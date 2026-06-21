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Sau Vozinha, thủ môn của Curacao tiếp tục "gây sốt" ở World Cup 2026

Chủ Nhật, 09:22, 21/06/2026
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VOV.VN - Sau thủ môn Vozinha của Cape Verde, thủ thành Eloy Room của đội tuyển Curacao là "người gác đền" tiếp theo tạo nên cơn sốt ở World Cup 2026.

Cách đây ít ngày, thủ môn 40 tuổi Vozinha của ĐT Cape Verde "gây sốt" ở World Cup 2026 với 7 tình huống cứu thua, giúp đại diện châu Phi cầm hòa ĐT Tây Ban Nha 0-0. 

sau vozinha, thu mon cua curacao tiep tuc gay sot o world cup 2026 hinh anh 1
Thủ môn Eloy Room có trận đấu không tưởng ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters). 

Đến hôm nay, World Cup 2026 còn chứng kiến một thủ môn khác có được màn trình diễn phi thường hơn thế. Thủ thành Eloy Room của ĐT Curacao đã có đến 15 pha cứu thua, giúp đội bóng Trung Mỹ có được trận hòa lịch sử 0-0 với Ecuador. 

Đây là trận đấu chứng kiến phong độ khó tin của Eloy Room khi trước đó anh cùng các đồng đội vừa trải qua trận thua 1-7 trước ĐT Đức ở lượt trận đầu tiên. 

Trong trận đấu diễn ra sáng 21/6, Curacao đã phải chịu đến 28 cú dứt điểm nhưng không thể một lần ghi bàn. Thủ thành Eloy Room của ĐT Curacao có 15 lần cản phá ở mọi hoàn cảnh như sút xa, đánh đầu hay dứt điểm ở tư thế đối mặt. 

Với 15 lần cản phá, Eloy Room đã tiến rất gần đến kỷ lục 16 pha cản phá trong một trận đấu của thủ môn Eloy Room (ĐT Mỹ) trong trận đấu ĐT Mỹ gặp ĐT Bỉ ở World Cup 2014. 

Eloy Room năm nay 37 tuổi, anh trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Vitesse (Hà Lan). Trong sự nghiệp của mình, Eloy Room hầu hết thi đấu ở Hà Lan, Bỉ và Mỹ. Trước khi World Cup 2026 bắt đầu, Eloy Room đang khoác áo Miami FC ở giải hạng hai của Mỹ. 

Đáng chú ý, Eloy Room cũng từng đối đầu với ĐT Việt Nam trong trận đấu ở King's Cup vào năm 2019. Đó là trận đấu mà Curacao đã thắng ĐT Việt Nam trên chấm luân lưu 11m. 

Trần Tiến/VOV.VN
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