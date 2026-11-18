Thể Công Viettel sẽ tiếp đón SLNA trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h15 ngày 20/11, trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2026/27. Đội bóng áo lính rất cần chiến thắng để cải thiện vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, nhưng nhiệm vụ này càng trở nên khó khăn khi Thể Công Viettel phải đối mặt với tổn thất về lực lượng.

Cụ thể, Paulo Martins sẽ không thể góp mặt do án treo giò sau tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận gặp Nam Định ở vòng 6. Đây là sự vắng mặt đáng tiếc bởi tiền vệ này sở hữu lối chơi mạnh mẽ, khả năng tranh chấp tốt, đọc tình huống hiệu quả cùng nền tảng thể lực dồi dào.

Paulo Martins (ngoài cùng bên phải) bị treo giò ở vòng 8 V-League 2026/27 (Ảnh: VPF)

Sự thiếu hụt nhân sự càng khiến Thể Công Viettel thêm áp lực trong bối cảnh phong độ của đội bóng chưa có dấu hiệu khởi sắc. Sau chiến thắng ở trận ra quân trước Đồng Nai, Thể Công Viettel đã trải qua 6 vòng đấu liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng.

Đáng lo ngại hơn, những vấn đề của đội bóng áo lính không chỉ thể hiện qua kết quả mà còn nằm ở cách vận hành lối chơi. Hàng công thiếu đột biến, các phương án xuyên phá chưa đa dạng, trong khi hàng phòng ngự vẫn để đối thủ có cơ hội tổ chức phản công.

Ngay cả khi có lợi thế về quân số, Thể Công Viettel đôi lúc vẫn gặp khó trong việc kiểm soát thế trận và tìm kiếm phương án kết liễu đối thủ. Điều đó cho thấy đội bóng cần cải thiện đáng kể khả năng tổ chức tấn công cũng như sự kết nối giữa các tuyến.

Sau thất bại trước Nam Định ở vòng 6, HLV Velizar Popov đã chia tay Thể Công Viettel và trợ lý Guilherme Almeida được giao nhiệm vụ thay thế. Tuy nhiên, nhà cầm quân này vẫn chưa thể tạo ra sự chuyển biến tức thì, khiến cuộc tiếp đón SLNA trở thành thử thách lớn trong bối cảnh đội chủ nhà đang rất cần điểm.

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