻ vàng thứ hai. Tuy nhiên, đội bóng đất Cảng vẫn bảo vệ thành công tỷ số hòa. Một điểm chưa đáp ứng được tham vọng giành chiến thắng của SLNA, nhưng đủ giúp đội bóng xứ Nghệ duy trì mạch bất bại và giữ vị trí trong top 3.

Trong khi đó, Ninh Bình tìm lại niềm vui chiến thắng khi vượt qua tân binh Bắc Ninh. Lucas Henrique Turci mở tỷ số bằng một pha đá phạt đẹp mắt. Tuy nhiên, sau đó Brenner đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Mặc dù vậy, Lê Phát sau đó ghi bàn quyết định mang về 3 điểm cho Ninh Bình. Đây cũng là bàn thắng thứ ba của tiền đạo trẻ này ở mùa giải năm nay.

HAGL cũng gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC trên sân Pleiku. Ba điểm giành được giúp đội bóng phố Núi có chiến thắng thứ hai kể từ đầu mùa, tạo thêm động lực trong cuộc chiến trụ hạng.

sau vong 7 v-league 26 27 nam Dinh dan dau, cahn va hagl cung thang hinh anh 4
Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 sau vòng 7
Nguyễn Hải/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/11
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/11

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/11, U17 Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng trước thềm VCK U17 World Cup 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/11

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/11

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/11, U17 Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng trước thềm VCK U17 World Cup 2026.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel nối dài mạch trận thất vọng
Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel nối dài mạch trận thất vọng

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất, Thể Công Viettel nối dài mạch trận thất vọng và rơi xuống vị trí áp chót sau khi hòa Thanh Hóa 1-1.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel nối dài mạch trận thất vọng

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel nối dài mạch trận thất vọng

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất, Thể Công Viettel nối dài mạch trận thất vọng và rơi xuống vị trí áp chót sau khi hòa Thanh Hóa 1-1.

Dàn cầu thủ ĐT Việt Nam có trải nghiệm kém vui ở V-League trước ngày hội quân
Dàn cầu thủ ĐT Việt Nam có trải nghiệm kém vui ở V-League trước ngày hội quân

VOV.VN - Dàn tuyển thủ thuộc biên chế Thể Công Viettel có kỷ niệm kém vui trước ngày hội quân cùng ĐT Việt Nam khi đội nhà bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1 ở vòng 7 V-League 2026/2027.

Dàn cầu thủ ĐT Việt Nam có trải nghiệm kém vui ở V-League trước ngày hội quân

Dàn cầu thủ ĐT Việt Nam có trải nghiệm kém vui ở V-League trước ngày hội quân

VOV.VN - Dàn tuyển thủ thuộc biên chế Thể Công Viettel có kỷ niệm kém vui trước ngày hội quân cùng ĐT Việt Nam khi đội nhà bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1 ở vòng 7 V-League 2026/2027.

FIFA Days tháng 11/2026: Quãng nghỉ cần thiết với CAHN
FIFA Days tháng 11/2026: Quãng nghỉ cần thiết với CAHN

VOV.VN - Dịp FIFA Days tháng 11/2026 là cơ hội để các cầu thủ CAHN có thời gian hồi phục lại thể trạng sau quá trình thi đấu với mật độ dày đặc thời gian qua.

FIFA Days tháng 11/2026: Quãng nghỉ cần thiết với CAHN

FIFA Days tháng 11/2026: Quãng nghỉ cần thiết với CAHN

VOV.VN - Dịp FIFA Days tháng 11/2026 là cơ hội để các cầu thủ CAHN có thời gian hồi phục lại thể trạng sau quá trình thi đấu với mật độ dày đặc thời gian qua.

ĐT Futsal Việt Nam không thể tái hiện bất ngờ trước ĐT Futsal Nga
ĐT Futsal Việt Nam không thể tái hiện bất ngờ trước ĐT Futsal Nga

VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam thua 0-8 trong trận giao hữu với ĐT Futsal Nga tại nhà thi đấu Meshcherskyi ở thành phố Nizhny Novgorod (Nga).

ĐT Futsal Việt Nam không thể tái hiện bất ngờ trước ĐT Futsal Nga

ĐT Futsal Việt Nam không thể tái hiện bất ngờ trước ĐT Futsal Nga

VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam thua 0-8 trong trận giao hữu với ĐT Futsal Nga tại nhà thi đấu Meshcherskyi ở thành phố Nizhny Novgorod (Nga).

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế