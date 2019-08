Độc đáo các môn thể thao trong Ngày hội VH-TT-DL các dân tộc Tây Bắc

Môn thi đấu đẩy gậy là môn thi đấu sôi nổi nhất trong ngày hôm nay (18/8)

Đến Sơn La những ngày này, là không khí đông vui, náo nhiệt của Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc. Hòa chung vào đó, là sự tham gia thi đấu thể thao nhiệt tình của gần 250 vận động viên đến từ các tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai và chủ nhà Sơn La, cùng tranh tài ở 6 môn thi đấu gồm: Kéo co, đẩy gậy, ném còn, tu lu, bắn nỏ, chạy việt dã.

Các vận động viên đã thi đấu đoàn kết, tự tin trình diễn những pha thi đấu đẹp mắt, chất lượng, tạo nên không khí sôi động, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tới tham gia, cổ vũ. Vận động viên Quàng Thu Trang, tỉnh Điện Biên phấn khởi nói:

"Tôi cảm thấy rất là vui và hào hứng với Ngày hội thể thao các dân tộc trên Sơn La này. Tôi là cũng là vận động viên thì tôi cũng cố gắng hết sức để dành chiến thắng để mang về cho đội của mình. Ở đây người dân cũng đông vui và nhộn nhịp, nhiệt tình để cho chúng tôi có tinh thần chiến đấu tốt."

Ở môn thi đấu đẩy gậy, là môn thi đấu sôi nổi nhất trong ngày hôm nay, các vận động viên thi đấu nhiệt tình, ngang tài ngang sức với những màn rượt đuổi tỉ số kịch tính.

Qua đó thể hiện sự chuẩn bị tham gia thi đấu kỹ càng của các đội thi, cả về thể chất và tinh thần. Huấn luyện viên Cầm Thiên Long, đội thi đấu chủ nhà Sơn La nói:

"Để chuẩn bị tốt cho giải 7 tỉnh thì đoàn vận động viên Sơn La cũng như huấn luyện viên các bộ môn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ cơ sở vật chất, dụng cụ thi đấu và đã lên những giáo án thích hợp nhất để cho vận động viên tập luyện để có thể lực và kết quả tốt nhất".

Ngày hội cũng là dịp để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc năm nay, tỉnh Sơn La cũng chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên và du khách tới tham gia.

Nhất là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường cảnh quan đô thị, đặc biệt là ở các khu vực diễn ra các hoạt động của Ngày hội...

Ông Phạm Đông Anh, Phó vụ trưởng vụ thể thao quần chúng tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng ban tổ chức các môn thi thể thao trong Ngày hội cho biết:

"Sơn La đã có sự chuẩn bị rất là chu đáo các hoạt động về văn hóa, về thể thao và du lịch, đặc biệt là các hoạt động về thể dục thể thao thì Sơn La đã có sự chuẩn bị rất là tốt; tuy rằng điều kiện cơ sở vật chất của Sơn La so với các tỉnh trong khu vực thì chưa bằng nhưng mà Sơn La đã có sự cố gắng trong điều kiện tốt nhất của mình chuẩn bị sân bãi cũng như các trang thiết bị, dụng cụ, đón tiếp các đoàn và bố trí nơi ăn ở cho các đoàn để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các vận động viên từ các tỉnh về thi đấu các hoạt động thể dục thể thao trong Ngày hội năm nay."

7 giờ sáng mai (19/8) sẽ diễn ra nội dung thi chạy việt dã, các vận động viên sẽ xuất phát từ đường kè suối bản Cọ và về đích tại bản Hài, phường Chiềng An, thành phố Sơn La./.