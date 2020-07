Huyền thoại cầu lông Lin Dan giải nghệ ở tuổi 36

Chiều ngày 4/7, tay vợt cầu lông Lin Dan đã chia sẻ trên Weibo cá nhân về quyết định giải nghệ. Anh chia sẻ: "Sau 20 năm, tôi phải nói lời chia tay với tuyển quốc gia Trung Quốc. Thật sự khó khăn để nói ra điều này. Thể lực cùng chấn thương đã khiến tôi không thể tiếp tục thi đấu với các đồng đội.



Lin Dan chia tay sự nghiệp cầu lông lẫy lừng ở tuổi 36. (Ảnh: SINA).

Tôi đã cống hiến tất cả cho môn thể thao mà tôi yêu quý. Xin cảm ơn các đồng đội, các HLV và cả các "đối thủ" đã mang đến động lực to lớn cho tôi trong quá trình thi đấu những năm qua".



Trước đó, Lin Dan mong muốn thi đấu nốt Olympic 2020 trước khi quyết định chia tay sự nghiệp cầu lông đỉnh cao. Tuy nhiên, do Olympic Tokyo đã bị lùi đến năm 2021 do dịch Covid-19, Lin Dan đã chia tay với sân đấu cầu lông sớm hơn dự kiến.



Lin Dan được đánh giá là một trong những tay vợt đẳng cấp nhất trong lịch sử cầu lông thế giới. Trong quá khứ, anh hai lần giành HCV liên tiếp ở các kỳ Olympic 2008 và 2012 và là người duy nhất làm được điều này. Ngoài ra, Lin Dan còn có 5 lần vô địch thế giới cùng nhiều năm đứng trên vị trí số 1 đơn nam của BXH thế giới môn cầu lông./.