Sophia Phương Anh và hành trình biến áp lực thành bản lĩnh trên sân pickleball

Từ lựa chọn bất ngờ đến hành trình chinh phục pickleball

Có thời điểm, Sophia Phương Anh từng ngần ngại khi nói với bạn bè về môn thể thao mình đang tập luyện. Là một vận động viên tennis, cô không nghĩ mình sẽ gắn bó với một bộ môn mà nhiều người khi ấy vẫn gọi là “dưỡng sinh”, dành cho người lớn tuổi. Những câu hỏi như “Tại sao lại chơi môn này?” hay những lời nhận xét rằng pickleball khó có thể phát triển xa hơn đã có lúc khiến Sophia không khỏi bối rối. Nhưng chính lựa chọn có phần bất ngờ đó lại mở ra một hành trình mới, đưa cô gái sinh năm 2008 đến với pickleball chuyên nghiệp.

Ở tuổi 18, Sophia Phương Anh đã lọt Top 60 thế giới.

Cơ duyên đến với pickleball bắt đầu từ một chấn thương sụn viền ở vai phải khi còn chơi tennis. Muốn tìm một môn thể thao có nét tương đồng để duy trì những kỹ thuật đã rèn luyện, Sophia bắt đầu thử sức với pickleball. Ban đầu, đó chỉ là cách để cô tiếp tục vận động, nhưng càng chơi, cô càng nhận ra sức hấp dẫn của bộ môn này.

Từ sự tò mò ban đầu, cô bắt đầu tìm hiểu, mua bộ vợt và bóng đầu tiên để thử sức. Thời điểm đó, pickleball vẫn còn khá xa lạ tại Việt Nam. Người chơi ít, sân bãi chưa chuyên nghiệp, dụng cụ còn thiếu thốn. Việc tìm huấn luyện viên và bạn tập cùng lứa tuổi cũng là một thử thách.

“Em không tìm được ai từ độ tuổi 15 đến 20, những người chơi chủ yếu là các bác trai, bác gái từ 50 tuổi trở lên. Em chơi với họ mỗi ngày nhưng họ luôn luôn thắng khiến em cảm thấy rất buồn”, Sophia chia sẻ.

Điều kiện tập luyện cũng không dễ dàng. Có những sân chưa có vạch kẻ đúng chuẩn, người chơi phải dùng dây kéo giãn để đánh dấu đường biên. Sophia kể, dây đôi khi quấn vào chân khiến cô vấp ngã; những vật dụng đặt ở góc sân cũng khiến việc xác định bóng trong hay ngoài trở nên khó khăn.

Không chỉ thiếu thốn về cơ sở vật chất, cô còn phải vượt qua định kiến dành cho một môn thể thao mới. Sophia thừa nhận từng cảm thấy xấu hổ khi bị bạn bè bắt gặp đang chơi pickleball. Khi được hỏi, cô thường trả lời rằng mình chỉ chơi thử nhưng thái độ ấy dần thay đổi khi cô hiểu hơn về bộ môn và chứng kiến sự phát triển của cộng đồng người chơi. Từ chỗ ngại ngùng, Sophia bắt đầu chủ động giải thích, bảo vệ lựa chọn của mình.

“Pickleball là môn thể thao dành cho tất cả mọi người, không phân biệt độ tuổi hay trình độ. Mọi người nên trải nghiệm trước khi đưa ra nhận xét. Thậm chí, những người từng hoài nghi về việc em chơi pickleball giờ đây cũng đã bắt đầu tập luyện cùng em”, Sophia Phương Anh nói.

Bước ngoặt đến khi Sophia tham gia giải đấu quốc tế đầu tiên tại Bali, Indonesia. Tại đây, cô chứng kiến nhiều vận động viên có kỹ thuật tốt, tốc độ nhanh và trình độ chuyên nghiệp hơn hình dung ban đầu. Trải nghiệm ấy giúp cô nhận ra pickleball có tiềm năng phát triển rộng hơn, không chỉ ở Việt Nam mà còn tại châu Á.

Sophia quyết định chuyển những thành quả từng gây dựng trong tennis sang một môn thể thao còn chưa phổ biến trong nước. Đó là lựa chọn không ít rủi ro, nhưng cô đã không hối tiếc: “Em đã đặt cược tất cả những gì mình gây dựng được từ hồi chơi quần vợt sang bộ môn này, dù lúc đó ở Việt Nam chưa có sân pickleball nào. May mắn là em đã thắng cược”.

Từ lựa chọn có phần mạo hiểm ấy, Sophia từng bước xây dựng sự nghiệp mới. Ở tuổi 18, cô hiện nằm trong Top 60 thế giới và được vinh danh là Nữ vận động viên xuất sắc nhất năm 2025 tại Vietnam Pickleball Awards.

Trưởng thành từ những áp lực và thất bại

Con đường thi đấu chuyên nghiệp không phải lúc nào cũng trải đầy chiến thắng. Sophia từng có chuỗi trận thắng dài, nhưng sau đó lại rơi vào giai đoạn liên tục thất bại. Có những ngày, cô không muốn đến sân tập vì cảm thấy dù cố gắng vẫn không thể giành chiến thắng.

Những lúc hoài nghi bản thân, Sophia chọn cách nhìn lại lý do mình bắt đầu. Cô nghĩ đến con đường thể thao đã lựa chọn và những nỗ lực của gia đình để hỗ trợ mình theo đuổi đam mê.

“Em bắt đầu nhìn lại lý do tại sao mình bắt đầu. Đây chính là con đường mà em đã chọn cho bản thân mình. Em nghĩ về những khó khăn mà ba mẹ đã phải trải qua để hỗ trợ em. Mọi người đã hy sinh rất nhiều, nên em sẽ dùng điều đó để cổ vũ bản thân và cố gắng đi xa hơn nữa”, cô chia sẻ.

Ở tuổi 18, Sophia đồng thời phải giải quyết bài toán cân bằng giữa tập luyện, thi đấu và học tập. Quãng thời gian theo đuổi hai mục tiêu song song không ít lần đặt cô vào lịch trình dày đặc. Có những ngày đang thi đấu, cô phải mang laptop ra làm bài tập; sau trận chung kết, dù thắng hay thua, vẫn phải trở về hoàn thành bài kiểm tra.

Để chủ động hơn, Sophia thường tìm hiểu lịch thi đấu và kế hoạch học tập từ sớm, cố gắng hoàn thành bài tập trước một đến hai tuần. Với cô, kỷ luật trong học tập cũng quan trọng như kỷ luật trên sân đấu.

“Nếu em biết rõ lịch trình học tập và lịch trình thi đấu của mình thế nào, em sẽ cố gắng làm bài tập trước. Em làm trước nguyên một tuần hay hai tuần để bảo đảm không bị phân tâm khi đang thi đấu”, cô chia sẻ.

Với Sophia, việc học không phải lựa chọn dự phòng mà là nền tảng cho tương lai. Cô hiểu rằng sự nghiệp thể thao có những giới hạn nhất định, không ai có thể thi đấu đỉnh cao mãi mãi.

Theo cô: “Thực tế, không ai có thể theo đuổi con đường vận động viên suốt cả cuộc đời. Sẽ có lúc chúng ta không thể tiếp tục thi đấu vì những giới hạn của bản thân. Vì vậy, em luôn cho rằng học tập phải là ưu tiên hàng đầu”.

Từ trải nghiệm của mình, Sophia cũng muốn gửi thông điệp đến những người trẻ đang theo đuổi thể thao: hãy tìm thấy niềm vui trong môn mình lựa chọn, đừng để áp lực thành tích hay những trận thua biến đam mê thành nỗi buồn.Theo cô, giáo dục vẫn cần được đặt lên hàng đầu. Nếu một ngày không thể tiếp tục con đường thể thao, kiến thức và việc học sẽ mở ra những lựa chọn khác cho tương lai.

Mong có thêm cơ hội để nữ vận động viên phát triển

Song song với mục tiêu nâng cao trình độ, Sophia dành nhiều tâm huyết cho câu chuyện cơ hội của nữ vận động viên. Cô cho rằng việc nữ giới chưa có nhiều gương mặt chuyên nghiệp không thể chỉ được lý giải bằng nhận xét rằng họ chưa đủ giỏi. Muốn có vận động viên nữ chất lượng, trước hết cần tạo điều kiện để họ được tập luyện, thi đấu và phát triển.

“Nếu muốn có nhiều hơn các giải đấu nữ chuyên nghiệp thì cần phải tạo ra một môi trường để đào tạo các vận động viên nữ chuyên nghiệp”, cô nói.

Không chỉ cơ hội thi đấu, Sophia còn đề cập đến những định kiến mà nữ vận động viên phải đối mặt, từ trang phục đến đời sống riêng tư. Theo cô, trang phục trước hết cần phù hợp với vận động và tạo sự thoải mái cho người chơi, thay vì trở thành căn cứ để đánh giá năng lực hay phẩm chất của một vận động viên.

Cô cũng không cho rằng chuyện kết hôn, có bạn trai hay sinh con nên trở thành áp lực đối với phụ nữ theo đuổi thể thao. Đó là những lựa chọn thuộc về đời sống cá nhân, không nên được xem như mục tiêu duy nhất hay rào cản đối với sự nghiệp.

“Mỗi người có cuộc đời riêng. Dù muốn điều này hay không, đó cũng là quyết định của họ”, Sophia nói.

Ngoài thành tích, cô còn nhìn nhận giá trị của một vận động viên qua cách ứng xử, tinh thần thể thao và sự tôn trọng dành cho đối thủ. Với cô, chơi giỏi thôi chưa đủ; một vận động viên cần biết thi đấu đẹp và cư xử đúng mực.

Khát vọng trưởng thành trên đấu trường quốc tế

Ở cấp độ chuyên môn, Sophia nhận thấy khoảng cách giữa các vận động viên Việt Nam và những tay vợt hàng đầu thế giới không chỉ nằm ở sức mạnh hay tốc độ. Theo cô, khác biệt quan trọng hơn là tư duy chiến thuật, khả năng đọc tình huống và cách xây dựng từng điểm số.

“Em nghĩ trình độ thi đấu không phải là ai có thể thực hiện cú đánh mạnh hơn mà nằm ở vấn đề chiến thuật. Dù em có tập thể lực đến mấy, có lực đánh bằng họ đi nữa thì em vẫn có thể thua rất nhiều nếu không có một chiến thuật tốt”, Sophia phân tích.

Bài học rõ nhất đến với cô tại Pickleball World Cup vừa qua, khi phải thi đấu trong trận chung kết nội dung đồng đội với đội Mỹ. Đây là giải đấu có sự theo dõi của đông đảo khán giả Việt Nam, khiến áp lực đặt lên vai nữ vận động viên trẻ lớn hơn những lần thi đấu cá nhân.

“Em cảm thấy rất hồi hộp. Lúc đó em quá áp lực, không suy nghĩ kỹ và không có chiến thuật rõ ràng khi thi đấu. Sau giải đấu, em quyết tâm phải học hỏi nhiều hơn, tìm đến những vận động viên có trình độ cao hơn để xin lời khuyên, tập luyện và cạnh tranh cùng họ”, cô chia sẻ.

Sophia cho biết cô muốn hiểu sâu hơn về từng kỹ thuật, không chỉ thực hiện một cú đánh theo thói quen mà phải biết vì sao nó có hiệu quả và nên sử dụng trong tình huống nào. Cô tin rằng việc học hỏi từ những người giỏi hơn sẽ giúp mình tiến bộ bền vững.

Sau trải nghiệm ấy, Sophia mong muốn có thể trở lại kỳ Pickleball World Cup tiếp theo với tâm thế vững vàng hơn, chứng minh bản thân đã trưởng thành từ những áp lực và thất bại.

Có lẽ, điều lớn nhất mà pickleball mang lại cho cô gái 18 tuổi không chỉ là những danh hiệu hay thứ hạng quốc tế, mà còn là sự kiên nhẫn.

“Em học được sự kiên nhẫn. Trong pickleball, nếu mình không kiên nhẫn mà cứ muốn tăng tốc ngay sau một, hai cú dink thì sẽ không tạo ra được một điểm tốt. Em mang sự kiên nhẫn đó ra ngoài cuộc sống, từ khi nói chuyện với bạn bè đến những lúc gặp vấn đề riêng”.

Có lẽ, với cô gái trẻ, hành trình chinh phục pickleball không chỉ là câu chuyện về những trận đấu và thứ hạng. Đó còn là hành trình học cách tin vào lựa chọn của mình, kiên trì trước thất bại và mong muốn tạo ra một môi trường tốt hơn để những cô gái khác cũng có cơ hội bước lên sân đấu chuyên nghiệp.