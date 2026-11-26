Thể Công Viettel bị loại từ vòng bảng Cúp C2 châu Á

Ở lượt trận thứ năm vòng bảng Cúp C2 châu Á 2026/2027, Thể Công Viettel chia điểm với Melbourne Victory sau trận hòa 0-0. Đại diện Việt Nam có nhiều thời điểm chơi khởi sắc, tạo ra không ít cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng thành công.

Thể Công Viettel bị loại từ vòng bảng Cúp C2 châu Á. (Ảnh: AFC).

Với kết quả này, Thể Công Viettel chỉ có 2 điểm sau 5 lượt trận, qua đó chính thức bị loại ngay từ vòng bảng, không còn cơ hội đi tiếp ở giải đấu năm nay.

Thực tế, đây là kết cục đã được báo trước sau 4 lượt trận đầu tiên khi Thể Công Viettel chỉ có được duy nhất 1 điểm từ trận hòa 1-1 với Melbourne Victory ở lượt đi, còn lại là 3 trận thua trước FC Seoul (0-5, 0-3) và Persib Bandung (0-1).

Thể Công Viettel đã trình diễn bộ mặt nhạt nhòa, thiếu sức sống ở hành trình Cúp C2 châu Á 2026/2027. Thực tế, sẽ là hơi quá nếu nói rằng Thể Công Viettel không có tinh thần thi đấu, thiếu quyết tâm chiến thắng ở đấu trường quốc tế mùa giải năm nay. Những gì diễn ra ở đầu trận làm khách của FC Seoul và những phút cuối trận lượt về với Melbourne Victory cho thấy các cầu thủ Thể Công Viettel cũng muốn để lại dấu ấn, cũng muốn có chiến thắng hơn ai hết.

Nhưng tình cảnh lực lượng và phong độ hiện tại là quá tệ khiến đội đương kim á quân V-League một lần nữa để lại sự thất vọng cho người hâm mộ.

Hiện tại, ngay cả V-League cũng đang diễn ra rất khó khăn với Thể Công Viettel khi đội bóng này đã trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng nên những gì họ thể hiện ở Cúp C2 châu Á 2026/2027 là đúng với thực lực hiện tại của đội bóng.

Trước mắt Thể Công Viettel vẫn còn trận đấu cuối cùng với Persib Bandung trên sân nhà và đây là cơ hội cuối cùng để đại diện V-League tích điểm cho nền bóng đá nước nhà ở sân chơi châu lục trong mùa giải năm nay.

Bóng đá Việt Nam trông chờ CLB CAHN ở Cúp C1 châu Á

Nếu như Thể Công Viettel bị loại ở Cúp C2 châu Á phản ánh đúng trình độ và thực lực hiện tại của đội bóng này thì CLB CAHN lại cho thấy sự vượt ngưỡng đáng kinh ngạc. Trong bối cảnh thi đấu liên tục với mật độ 3-4/ngày trận và lực lượng bị bào mòn bởi những chấn thương, CLB CAHN vẫn từng bước, từng bước để lại dấu ấn với trận sau hay hơn, hoàn thiện hơn trận đấu trước.

Ảnh: Hoài Thương

7 điểm sau 5 trận đấu đã qua ở Cúp C1 châu Á với thành tích 2 thắng, 1 hòa, 2 thua của CLB CAHN đã vượt xa sự kỳ vọng của người hâm mộ trước đó, đặc biệt là khi trong 5 trận đấu đầu tiên, đội ĐKVĐ V-League phải gặp 4 đội bóng Nhật Bản.

Người hâm mộ đã quá quen với cảnh CLB CAHN ra sân với đội hình chỉ 16-17 cầu thủ được HLV Polking đăng ký và các trụ cột phải cày ải liên tục trận này qua trận khác.

Tuy vậy, HLV Polking vẫn khéo léo sắp xếp để CLB CAHN có được những kết quả không chỉ là coi được mà còn là cạnh tranh sòng phẳng cho tấm vé đi tiếp vào vòng sau ở Cúp C1 châu Á năm nay.

Sau lượt trận thứ 5 khu vực miền Đông, CLB CAHN đã vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với điểm số ngang đội xếp thứ 8 là Bắc Kinh FC.

Khi mà cục diện bảng xếp hạng còn chưa rõ ràng, CLB CAHN vẫn nỗ lực để tích lũy từng điểm số. Giờ đây, khi cơ hội cạnh tranh đã rõ ràng, chắc chắn ĐKVĐ V-League sẽ bung hết sức ở 3 trận đấu còn lại của vòng bảng để chiếm vị trí trong tốp 8 cùng tấm vé đi tiếp.

Trong 3 trận đấu còn lại của vòng bảng, CLB CAHN cũng chỉ còn 1 trận đấu với đại diện Nhật Bản là Kashiwa, còn lại là các màn so tài với các đối thủ không có sự chênh lệch quá nhiều là Bắc Kinh FC và Johor Darul Ta'zim. Nếu có được ít nhất 4-5 điểm ở 3 trận còn lại, CLB CAHN sẽ có rất nhiều cơ hội để tạo nên tấm vé lịch sử vượt qua vòng bảng.

Bên cạnh đó, mỗi điểm số tích lũy của CLB CAHN trong phần còn lại của Cúp C1 châu Á sẽ có ý nghĩa rất lớn với bóng đá Việt Nam trong việc tìm kiếm suất thi đấu thường xuyên ở các giải đấu châu Á trong những năm tới. Do đó, mọi kết quả tích cực dù chỉ là một trận hòa của CLB CAHN trong hành trình tiếp theo của Cúp C1 châu Á năm nay cũng sẽ có rất nhiều ý nghĩa.