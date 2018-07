Hút hơn 1000 golf thủ, Bamboo Airways Golf Tourament 2018 gây "sốt"

Thông tin mới nhất từ BTC Bamboo Airways Golf Tournament 2018 cho biết, đến thời điểm hiện tại, giải đấu này đã thu hút được 1000 golfer đăng kí tham dự giải đấu. Đây là một con số khiến giới chuyên môn và làng golf Việt bất ngờ bởi giải đấu này mới chỉ được công bố khoảng hơn 10 ngày. Thậm chí, buổi họp báo công bố cho giải đấu còn chưa diễn ra.

Trước đó, BTC cũng quyết định mở thêm ngày thi đấu thứ 3 – 24/8/2018 thay vì hai ngày thi đấu như dự định ban đầu (25 và 26/8/2018). Tuy nhiên, một ngày thi đấu mở thêm dường như là không đủ với nhu cầu rất lớn của các golfer bởi chỉ khoảng 3 ngày sau khi quyết định mở thêm ngày thi đấu, các golfer “chậm chân” cũng đã không còn chỗ.

Chỉ sau hơn 3 tuần công bố, Bamboo Airways Golf Tournament 2018 đã thu hút được hơn 1000 golfers đăng kí tham dự.

Chính vì thế, theo thông tin, BTC cũng không loại trừ khả năng xem xét và tăng thêm đến 1 hoặc ngày thi đấu nữa nếu như số lượng golfer tiếp tục đăng kí tăng mạnh.

Thông tin và động thái mới của BTC Bamboo Airways Golf Tournament 2018 cho thấy sức nóng của giải golf lớn chào mừng sự xuất hiện của Hãng hàng không Bamboo Airways trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng cũng là điều không quá bất ngờ đối với làng golf Việt bởi trong thời gian qua, các giải golf do Tập đoàn FLC cũng như FLC Biscom tổ chức thời gian qua đều rất thành công và ngày càng nhận được đánh giá cao từ cộng đồng.

Thậm chí, các giải đấu này còn thu hút không ít các golfer đến từ các nước trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào,… Cũng có không ít golfer chuyên nghiệp quốc tế tham dự các giải đấu này để săn các giải HIO giá trị, dù thành tích thi đấu của họ không được tính.

Với trên 1000 golfer đã đăng kí tham dự đến thời điểm hiện tại, Bamboo Airways Golf Tournament 2018, diễn ra từ 24-26/8 tại sân FLC Ha Long Golf Club, dự kiến sẽ thu hút từ 1200 đến 1400 golfer từ khắp nơi tham dự. Đây có thể coi là thành công vượt bậc đối với một giải golf lần đầu tiên được tổ chức như Bamboo Airways Golf Tournament 2018.

Bamboo Airways Golf Tournament 2018 là giải golf được tổ chức nhằm chào mừng hãng hàng không Tre Việt.

Cũng cần phải nói thêm rằng, nếu như con số dự kiến 1400 golfer trở thành hiện thực, giải golf đầu tiên của hãng hàng không Bamboo Airways sẽ có số lượng golfer ngang bằng với giải FLC Faros Golf Tournament 2018 cũng được chức tại FLC Ha Long Golf Club hồi đầu năm.

Sở dĩ giải đấu có sức hút đến vậy một phần là được tổ chức với những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức giải golf tại Việt Nam là FLC Group và FLC Biscom, đồng thời với việc mạnh tay chi cho cơ cấu giải thưởng lên tới hàng trăm tỉ đồng: xe ô-to hạng sang, vé máy bay, voucher golf, nghỉ dưỡng… của đơn vị sở hữu giải đấu là Bamboo Airways cũng tạo động lực không nhỏ với các golfer.

Bên cạnh giải thưởng hấp dẫn, Bamboo Airways Golf Tournament 2018 còn được trông đợi nhờ địa điểm tổ chức – FLC Ha Long Golf Club – một sản phẩm của cặp bài trùng về thiết kế sân golf nổi tiếng thế giới Brian Curley và Lee Schmidt. Đây cũng là sân golf từng lọt vào hạng mục “Development of The Year” do tạp chí Golf Inc bình chọn vào tháng 3/2018.

“Là giải golf đầu tiên của Hãng hàng không Tre Việt, Bamboo Airways Golf Tournament 2018 được tổ chức tại một trong những sân golf đẹp nhất Việt Nam, và chúng tôi hi vọng sẽ có thật nhiều giải thưởng lớn được trao cho các golfer, góp phần mang lại nhiều may mắn, thành công cho hoạt động của hãng hàng không trong tương lai không xa”, đại diện Ban Tổ chức cho biết./.