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Sôi nổi Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội 2026

Thứ Hai, 14:18, 16/11/2026
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VOV.VN - Ngày 16/11, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh, Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 chính thức khai mạc.

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Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội 2026 khai mạc vào sáng 16/11

Lễ khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 diễn ra sáng 16/11 có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội, Sở VH-TT-DL, UBND phường Xuân Đỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố, cùng các nhà báo, phóng viên, biên tập viên.

Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội 2026 thu hút hơn 500 lượt VĐV đến từ 23 đoàn gồm: Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng; Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên; Báo Nhân Dân; Thông Tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); Báo Quân đội Nhân dân; Báo Tiền Phong; Báo Sức khỏe và Đời sống; Báo Pháp luật Việt Nam; Báo Công Thương ; Báo Dân Trí; Thời báo Ngân hàng; Báo Điện tử VnExpress; Tạp chí Công dân & Khuyến học; Tạp chí Đời sống &pháp luật; Tạp chí Ngày nay; Phường Xuân Đỉnh; Ban liên lạc Nhà báo cao tuổi Hà Nội; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội; Báo An ninh Thủ đô; Báo Quốc phòng Thủ đô và Tạp chí Người Hà Nội.

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Nhà báo Lê Quỳnh Trang - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Phó trưởng Ban tổ chức Hội khỏe phát biểu khai mạc
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Nhà báo Nguyễn Thanh Liêm - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội - Trưởng Ban tổ chức Hội khỏe đánh trống khai mạc

Phát biểu khai mạc, nhà báo Lê Quỳnh Trang, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội khỏe nhấn mạnh: "Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng đã trở thành sân chơi thể thao bổ ích, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa những người làm báo Thủ đô với các cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành và Hội Nhà báo các địa phương. Việc ngày càng có thêm nhiều đơn vị đăng ký tham gia cho thấy sức hấp dẫn, đồng thời khẳng định sức sống của phong trào thể dục thể thao trong đội ngũ những người làm báo".

Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 18/11 với 6 môn thi đấu gồm: bóng đá, bóng bàn, cờ tướng, kéo co, đi bộ và pickleball. Trong đó, môn pickleball lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu. Các nội dung thi đấu cũng được tổ chức theo nhóm tuổi và thể thức phù hợp với từng môn, tạo điều kiện để vận động viên ở nhiều lứa tuổi, vị trí công tác cùng tham gia tranh tài.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài trong không khí hào hứng, sôi nổi. Tham dự Hội khỏe năm nay, Chi hội Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tham gia tranh tài ở 3 môn: bóng đá, bóng bàn và pickleball.

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Đại diện ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho đoàn VĐV Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)

 

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Trải qua 30 lần tổ chức thành công, Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng đã trở thành sân chơi thể thao bổ ích với những người làm báo Thủ đô
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Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội 2026 có 6 môn thi đấu gồm: bóng đá, bóng bàn, cờ tướng, kéo co, đi bộ và pickleball.
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Hội khỏe diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng
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Môn pickleball lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu tại Hội khỏe
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Ban tổ chức trao huy chương cho các VĐV đạt thành tích ở môn đi bộ
PV/VOV.VN
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