V-League 2026/27 sẽ chính thức trở lại từ ngày 20/11, sau khi dịp FIFA Days tháng 11/2026 khép lại. Ở vòng 8, SLNA sẽ làm khách trên sân Hàng Đẫy của Thể Công Viettel vào lúc 19h15 ngày 20/11, nhưng đội bóng xứ Nghệ đang đối mặt với bài toán nhân sự không nhỏ.

Cụ thể, tiền vệ Joseph Onoja bị treo giò do đã nhận đủ 3 thẻ vàng, trong khi tiền đạo Bruno Pereira vẫn chưa bình phục chấn thương. Đây đều là những sự vắng mặt đáng tiếc, đặc biệt là trường hợp của Onoja khi cầu thủ này đóng vai trò quan trọng trong khả năng tranh chấp và đánh chặn ở tuyến giữa.

Tiền vệ Joseph Onoja của SLNA bị treo giò do đã nhận đủ 3 thẻ vàng theo quy định (Ảnh: VPF)

Sở hữu thể hình và nền tảng thể lực ấn tượng, Joseph Onoja là mắt xích có giá trị trong hệ thống vận hành của HLV Văn Sỹ Sơn. Ở độ chín của sự nghiệp, tiền vệ này cho thấy sức bền cùng khả năng tranh chấp tốt, giúp SLNA duy trì sự cân bằng ở khu vực trung tuyến.

Dù vậy, đội bóng xứ Nghệ vẫn có cơ sở để tự tin trước chuyến hành quân đến Hàng Đẫy nhờ phong độ ấn tượng từ đầu mùa. Sau 7 vòng đấu, SLNA là đội duy nhất tại V-League 2026/27 chưa nếm mùi thất bại với 3 chiến thắng cùng 4 trận hòa, có 13 điểm để đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Bên kia chiến tuyến, Thể Công Viettel đang trải qua giai đoạn khó khăn khi mới có 5 điểm và xếp thứ 13. Đây là cơ hội để SLNA hướng tới việc nối dài chuỗi trận bất bại, dù những tổn thất về lực lượng chắc chắn khiến nhiệm vụ của thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn trở nên khó khăn hơn.

Tuy vậy, nếu tiếp tục duy trì được sự ổn định và tinh thần thi đấu như những vòng trước, đội bóng xứ Nghệ vẫn có cơ hội giành điểm, thậm chí hướng tới chiến thắng ngay tại Hàng Đẫy.

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