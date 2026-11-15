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Thể Công Viettel vẫn còn cơ hội để vượt qua vòng bảng cúp C2 châu Á 2026/27

Chủ Nhật, 12:00, 15/11/2026
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VOV.VN - Dù khe cửa rất hẹp nhưng Thể Công Viettel trên thực tế vẫn còn cơ hội vượt qua vòng bảng cúp C2 châu Á 2026/27.


Thể Công Viettel đang khởi đầu mùa giải không thực sự tốt khi đang đứng áp chót trong bảng xếp hạng V-League, cũng như chỉ có được 1 điểm sau bốn trận đã đấu tại cúp C2 châu Á 2026/27. Kết quả này khiến Thể Công Viettel buộc phải có sự thay đổi khi HLV Velizar Popov rời “ghế nóng”.

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Thể Công Viettel vẫn còn cơ hội vượt qua vòng bảng tại cúp C2 châu Á 2026/27 (Ảnh: Đức Minh)

Hiện tại, Thể Công Viettel đang đứng cuối bảng E tại cúp C2 châu Á với chỉ 1 điểm. Tuy nhiên, Thể Công Viettel thực tế vẫn còn cơ hội dù rất khó khăn để giành vé vượt qua vòng bảng.

Điều kiện cần là Thể Công Viettel phải giành chiến thắng trong cả hai trận cuối tại vòng bảng gặp Melbourne Victory (Australia) và Persib Bandung (Indonesia). Nếu điều này xảy ra, Thể Công Viettel sẽ giành được 7 điểm.

Điều kiện đủ là hai đội bóng Seoul FC (Hàn Quốc) và Melbourne Victory cùng thua ở lượt trận thứ 5 vòng bảng. Trong trận đấu cuối, Melbourne Victory thắng với cách biệt tối thiểu trước Seoul FC. Kịch bản này sẽ giúp Thể Công Viettel có cơ hội cạnh tranh vị trí nhì bảng E với Melbourne Victory khi có cùng 7 điểm, đội hơn về hiệu số bàn thắng sẽ đi tiếp.

Tuy nhiên, đây là kịch bản rất khó để xảy ra khi Seoul FC chắc chắn vô địch K-League nên có điều kiện dồn toàn lực cho đấu trường cúp C2 châu Á. Sau khi đạt đủ điểm để vô địch K-League, Seoul FC có hai chiến thắng thuyết phục liên tiếp trên sân khách cũng như sân nhà khi gặp Thể Công Viettel.

Dù vậy, Thể Công Viettel vẫn sẽ nỗ lực để giành chiến thắng nhằm tạo cú hích tinh thần khi mùa giải mới qua giai đoạn khởi đầu. Hai trận đấu còn lại của Thể Công Viettel tại cúp C2 châu Á 2026/27 lần lượt gặp Melbourne Victory (14h45 ngày 25/11) và Persib Bandung (17h00 ngày 2/12).

Như Đạt/VOV.VN
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