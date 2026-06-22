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Giải chạy “Việt Nam Tôi Đó 2026” nâng tầm với hệ Elite giới hạn 200 suất

Thứ Hai, 18:29, 22/06/2026
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VOV.VN - Giải chạy “Việt Nam Tôi Đó - My Vietnam 2026” chính thức vận hành Hệ Elite (Hệ Nâng Cao) dành cho nhóm tinh hoa.

Giải chạy “Việt Nam Tôi Đó - My Vietnam 2026” sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 23/08/2026. Sự kiện được tổ chức tại không gian phức hợp hiện đại bậc nhất: Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Thủ đô Hà Nội.

giai chay viet nam toi Do 2026 nang tam voi he elite gioi han 200 suat hinh anh 1

Được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Zaha Việt Nam, Giải chạy mùa thứ hai tiếp tục sứ mệnh là một trong những chuỗi sự kiện trọng điểm kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026).

Mang tinh thần “Việt Nam Tôi Đó”, giải chạy vượt lên trên ý nghĩa của một cuộc đua tranh tài thể thao thông thường để trở thành hành trình kết nối văn hóa - lịch sử sâu sắc. Hàng vạn vận động viên sẽ trải nghiệm một cung đường độc đáo, với điểm xuất phát và vạch đích vinh quang cùng hội tụ tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam– công trình biểu tượng vươn tầm quy mô lớn nhất Đông Nam Á và lọt top 10 thế giới.

giai chay viet nam toi Do 2026 nang tam voi he elite gioi han 200 suat hinh anh 2

Đặc biệt, hình ảnh biển người mang sắc áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ nhuộm kín cung đường chạy sẽ là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ cha ông đã hy sinh vì nền độc lập, hòa bình của Tổ quốc. Khoảnh khắc này không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn khẳng định mạnh mẽ khối đại đoàn kết vững chắc của dân tộc Việt Nam.

Tượng đài Điền kinh Nguyễn Văn Lai - Gương mặt Đại diện

Ban Tổ chức tự hào công bố Đại sứ hình ảnh của Giải chạy là Huấn luyện viên/ Vận động viên Nguyễn Văn Lai– một huyền thoại sống của thể thao nước nhà. Sở hữu 6 Huy chương Vàng SEA Games cùng sự thống trị tuyệt đối ở cự ly khắc nghiệt 5.000m với 13 lần vô địch và nhiều lần vô địch cự ly 10.000m nam trong nhiều kỳ đại hội, anh là biểu tượng của ý chí không lùi bước. Với cương vị hiện tại là huấn luyện viên đội tuyển điền kinh Quân đội, hình ảnh kiên cường của anh là sự tái hiện hoàn hảo cho thông điệp “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam”, truyền cảm hứng mãnh liệt cho phong trào chạy bộ toàn quốc.

giai chay viet nam toi Do 2026 nang tam voi he elite gioi han 200 suat hinh anh 3

Chính thức vận hành Hệ Elite (Hệ Nâng Cao) dành cho nhóm tinh hoa

Nhằm đáp ứng sự trưởng thành vượt bậc của thị trường điền kinh đại chúng, giải chính thức ra mắt Hệ Elite giải chạy Việt Nam Tôi đó giới hạn 200 suất. Để ghi danh, các runner phải sở hữu thành tích đạt chuẩn gắt gao trong 12 tháng gần nhất (Ví dụ: 42km Nam dưới 3h10m, Nữ dưới 3h40m).

Các vận động viên thuộc Hệ Elite sẽ được hưởng nhiều quyền lợi chuyên biệt như: Khu vực đón tiếp và check-in riêng; Khu vực xuất phát ưu tiên (Front-line); Khu phục hồi sau thi đấu dành riêng cho Elite; Áo thi đấu công nghệ cao với thiết kế và chất liệu chuyên biệt;

Việc triển khai Hệ Elite là bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời khẳng định triết lý của giải đấu: “Tôn vinh thành tích – Trân trọng hành trình”.

giai chay viet nam toi Do 2026 nang tam voi he elite gioi han 200 suat hinh anh 4

Hướng tới tiêu chí “Giải Chạy Xanh” và phát triển bền vững

Nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, Giải chạy “Việt Nam Tôi Đó - My Vietnam 2026” chú trọng áp dụng các giải pháp giảm thiểu rác thải và thực hành kinh tế tuần hoàn trong khâu tổ chức. Ban Tổ chức sẽ triển khai công tác thu gom, phân loại rác thải tại các trạm tiếp nước, đồng thời phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn để tối ưu hóa việc tái chế các vật liệu sử dụng tại sự kiện, qua đó lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường sinh thái đến cộng đồng.

Giải chạy Việt Nam Tôi đó 2026 dự kiến thu hút 15,000 vận động viên, trong đó có cả vận động viên chuyên nghiệp và phong trào có thành tích cao, vận động viên Quốc tế tham dự.

Hệ thống cự ly & Giờ xuất phát:

42 km: Khởi tranh 02:00 sáng.

21 km: Khởi tranh 03:30 sáng.

9,2 km: Khởi tranh 06:00 sáng.

2,9 km: Khởi tranh 08:45 sáng.

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Giải chạy Việt Nam Tôi Đó 2026 tạo “đường đua vàng” cho Elite runner

VOV.VN - Ban Tổ chức Giải chạy Việt Nam Tôi Đó 2026 vừa chính thức mở đăng ký Hệ Elite từ ngày 4/6 đến hết ngày 13/6. Chương trình được phối hợp triển khai cùng cộng đồng chạy bộ Happy Feet, hướng tới việc ghi nhận và đồng hành cùng các vận động viên có thành tích nổi bật trong phong trào chạy bộ Việt Nam.

Phạm Ngọc/VOV.VN
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