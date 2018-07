Bamboo Airways Golf Tournament 2018 tổ chức ở FLC Ha Long Golf Club

Tháng 8/2018 tới, Hãng hàng không Bamboo Airways và Công ty Cổ phần Đầu tư Du thuyền và Sân golf FLC Biscom sẽ phối hợp tổ chức giải golf mang tên Bamboo Airways Golf Tournament 2018, giải đấu đầu tiên trong khuôn khổ các chương trình chào mừng sự ra đời của Hãng hàng không Bamboo Airways.

Bamboo Airways Golf Tournament 2018 sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 25 – 26/8 tại sân FLC Ha Long Golf Club, một tuyệt tác sân golf của Tập đoàn FLC bên bờ di sản thiên nhiên thế giới.

Bamboo Airways Golf Tournament 2018 lần đầu tổ chức ở FLC Ha Long Golf Club.

Giải đấu có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng, bao gồm nhiều xe ô tô hạng sang, voucher golf tại các sân của FLC Biscom, voucher nghỉ dưỡng tại các quần thể nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC,… Đặc biệt, các golfer cũng có cơ hội ưu tiên trở thành những khách hàng đầu tiên của Bamboo Airways khi hãng đi vào hoạt động.

Ngoài các giải vô địch, nhất, nhì, ba..., Bamboo Airways Golf Tournament 2018 còn có nhiều giải kỹ thuật như Nearest to the Pin, Longest Drive, Nearest to the Line, Eagle,... Đặc biệt, với riêng các giải Hole-In-One, golfer sẽ nhận được những phần thưởng vô cùng hấp dẫn như xe ô tô hạng sang, gói nghỉ dưỡng tại tất cả các quần thể 5 sao trong hệ thống FLC Hotels and Resort,...

Không chỉ thu hút bởi cơ cấu giải thưởng giá trị, Bamboo Airways Golf Tournament 2018 còn được trông đợi nhờ địa điểm tổ chức – FLC Ha Long Golf Club – một sản phẩm của cặp bài trùng về thiết kế sân golf nổi tiếng thế giới Brian Curley và Lee Schmidt.

FLC Ha Long Golf Club với vị trí "tọa sơn hướng hải".

FLC Ha Long Golf Club tọa lạc tại vị trí "tọa sơn hướng hải" ấn tượng và độc đáo tại thành phố Hạ Long, hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn mãn nhãn nhất cho các golfer đến đây để thử sức.

FLC Ha Long Golf Club có chiều dài 6.900 yard, Par 71. Độ dốc sân thường xuyên thay đổi, đòi hỏi người chơi phải có những cú đánh chính xác. Ngoài ra, vùng fairway của sân khá rộng cộng với nhiều bunker được bố trí xung quanh làm tăng độ thử thách lên nhiều lần.

Trong năm 2018, đây là nơi tổ chức thành công rất nhiều giải golf lớn như FLC Faros Golf Tournament 2018, Giải vô địch Trung – Cao niên quốc gia 2018, Ấn tượng Hạ Long – chào mừng Năm du lịch Hạ Long 2018,…

“Là giải golf đầu tiên của Hãng hàng không Tre Việt, Bamboo Airways Golf Tournament 2018 được tổ chức tại một trong những sân golf đẹp nhất Việt Nam, và chúng tôi hi vọng sẽ có thật nhiều giải thưởng lớn được trao cho các golfer, góp phần mang lại nhiều may mắn, thành công cho hoạt động của hãng hàng không trong tương lai không xa”, đại diện Ban Tổ chức cho biết./.