250 cơ thủ tranh tài tại Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026

Giải đấu do Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam tổ chức. Sau 12 lần tổ chức thành công (với tên gọi cũ là Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế Bình Dương), giải năm 2026 được nâng tầm cả về quy mô lẫn chất lượng chuyên môn, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao và phát triển bộ môn billiards.

Giải được tổ chức qua ba giai đoạn gồm vòng sơ loại, vòng chung kết và vòng loại trực tiếp. Tại vòng sơ loại, các cơ thủ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Vòng chung kết quy tụ 64 vận động viên, chia thành 16 bảng, thi đấu theo thể thức hai lần thua để chọn các cơ thủ vào vòng trong. Vòng loại trực tiếp sẽ xác định các thứ hạng chung cuộc.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng lãnh đạo HTV thực hiện nghi thức khai cơ. (Ảnh: BTC)

Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, giải dự kiến tiếp nhận khoảng 250 vận động viên tham dự từ vòng sơ loại. Trong số này, 32 cơ thủ có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết, nơi họ tranh tài cùng 32 cơ thủ hạt giống và khách mời.

Nhóm hạt giống gồm các cơ thủ đạt thành tích cao tại Giải vô địch quốc gia năm 2026, các vận động viên có thứ hạng cao tại Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV lần thứ XII năm 2024, các cơ thủ quốc tế khách mời và đại diện từ nhà tài trợ.

Dự kiến nhiều tên tuổi hàng đầu của billiards Việt Nam như Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh… sẽ góp mặt, tranh tài cùng các cơ thủ mạnh đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và một số quốc gia châu Âu.

Các trận đấu được áp dụng Luật thi đấu Billiards & Snooker do cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao ban hành, đồng thời cập nhật theo các quy định quốc tế hiện hành nhằm bảo đảm tính công bằng và chuyên nghiệp.

Ban Tổ chức trả lời câu hỏi của truyền thông. (Ảnh: BTC)

Về cơ cấu giải thưởng, nhà vô địch sẽ nhận cúp cùng 80 triệu đồng tiền thưởng; giải nhì nhận 50 triệu đồng; hai giải ba nhận 20 triệu đồng mỗi giải. Ngoài ra còn có các giải phụ như "Chuỗi ghi điểm cao nhất", "Trận đấu xuất sắc nhất" và các giải thưởng dành cho vận động viên vượt qua vòng loại.

Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026 - Cúp Becamex IJC không chỉ tạo cơ hội để các cơ thủ trong nước và quốc tế giao lưu, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho các giải đấu quốc gia và quốc tế trong năm 2026.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một giải Billiards Carom 3 băng được tổ chức ngay trong phim trường với 8 bàn thi đấu. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp tại phim trường hoặc trên các kênh truyền hình và nền tảng số của HTV với phần bình luận, phân tích chuyên sâu từ các chuyên gia và danh thủ.