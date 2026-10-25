Thái Nguyên đón gần 200 kỳ thủ tranh tài tại Giải Cờ tướng trung cao tuổi quốc gia

Chiều 25/10, tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, Giải Cờ tướng trung cao tuổi quốc gia lần thứ XII năm 2026 chính thức khai mạc, với sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ 14 đơn vị, câu lạc bộ trên cả nước.

Ông Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc giải

Tranh tài ở 16 nội dung, 4 nhóm tuổi

Các vận động viên thi đấu 16 nội dung cá nhân nam, nữ và đồng đội nam, nữ, thuộc 4 nhóm tuổi: 40-50 tuổi, 51-60 tuổi, 61-70 tuổi và từ 71 tuổi trở lên.

Giải đấu là dịp để các kỳ thủ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong người trung niên và cao tuổi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức giải, nhấn mạnh cờ tướng là môn thể thao trí tuệ giàu bản sắc văn hóa, góp phần rèn luyện tư duy, nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng lối sống tích cực trong cộng đồng.

Tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Cục Thể dục thể thao chuẩn bị các điều kiện tổ chức, bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và đúng điều lệ.

Đoàn Thái Nguyên có 38 vận động viên

Tham gia giải, đoàn Thái Nguyên có 38 vận động viên, tranh tài ở cả 4 nhóm tuổi. Đây là dịp để các kỳ thủ địa phương giao lưu, cọ xát, đồng thời thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với phong trào cờ tướng và hoạt động thể thao dành cho người trung niên, cao tuổi.

Các đội bước vào thi đấu ngay sau khi khai mạc

Giải đấu áp dụng thể thức hệ Thụy Sĩ 9 ván. Ngay sau lễ khai mạc, các kỳ thủ bước vào thi đấu ván đầu tiên. Theo kế hoạch, giải sẽ bế mạc và trao thưởng vào sáng 28/10/2026.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức hướng tới tiếp tục phát triển phong trào cờ tướng, phát hiện những vận động viên có thành tích xuất sắc, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa, thể thao và du lịch Thái Nguyên đến các đoàn vận động viên trên cả nước, đồng thời hướng đến kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh (4/11/1831-4/11/2026).