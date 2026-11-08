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Hơn 1300 kỳ thủ nhí tranh tài Giải Cờ vua học sinh báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Chủ Nhật, 09:26, 08/11/2026
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VOV.VN - Sáng nay (8/11), tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng khai mạc Giải Cờ vua học sinh mở rộng khu vực miền Trung năm 2026.

Với quy mô hơn 1.300 vận động viên tham dự, giải đấu diễn ra trong 2 ngày 7/11 và 8/11, là sân chơi thể thao trí tuệ bổ ích, tạo điều kiện để các em học sinh giao lưu, học hỏi, thể hiện năng lực và niềm đam mê với bộ môn cờ vua. Đây cũng là sân chơi đẩy phong trào tập luyện, thi đấu cờ vua trong trường học và cộng đồng, góp phần phát hiện, khuyến khích và bồi dưỡng những tài năng cờ vua trẻ. Thông qua từng ván đấu, các kỳ thủ có cơ hội rèn luyện khả năng tư duy logic, tính tập trung, sự kiên trì, bản lĩnh và tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng.

hon 1300 ky thu nhi tranh tai giai co vua hoc sinh bao thieu nien tien phong va nhi dong hinh anh 1
Các vận động viên thi đấu theo các nhóm tuổi

Các kỳ thủ tham dự được chia thành hai bảng: Bảng phong trào và Bảng nâng cao, tổ chức thi đấu riêng cho nam và nữ, với tổng cộng 18 nhóm thi đấu. Trong đó, Bảng phong trào gồm 6 nhóm: Mẫu giáo; Lớp 1; Lớp 2- 3; Lớp 4- 5; Lớp 6- 7 và Lớp 8- 9.

Bảng nâng cao gồm 3 nhóm: học sinh Lớp 1, Lớp 2 và Lớp 3; học sinh Lớp 4 và Lớp 5; học sinh THCS (lớp 6, 7, 8, 9).  

hon 1300 ky thu nhi tranh tai giai co vua hoc sinh bao thieu nien tien phong va nhi dong hinh anh 2
Nghi thức chào cờ khai mạc Giải

Giải Cờ vua học sinh Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng khu vực miền Trung mở rộng năm 2026 không chỉ là nơi tranh tài và chinh phục những tấm huy chương, giải đấu còn góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê cờ vua, khuyến khích học sinh phát triển tư duy, rèn luyện bản lĩnh và xây dựng những phẩm chất tích cực thông qua thể thao. Em Phạm Quang Huy, học sinh lớp 7 Trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Đà Nẵng cho biết:

“Các giải đấu như thế này giúp chúng em có môi trường cọ xát, và có thêm tinh thần đoàn kết, giao lưu và học hỏi lẫn nhau, đồng thời có thêm những người bạn mới. Môn Cờ Vua giúp chúng em có thêm sự sáng tạo, suy nghĩ và kiên nhẫn trong từng nước cờ”./.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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