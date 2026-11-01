Tâm thư xúc động của HLV Popov sau khi rời Thể Công Viettel

HLV Popov chia tay Thể Công Viettel sau chuỗi trận thất vọng

Sau thất bại 1-3 trước Nam Định ở vòng 6 V-League 2026/2027, Thể Công Viettel trải qua chuỗi 8 trận đấu liên tiếp không thể giành chiến thắng. Từ vị thế ứng viên vô địch V-League, Thể Công Viettel đang nằm ở nhóm đua trụ hạng. Do đó, đội bóng áo lính đã quyết định chia tay HLV Popov.

Sau khi chia tay Thể Công Viettel, HLV Popov đã viết tâm thư trên trang cá nhân, để chia sẻ nỗi lòng cũng như cảm ơn BLĐ, các cầu thủ và cổ động viên đã đồng hành trong quãng thời gian hơn 1 năm gắn bó với đội bóng áo lính.

HLV Popov chia tay Thể Công Viettel sau hơn 1 năm gắn bó (Ảnh: VPF).

HLV Popov viết: “Trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, mọi sự khởi đầu đều có hồi kết. Tuy nhiên, khi những khoảnh khắc tốt đẹp vượt xa những điều không như ý, cuộc chia tay dù sớm hay muộn cũng sẽ đến với tâm thế của một người đã hoàn thành trách nhiệm và có thể thanh thản nhìn lại chặng đường đã qua.

Một năm rưỡi vừa qua sẽ mãi là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Dù không thể giành chức vô địch, việc đoạt ngôi á quân cùng tấm huy chương bạc vẫn đi kèm hàng loạt cột mốc lịch sử của CLB.

Đội bóng thiết lập kỷ lục về số điểm giành được trong một mùa giải, trải qua 38 trận đấu chính thức liên tiếp ghi bàn, sở hữu thành tích phòng ngự tốt nhất giải đấu với số trận giữ sạch lưới nhiều nhất, đồng thời giành quyền tham dự AFC Champions League Two. Đó là một trong những thành công ngọt ngào nhất và cũng là chiến thắng mang dấu ấn cá nhân sâu đậm nhất của tôi ở mùa giải trước. Thành tựu ấy sẽ mãi là ký ức đáng trân trọng trong quãng thời gian tôi gắn bó với CLB”.

HLV Popov khẳng định: “Thể Công Viettel đã trao cho tôi tất cả những gì một HLV có thể mơ ước: điều kiện làm việc tốt nhất, bộ máy quản lý chuyên nghiệp, sự tự do trong công việc chuyên môn, đội ngũ trợ lý và nhân viên y tế tuyệt vời, những cầu thủ tài năng với tinh thần làm việc đáng ngưỡng mộ, cùng những cổ động viên đặc biệt luôn dành cho tôi sự ủng hộ vô điều kiện, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.

Chính vì vậy, với ý thức về trách nhiệm của mình, tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp nhận trả giá cho những sai lầm đã mắc phải, những sai lầm dẫn đến khởi đầu không thành công của đội bóng ở mùa giải này. Tuy nhiên, tôi đưa ra quyết định ấy với niềm tin vững chắc rằng bản thân luôn nỗ lực hết sức và cống hiến tất cả những gì tốt nhất cho CLB.

Tôi luôn chiến đấu để bảo vệ CLB trước những sức ép và chỉ trích từ mọi phía. Tôi luôn đứng ra bảo vệ đội bóng, chủ động gánh chịu những điều tiêu cực để các cầu thủ và tập thể có được sự thoải mái, tập trung cho công việc chuyên môn. Tôi cũng luôn nỗ lực để mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ thông qua màn trình diễn của đội bóng.

Việc giành ngôi á quân và đưa CLB trở lại AFC Champions League Two ở mùa giải trước, đúng với vị thế mà đội bóng xứng đáng có được, là thành quả đặc biệt đáng tự hào. Thành công ấy càng có ý nghĩa khi chúng tôi phải cạnh tranh với những đội bóng sở hữu tiềm lực tài chính và tầm ảnh hưởng vượt trội trong giải đấu.

Đây sẽ mãi là ký ức đẹp nhất trong nhiệm kỳ của tôi, đồng thời là một trong những chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp cá nhân. Chỉ tôi cùng những người đồng hành trong đội bóng và CLB mới thực sự hiểu thành quả ấy đã được tạo nên như thế nào, với biết bao công sức, những ngày tháng làm việc kiệt sức và vô số đêm mất ngủ”.

Cuối cùng, cựu thuyền trưởng của Thanh Hóa không quên gửi lời tri ân tới mọi người: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã đồng hành cùng CLB và đội bóng: các cầu thủ, ban huấn luyện, đội ngũ y tế, ban lãnh đạo và toàn thể người hâm mộ.

Tất cả sẽ mãi ở trong trái tim và những ký ức đẹp nhất của tôi. Tôi sẽ luôn dõi theo, ủng hộ Thể Công Viettel và chúc đội bóng gặp thật nhiều may mắn, tiếp tục gặt hái những thành công trong chặng đường phía trước”.

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