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Thể Công Viettel chia tay HLV Velizar Popov sau chuỗi trận bết bát

Thứ Bảy, 22:59, 31/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - CLB Thể Công Viettel chính thức thông báo chia tay HLV Velizar Popov sau trận thua Nam Định 1-3 tại vòng 6 V-League 2026/2027.

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Thể Công Viettel chia tay HLV Velizar Popov sau chuỗi 8 trận không thắng

Sau trận thua ngược 1-3 trong chuyến làm khách của Nam Định, CLB Thể Công Viettel đã chính thức đưa ra thông báo chia tay HLV Velizar Popov. Nhà cầm quân người Bulgaria trở thành HLV đầu tiên "bay ghế" ở mùa giải V-League 2026/2027.

"Huấn luyện viên Velizar Popov đã rời khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng đội Thể Công - Viettel. Xin cảm ơn HLV Velizar Popov vì những đóng góp cho Thể Công - Viettel trong chặng đường đã qua! Chúc HLV Popov cùng gia đình mạnh khoẻ và hạnh phúc!" - Trang mạng xã hội chính thức của Thể Công Viettel chia sẻ.

Trong thời gian qua, Thể Công Viettel đã có chuỗi 8 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường (6 thua, 2 hòa). HLV Velizar Popov không thể giúp đội bóng tạo ra lối chơi sắc nét cùng tinh thần máu lửa như thời còn dẫn dắt Thanh Hóa, thay vào đó là lối chơi đơn điệu và thiếu sinh khí.

Lần gần nhất Thể Công Viettel được hưởng niềm vui chiến thắng là khi đánh bại Đồng Nai 2-0 ở trận đấu mở màn V-League 2026/2027. Hiện tại, đội bóng áo lính đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với 4 điểm và chỉ hơn 1 điểm so với vị trí áp chót của HAGL.

Theo lịch thi đấu, trận tiếp theo của Thể Công Viettel là chuyến làm khách FC Seoul trên đất Hàn Quốc ở vòng bảng Cúp C2 châu Á vào lúc 17h ngày 4/11, sau đó là cuộc tiếp đón Thanh Hóa tại vòng 7 V-League lúc 19h15 ngày 8/11.

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Hoàng Long/VOV.VN
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