Góc nhìn: Djokovic sẽ sớm trở thành tay vợt vĩ đại nhất?

Với chiến thắng kịch tính trước Federer ở trận chung kết Wimbledon tối 14/7, Djokovic đã có cho mình danh hiệu Grand Slam thứ 16 trong sự nghiệp. Anh chỉ còn kém Nadal 2 danh hiệu và Federer 4 danh hiệu. Câu hỏi được nhiều người đặt ra lúc này là liệu Nole có thể sẽ sớm vượt qua cả 2 người "đàn anh" để vươn lên trở thành tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử? Có thể lắm nếu tay vợt người Serbia tiếp tục thể hiện phong độ như trận đấu vừa qua.



Đầu tiên, phải nói đến yếu tố tuổi tác, Nole trẻ nhất trong "Big Three", anh kém Federer 6 tuổi và kém Nadal 1 tuổi. Khi gánh nặng tuổi tác đã khiến Federer phần nào phải thay đổi lối đánh thì cũng là thời điểm Djokovic có nhiều lợi thế trong những trận đối đầu trực tiếp. Chỉ cần điều chỉnh nhịp độ trận đấu một chút, Nole sẽ là người chiếm được ưu thế về kết quả trên sân mà trận chung kết Wimbledon tối qua là một minh chứng.





Djokovic ăn cỏ sau khi giành chức vô địch Wimbledon 2019. (Ảnh: Getty).