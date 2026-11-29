Trận đấu Hải Phòng FC gặp Thể Công Viettel diễn ra rất hấp dẫn ngay từ đầu khi đôi bên đều muốn có chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Ảnh: VPF.

Những cơ hội liên tiếp được tạo ra và bàn thắng mởi tỷ số đã đến với Hải Phòng FC. Phút 21, Văn Minh treo bóng từ cánh phải vào, thủ môn Văn Việt mắc lỗi khi đấm hụt bóng để Camilo Minh Vasconcelos ập vào đệm bóng cận vào lưới trống, mở tỷ số cho Hải Phòng FC.

Tuy nhiên, Thể Công Viettel đã liên tục ghi được 2 bàn thắng để dẫn lại 2-1. Phút 24, Hoàng Khanh đột phá từ cánh trái trước khi trả bóng ngược ra để Hernandes Rodrigues sút quyết đoán, thủ môn Văn Toản dù chạm tay vào bóng cũng không thể cản phá.

Đến phút 31, Trọng tài Ngô Duy Lân cho Thể Công Viettel được hưởng quả phạt đền khi Văn Nam bị cầu thủ Hải Phòng phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11, tuyển thủ Khuất Văn Khang kết thúc hiểm hóc về góc thấp khiến thủ môn Văn Toản dù bay người đúng hướng cũng không thể cứu thua.

Thế nhưng trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Hải Phòng FC đã thi đấu rất thăng hoa để có thêm 2 bàn thắng. Phút 39, Duy Khang xâm nhập vòng cấm, tì đè tốt loại bỏ hai cầu thủ Thể Công Viettel rồi dứt điểm tung lưới thủ môn Văn Việt.

Đến phút 44, từ khoảng cách gần 30m, đội trưởng Hữu Sơn của Hải Phòng FC thực hiện cú sút xa tuyệt đẹp, thủ môn Văn Việt dù chạm tay vào bóng cũng không thể làm gì hơn.

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Sang hiệp 2, cả đôi bên đều có những cơ hội ghi thêm bàn thắng nhưng không có thêm lần nào cầu thủ của Hải Phòng FC và Thể Công Viettel được ăn mừng.

Chung cuộc, Thể Công Viettel thua Hải Phòng FC 2-3 trên sân Lạch Tray và đội bóng này đã trải qua chuỗi 13 trận liền không thắng.