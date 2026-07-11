Thần tài Merino lại ghi bàn, Tây Ban Nha hạ Bỉ, thẳng tiến bán kết World Cup 2026

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Không ngoài dự đoán, Tây Ban Nha chủ động kiểm soát bóng vượt trội, ngay sau tiếng còi khai cuộc trận tứ kết World Cup 2026 gặp Bỉ.

Nếu may mắn hơn, Tây Ban Nha đã sớm vượt lên dẫn trước sau các tình huống dứt điểm của Rodri hay Lamien Yamal. Tuy nhiên, Bò tót cũng không phải chờ đợi quá lâu.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Phút 30, Lamine Yamal chọc khe cho Porro thoát xuống ở cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha, trước khi căng ngang vào vòng cấm để Dani Olmo dứt điểm chân phải khiến thủ môn Courtois chỉ có thể đấm bóng ra cứu thua cho Bỉ nhưng Fabián Ruiz ập vào đá bồi tung lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho Bò tót.

Có bàn thắng dẫn trước, Tây Ban Nha chơi đầy hưng phấn nhưng không lâu sau khi Lamine Yamal bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong thế đối mặt với Courtois, Bò tót đã phải nhận bàn thua.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Phút 41, Bóng được Castagne treo từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Bỉ để De Ketelaere đánh đầu dũng mãnh tung lưới thủ môn Unai Simón, quân bình tỷ số 1-1 cho Bỉ.

Ảnh: Reuters

Hiệp hai tiếp tục cho thấy thế trận kiểm soát bóng vượt trội của các cầu thủ Tây Ban Nha. Mặc dù vậy, Bò tót tỏ ra khá bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Courtois ngoài các tình huống dứt điểm mang tính cá nhân của Lamine Yamal.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 71 khi Courtois dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Senne Lammens, trong khi Tây Ban Nha tung gà son Mikel Merino vào sân ở phút 86. Bởi ở phút 88, Pau Cubarsí tung ra cú dứt điểm chân phải quyết đoán từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Senne Lammens không thể bắt dính bóng và Mikel Merino - vừa vào sân - đã có mặt đúng lúc, đệm bóng chân phải cận thành, tung lưới Bỉ, ấn định thắng lợi 2-1 cho Tây Ban Nha.