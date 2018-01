FLC Golf Championship 2018 quy tụ hơn 1.500 gôn thủ tranh tài

Sáng ngày 1/1/2018 tại sân FLC Samson Golf Links, giải đấu FLC Golf Championship 2018 đã chính thức được khai mạc. Đây là giải đấu thường niên do Tập đoàn FLC tổ chức, khởi tranh từ 1-3/1/2018 tại FLC Samson Golf Links, thu hút 1.500 gôn thủ tham dự tranh tài.

Tại giải đấu năm nay, lần đầu tiên các gôn thủ sẽ có cơ hội giành giải HIO với khoảng cách cắm cờ từ 120 yards đến 140 yards, đây là lợi thế rất lớn mà ban tổ chức muốn dành cho các gôn thủ tham dự giải lần này, với khoảng cách như vậy xác suất các gôn thủ đạt giải thưởng là rất lớn. Đối với các nhà bảo hiểm, yêu cầu tối thiểu về khoảng cách luôn là 165 yards. Đó chính là lý do mà ban tổ chức không mua bảo hiểm mà tự chi trả giải thưởng cho các gôn thủ đạt HIO trong giải đấu lần này để có quyền tự quyết và trao lợi thế rất lớn nhằm mang lại may mắn trong năm mới.

Các gôn thủ tham dự FLC Golf Championship 2018.

Hơn nữa, ban tổ chức cũng đã quyết định vị trí cắm cờ thuận lợi nhất, nhằm gia tăng tối đa cơ hội đạt giải cho các gôn thủ. Kết hợp với các yếu tố khác như sự may mắn, thời tiết và điều kiện thi đấu tại sân, có thể thấy rằng tại giải đấu năm nay, cơ hội đạt giải hole in one đang rộng mở với tất cả gôn thủ.

Bên cạnh đó, phần thưởng dành cho người chiến thắng chung cuộc, ghi được tổng số gậy ít nhất (Best Gross) gồm Cup và thẻ hội viên 35 năm hạng VIP tại FLC Samson Golf Links, voucher nghỉ dưỡng tại hệ thống FLC Resort trị giá 50 triệu đồng và nhiều quà tặng giá trị từ các nhà tài trợ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Quang Huy - Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết: “Sau sáu năm tổ chức thường niên, FLC Golf Championship đã trở thành một trong những giải golf uy tín có số lượng gôn thủ tham dự cũng như quy mô phần thưởng lớn nhất tại Việt Nam. Với số lượng 1.500 gôn thủ đăng ký tham gia và 8 buổi thi đấu, có thể thấy rằng xác xuất đạt giải hole in one trong năm nay là rất lớn. Ban tổ chức không chỉ kỳ vọng đây là một giải đấu ấn tượng mà còn mang đến sự may mắn cho các gôn thủ nhân dịp đầu xuân năm mới 2018”.

Trưởng ban tổ chức giải - ông Trần Quang Huy phát biểu khai mạc.

Việc các gôn thủ giành giải HIO tại các giải đấu do tập đoàn FLC tổ chức với phần thưởng vô cùng giá trị là điều không còn lạ lẫm. Năm 2017, FLC Golf Championship được tổ chức tại sân golf FLC Quy Nhơn Golf Links và đã được nhớ đến là một giải đấu “vô tiền khoáng hậu” bởi gôn thủ Trần Phương (TP.HCM) đã giật giải Hole-in-one ở hố 16, qua đó ẵm giải thưởng “khủng” có giá trị lên tới gần 7 tỷ đồng.

Cũng từ năm 2016, Ban tổ chức trao tặng Cúp luân lưu cho nhà vô địch. Cúp được đặt thiết kế và làm thủ công tại Anh, trị giá 5.500 USD.

Theo thông lệ hằng năm, các gôn thủ tham dự FLC Golf Championship 2018 sẽ được nghỉ ngơi miễn phí tại hệ thống quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái của FLC, được trải nghiệm những dịch vụ cao cấp tại khu phức hợp vui chơi giải trí đa dạng, tạo sự thư thái để chuẩn bị cho những trận đấu đầy thách thức sắp tới.

FLC Sam Son Golf Links được biết đến là sân đấu có “tiền lệ” với các giải thưởng HIO. Tháng 7/2017, sân FLC Samson Golf Links đã chứng kiến ba kỳ tích HIO khó quên (một tại hố số 11 của golfer Nguyễn Văn Quế và 2 HIO cùng tại hố số 3 của golfer Trịnh Ngọc Thạch và Park Jea Seok) trong giải FLC Faros Golf Tournament 2017. Sự kiện đã tạo dấu ấn và tiếng vang lớn trong giới golf cả nước.

FLC Golf Championship 2018 diễn ra từ 1/1 đến 3/1, quy tụ hơn 1.500 gôn thủ tham dự.

Trở lại với FLC Golf Championship 2018, với hệ thống đèn tiên tiến được lắp đặt trên toàn bộ 18 hố từ cuối năm 2016, các gôn thủ sẽ được trải nghiệm cảm giác chơi hai đêm 1/1 và 2/1 vô cùng thú vị. Hệ thống đèn tiên tiến này giúp đảm bảo tầm nhìn cho người chơi với cảm giác thật không kém gì khi chơi ban ngày. Đây là một trong những điểm cộng lớn khiến sân FLC Samson Golf Links được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Cùng với sự tạo điều kiện tối đa của ban tổ chức dành cho các gôn thủ, tập đoàn FLC hi vọng FLC Golf Championship 2018 sẽ là một giải đấu thực sự đáng nhớ, mang lại nhiều kỉ niệm và trải nghiệm không thể nào quên cho tất cả gôn thủ tham dự, đồng thời cũng mở màn một năm 2018 với nhiều thắng lợi, niềm vui mới.

Điều đặc biệt tại giải đấu này, BTC sẽ dành toàn bộ số tiền gôn thủ quyên góp trong các ngày thi đấu, các buổi trao giải và trích một phần từ nguồn tiền doanh thu của gôn thủ đăng ký giải cho Trung tâm bảo trợ xã hội 2 - tỉnh Thanh Hoá nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn./.