1400 golfers tham dự Bamboo Airways Golf Tournament 2018

Bamboo Airways Golf Tournament 2018 là giải golf đầu tiên của Hãng hàng không Bamboo Airways do Công ty TNHH Hàng không Tre Việt phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Du thuyền và Sân Golf FLC Biscom tổ chức.

Nằm trong khuôn khổ các chương trình chào mừng sự ra đời của Hãng hàng không Bamboo Airways, Bamboo Airways Golf Tournament 2018 sẽ chính thức diễn ra trong trong 4 ngày từ 23 đến 26/8 tại sân FLC Ha Long Golf Club, một tuyệt tác sân golf của Tập đoàn FLC bên bờ di sản thiên nhiên thế giới.

Bamboo Airways Golf Tournament 2018 có nhiều giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.

Sức hút của Bamboo Airways Golf Tournament 2018 là vô cùng lớn, khi chỉ sau 3 tuần công bố, đã thu hút tới hơn 1400 golfers đăng kí tham dự và có chiều hướng không ngừng gia tăng.

BTC đã phải mở thêm hai ngày thi đấu 23 và 24/8 để đáp ứng thêm nhu cầu của các golfers, so với dự định hai ngày ban đầu (25 và 26/8), biến Bamboo Airways Golf Tournament 2018 trở thành một trong những giải golf lớn nhất được tổ chức đầu năm 2018, sánh ngang với những giải golf lớn như FLC Faros Golf Tournament hay FLC Golf Championship.

Về cơ cấu giải thưởng, Bamboo Airways Golf Tournament 2018 có nhiều giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng, bao gồm nhiều xe ô tô hạng sang, voucher golf tại các sân của FLC Biscom, voucher nghỉ dưỡng tại các quần thể nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC.

Đặc biệt, các golfer cũng có cơ hội ưu tiên trở thành những khách hàng đầu tiên của Bamboo Airways khi hãng đi vào hoạt động với nhiều phần thưởng là các gói thẻ vé máy bay khứ hồi nội địa và quốc tế trên tất cả các chặng khai thác của Hãng hàng không Tre Việt.

Ngoài các giải vô địch, nhất, nhì và ba, Bamboo Airways Golf Tournament 2018 còn có nhiều giải kỹ thuật như Nearest to the Pin, Longest Drive, Nearest to the Line, Eagle.

Đặc biệt, với riêng các giải Hole-In-One, golfer sẽ nhận được những phần thưởng vô cùng hấp dẫn như xe ô tô hạng sang, 01 sản phẩm BĐS tại dự án FLC Ha Long Bay Golf Club & Luxury Resort, 01 thẻ hạng C 01 năm cho 2 người trên tất cả các chặng bay do Bamboo Airways khai thác, gói nghỉ dưỡng tại tất cả các quần thể 5 sao trong hệ thống FLC Hotels and Resort./.