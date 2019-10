Ánh Viên giành HCB tại Đại hội thể thao Quân sự thế giới

Ánh Viên trên bục nhận huy chương bạc. (Ảnh: BTC).

Tại Đại hội thể thao Quân sự thế giới đang diễn ra ở Vũ Hán (Trung Quốc), VĐV bơi Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu tốt để giành HCB ở nội dung 400m hỗn hợp.



100m đầu bơi ếch, Ánh Viên so kè ngang ngửa với Fantine (Pháp) và Yang Chang (Trung Quốc). 100m kế tiếp bơi ngửa, Ánh Viên và Fantine tiếp tục cạnh tranh quyết liệt nhưng đến 100m bơi ếch, kình ngư người Pháp bắt đầu tăng tốc, và đến 100m cuối bơi tự do, Fantine tỏ rõ sự vượt trội khi về nhất sau 4 phút 37 giây 91. Kình ngư Yang Chang giành Huy chương Đồng với thông số 4 phút 46 giây 77.



Tấm huy chương của Ánh Viên cũng là huy chương đầu tiên của đoàn Việt Nam tại Đại hội thể thao Quân sự thế giới năm nay. Theo kế hoạch, Ánh Viên sẽ thi đấu 200m tự do, 100m ngửa, 200m hỗn hợp, 800m tự do.

Tại Đại hội thể thao Quân sự thế giới 2019, đoàn Việt Nam có 32 VĐV tham dự, tranh tài ở nhiều môn như bơi, vật, bắn súng, quyền Anh, TDDC...

Đại hội thể thao Quân sự thế giới 2019 sẽ kết thúc với lễ bế mạc vào ngày 27/10 tới./.