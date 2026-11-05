Thanh Hoá thay HLV trưởng trước vòng 7 V-League 2026/27

Thanh Hoá thay HLV trưởng

Tại vòng 7 V.League 2026/27, HLV Mai Xuân Hợp không tiếp tục giữ chức danh HLV trưởng CLB Thanh Hóa. Nguyên nhân là vị chiến lược gia này chưa đáp ứng điều kiện sở hữu chứng chỉ AFC Pro theo quy định với các HLV trưởng các CLB tại V-League.

HLV Mai Xuân Hợp không giữ chức danh HLV trưởng CLB Thanh Hoá từ ngày 6/11 (Ảnh: Đức Minh)

Trước đó vào ngày 7/9, VFF và VPF đã cho CLB Thanh Hoá thời hạn 60 ngày để hoàn thiện tiêu chí này với HLV trưởng. Điều đó đồng nghĩa với việc đến ngày 6/11, HLV Mai Xuân Hợp sẽ kết thúc vai trò HLV tạm quyền tại đội bóng xứ Thanh.

HLV Mai Xuân Hợp đã trao đổi với lãnh đạo CLB nhằm tìm ra phương án giải quyết phù hợp với tình hình hiện tại của đội. Đồng thời, Thanh Hoá cũng đang lên phương án tìm một chiến lược gia mới để tiếp quản đội bóng.

CLB Thanh Hoá đang ưu tiên phương án sử dụng HLV ngoại đáp ứng tiêu chí về bằng cấp, bên cạnh một số ứng viên nội tiềm năng. HLV Mai Xuân Hợp vẫn tiếp tục nằm trong đội ngũ ban huấn luyện, đồng thời dự kiến tham gia khoá học bằng Pro để trở lại vị trí HLV trưởng trong tương lai nếu điều kiện cho phép.

Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện diễn ra trước trận đấu của Thanh Hoá trên sân của Thể Công Viettel vào 19h15 ngày 8/11. Đáng chú ý là Thể Công Viettel cũng mới thay tướng khi HLV Velizar Popov chủ động rời ghế sau chuỗi trận không tốt giai đoạn đầu mùa.