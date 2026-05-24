Hấp dẫn Giải vô địch quốc gia bóng đá 7 người

Đây là lần thứ 2 liên tiếp thành phố Đà Nẵng là điểm tổ chức Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia. Năm nay đánh dấu Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia bước sang mùa giải thứ 7 với mục tiêu từng bước chuyên nghiệp hóa, góp phần xây dựng một sân chơi hấp dẫn đối với những người hâm mộ bóng đá.

Khán giả đến sân cổ vũ các đội bóng

Đây là một trong những sân chơi lớn nhất bóng đá phủi khu vực miền Trung- Tây Nguyên

Giải Bóng đá 7 người vô địch quốc gia được tổ chức ở 3 khu vực gồm: khu vực miền Bắc diễn ra tại Hà Nội; khu vực miền Nam diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực miền Trung và Tây Nguyên diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Theo đó, 8 đội bóng mạnh nhất đại diện cho các vùng miền sẽ tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 7 tại thủ đô Hà Nội.

Đông đảo người yêu bóng đá đến sân cổ vũ

Các trận đấu diễn ra vào thứ 7 hoặc chủ nhật vì cầu thủ phần lớn là người lao động

Bóng đá 7 người vô địch quốc gia đã là sân chơi quen thuộc trên các sân cỏ nhân tạo khắp cả nước

Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia khu vực miền Trung và Tây Nguyên năm nay có 8 đội tham dự. Các đội bốc thăm thi đấu vòng tròn một lượt. Khép lại các lượt đấu, hai đội đứng thứ nhất và nhì bảng xếp hạng sẽ đại diện khu vực tham dự Vòng Chung kết. Đây là giải bóng đá 7 người có quy mô và sức hút lớn nhất hiện nay ở nước ta, góp phần tạo ra sân chơi hấp dẫn cho người hâm mộ bóng đá. Trong không khí nóng bức những ngày đầu hè nhưng vẫn có rất nhiều đến sân vận động xem, cổ vũ các đội.

Anh Lê Đức Trung, một người hâm mộ bóng đá từng đến sân cổ vũ các đội trong nhiều năm qua bày tỏ: “Tôi cũng theo dõi nhiều giải bóng và thấy rằng đây là giải lớn nhất ở miền Trung. Từ lúc diễn ra ở Đà Nẵng thì năm nào tôi cũng theo dõi. Giải này cầu thủ có chất lượng và mang lại cho khán ở một giải đấu lớn để mọi người theo dõi ngoài giải V-League. Tôi mong là ở Đà Nẵng có nhiều giải lớn như vậy”.