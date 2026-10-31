3.300 VĐV chung bước, góp 1 tỷ đồng hỗ trợ điều trị cho trẻ em khó khăn

Tại sự kiện, Bệnh viện FV trao 1 tỷ đồng, tương ứng toàn bộ doanh thu bán vé, cho Quỹ Từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ để hỗ trợ điều trị cho trẻ em khó khăn.

Giải do Bệnh viện FV phối hợp với Quỹ Từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ và đơn vị vận hành Nexus Sport Events tổ chức. Đây là mùa giải đầu tiên, mang thông điệp “Chạy bằng trái tim – Chạy vì hy vọng”, kết hợp hoạt động thể thao với gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần phẫu thuật, điều trị.

Trong lần đầu tiên tổ chức, giải thu hút hơn 3.300 VĐV, trong đó có gần 200 VĐV đến từ nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Bệnh viện FV trao 1 tỷ đồng, tương ứng toàn bộ doanh thu bán vé, cho Quỹ Từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ. (Ảnh: BTC)

Ngày thi đấu chính thức diễn ra vào 1/11 với 4 cự ly: chạy tiếp sức gia đình 3 km, 5 km, 10 km và bán marathon 21,1 km. Trong ngày 31/10, vận động viên nhận số đeo thi đấu và tham gia các hoạt động tại khu vực sự kiện.

Ở nội dung chạy gia đình, mỗi đội gồm ba thành viên, có ít nhất một trẻ em từ 6–14 tuổi. Mỗi thành viên chạy tiếp sức một chặng dài 1 km. Các cự ly cá nhân ghi nhận 1.201 người đăng ký chạy 5 km, 1.187 người chạy 10 km và 662 người tham gia bán marathon.

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, cho biết ông đăng ký chạy bán marathon với mong muốn khích lệ mọi người vận động và chia sẻ với cộng đồng.

Công bố giải đấu. (Ảnh: BTC)

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Chủ tịch Quỹ Từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ, cho biết trong gần 20 năm hoạt động, quỹ đã đồng hành, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận điều trị. Thông qua giải chạy, quỹ mong muốn huy động thêm nguồn lực để giúp nhiều trẻ em có cơ hội cải thiện sức khỏe.

Để bảo đảm an toàn, ban tổ chức bố trí đội ngũ y tế và các điểm hỗ trợ trên đường chạy. Phòng khám ACC tham gia hỗ trợ phục hồi cho vận động viên sau khi về đích.

Sau mùa giải đầu tiên, ban tổ chức dự kiến duy trì giải chạy định kỳ, tiếp tục huy động nguồn lực từ cộng đồng để hỗ trợ chi phí phẫu thuật và điều trị cho trẻ em khó khăn.