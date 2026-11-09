Sau vòng 7 V-League 26/27: Nam Định dẫn đầu, CAHN và HAGL cùng thắng

Vòng 7 V-League 2026/2027 chứng kiến Nam Định tiếp tục giành trọn 3 điểm, qua đó bảo vệ ngôi đầu bảng. Đội bóng thành Nam đánh bại Hà Tĩnh với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách, trong trận đấu mà họ phải chơi thiếu người ở phần lớn hiệp 2.

Trong khi đó, CAHN giành chiến thắng 2-1 trước Công an TP.HCM để vươn lên vị trí thứ hai, thu hẹp khoảng cách với Nam Định xuống còn 2 điểm. SLNA tiếp tục đứng trong top 3 sau trận hòa 2-2 với Hải Phòng, trong khi Ninh Bình và HAGL đều giành được những chiến thắng quan trọng.

Nam Định giành chiến thắng ngay trên sân Ninh Bình

Nam Định xây chắc ngôi đầu

Nam Định tiếp tục cho thấy sức mạnh và bản lĩnh trong cuộc đua vô địch khi vượt qua Hà Tĩnh với tỷ số 2-1 ở vòng 7. Đây là chiến thắng thứ tư liên tiếp của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tại V-League, đồng thời tiếp tục khẳng định khả năng thi đấu ấn tượng trên sân khách.

Đội bóng thành Nam sớm tạo lợi thế nhờ bàn thắng của Caio Cesar. Tuy nhiên, thế trận trở nên khó khăn khi hậu vệ Hồng Duy nhận thẻ đỏ, khiến Nam Định phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian hiệp 2.

Tận dụng lợi thế quân số, Hà Tĩnh gia tăng sức ép và tìm được bàn gỡ hòa nhờ pha lập công của Luiz Antonio ở phút 83. Dù vậy, đội chủ nhà không thể bảo toàn một điểm. Trong những giây bù giờ cuối cùng, Caio Cesar kiến tạo để Văn Vĩ ghi bàn quyết định, mang về chiến thắng nghẹt thở cho Nam Định.

Ba điểm giành được tại Hà Tĩnh giúp đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng trước kỳ nghỉ FIFA Days tháng 11. Đáng chú ý, khả năng giành chiến thắng trên sân đối phương đang trở thành điểm tựa quan trọng trong hành trình đua vô địch của đội bóng thành Nam.

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CAHN thắng Công an TP.HCM nhờ cú đúp của Alan Grafite (Ảnh: Hoài Thương).

CAHN vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng

Chiến thắng 2-1 trước Công an TP.HCM trên sân Hàng Đẫy giúp CAHN chấm dứt chuỗi ba trận liên tiếp không thắng tại V-League. Đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV Mano Polking, nhất là trong bối cảnh đội bóng phải phân sức cho cả đấu trường quốc nội và châu lục.

Trước lối chơi phòng ngự phản công khó chịu của đối thủ, CAHN gặp không ít khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, Alan Grafite đã tạo ra khác biệt bằng cú đúp bàn thắng, giúp đội chủ nhà giữ lại trọn vẹn 3 điểm. Với chiến thắng này, CAHN vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và chỉ còn kém Nam Định 2 điểm.

SLNA vẫn bất bại, Ninh Bình và HAGL cùng thắng

Ở nhóm bám đuổi, SLNA tiếp tục duy trì phong độ ổn định dù chỉ giành được một điểm trên sân Hải Phòng. Hai đội tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn tại Lạch Tray với bốn bàn thắng được ghi.

Kết quả vòng 7 V-League 2026/2027

Milan Makaric đưa Hải Phòng vượt lên dẫn trước, nhưng cú đúp của Luiz Guilherme Vieira Da Silva giúp SLNA đảo ngược tình thế. Đội chủ nhà sau đó tìm được bàn gỡ hòa 2-2 nhờ pha lập công của Hữu Sơn.

Những phút cuối, Hải Phòng phải chơi thiếu người sau khi Mạnh Dũng nhận thẻ vàng thứ hai. Tuy nhiên, đội bóng đất Cảng vẫn bảo vệ thành công tỷ số hòa. Một điểm chưa đáp ứng được tham vọng giành chiến thắng của SLNA, nhưng đủ giúp đội bóng xứ Nghệ duy trì mạch bất bại và giữ vị trí trong top 3.

Trong khi đó, Ninh Bình tìm lại niềm vui chiến thắng khi vượt qua tân binh Bắc Ninh. Lucas Henrique Turci mở tỷ số bằng một pha đá phạt đẹp mắt. Tuy nhiên, sau đó Brenner đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Mặc dù vậy, Lê Phát sau đó ghi bàn quyết định mang về 3 điểm cho Ninh Bình. Đây cũng là bàn thắng thứ ba của tiền đạo trẻ này ở mùa giải năm nay.

HAGL cũng gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC trên sân Pleiku. Ba điểm giành được giúp đội bóng phố Núi có chiến thắng thứ hai kể từ đầu mùa, tạo thêm động lực trong cuộc chiến trụ hạng.