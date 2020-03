IOC trong tâm bão chỉ trích: Olympic Tokyo 2020 hoãn trong 4 tuần tới?

Sáng 23/3 (theo giờ Việt Nam), lần đầu tiên trong suốt gần 2 tháng mà thể thao thế giới lần lượt bị “tàn phá” nặng nề bởi Covid-19, Thủ tướng Nhật Bản (quốc gia đăng cai Thế vận hội mùa Hè năm nay) Abe Shinzo, lên tiếng về việc Olympic Tokyo 2020 có thể sẽ bị hoãn do sự lây lan, bùng phát của đại dịch.



Trước đó, cả IOC cũng như người phát ngôn của nước chủ nhà Thế vận hội mùa Hè năm nay cùng khẳng định Olympic Tokyo 2020 vẫn sẽ được tổ chức theo đúng kế hoạch, bất chấp những ý kiến trái chiều từ Ủy ban Olympic các nước cho rằng nên hoãn sự kiện thể thao thế giới vì Covid-19.

IOC trong tâm bão chỉ trích, sẽ đưa ra quyết định hoãn Olympic Tokyo 2020 hay không trong 4 tuần tới. (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, dù thừa nhận Thế vận hội mùa Hè năm nay có thể sẽ phải hoãn lại nhưng Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo vẫn chuyền quả bóng “trách nhiệm” tới IOC với việc nhấn mạnh, phương châm của IOC là “sẽ không có chuyện hủy Olympic Tokyo 2020 và Paralympic”.

“Một kỳ Thế vận hội không thể hoãn từ tuần này sang tuần tới dễ dàng như một trận đấu bóng đá. Đó là một chuỗi hoạt động tổ chức trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các mắt xích, đơn vị và chỉ có thể hoãn khi được cân nhắc kỹ lưỡng bởi IOC. Tuyên bố hủy một kỳ Thế vận hội là quyết định và giải pháp thiếu công bằng nhất bởi nó có thể hủy hoại giấc mơ Olympic của 11.000 vận động viên đỉnh cao cũng như từ 206 Ủy ban Olympic của các quốc gia trên toàn thế giới”, Chủ tịch IOC Thomas Bach đã phát biểu như vậy khi khẳng định Olympic Tokyo 2020 vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch.

Chỉ tịch IOC Thomas Bach khẳng định Olympic Tokyo 2020 vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. (Ảnh: Getty).

Có thể thấy, dù đã “lùi một bước” với việc sẽ nhóm họp và đưa ra quyết định chính thức có hoãn Olympic Tokyo 2020 hay không trong 4 tuần tới nhưng IOC vẫn đang quay cuồng trong tâm bão chỉ trích từ chính các cơ quan thành viên của mình ở các nước.

Trong đó, Ủy ban Olympic Anh là một trong những cơ quan thành viên phản ứng mạnh mẽ nhất, với việc lên án quyết định vẫn tổ chức Olympic Tokyo 2020 theo đúng kế hoạch của Chủ tịch IOC Thomas Bach là “cố chấp tới ngu ngốc”. Mới nhất, Ủy ban Olympic Canada đã tuyên bố sẽ không tham dự Thế vận hội mùa Hè năm nay, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang bùng phát trên toàn thế giới.

EURO 2021: Giải pháp tốt nhất trong cơn bão dịch Covid-19 VOV.VN - Sau 4 năm mong chờ, người hâm mộ bóng đá sẽ phải đợi thêm 1 năm nữa để được theo dõi VCK EURO.

Ở Mỹ, các vận động viên đang yêu cầu hoãn Olympic Tokyo 2020 để đảm bảo sự an toàn cho chính bản thân họ. Tương tự, ở khắp các nơi trên thế giới, vận động viên được yêu cầu không ra nước ngoài, tránh tối đa những khu vực đông người, đồng nghĩa họ không thể đi tập huấn trong và ngoài nước cũng như không có các giải đấu “khởi động” bởi các sự kiện thể thao hầu hết đều đã hoãn vì đại dịch Covid-19.

Tờ báo uy tín của Anh, DailyMail còn trích dẫn bài hát nổi tiếng của cố nhạc sĩ John Lennon cùng vợ thứ hai của mình là Yoko Ono: “War is over, if you want it, war is over now” (tạm dịch: Chiến tranh đã kết thúc, như chúng ta thực sự mong muốn, chiến tranh bây giờ đã kết thúc) và nhấn mạnh rằng Olympic Tokyo 2020 cũng sẽ kết thúc theo đúng cách như vậy.

Tây Ban Nha muốn hoãn Olympic Tokyo vì Covid-19 VOV.VN - Tây Ban Nha là một trong những nước chịu ảnh hưởng mạnh của đại dịch Covid-19 với hơn 10.000 người được xác nhận mắc bệnh.

Theo đầu báo này, một cuộc chiến tranh cần người tham gia và tương tự là một kỳ Thế vận hội cũng cần các vận động viên tham gia, góp mặt. Theo đó, chiến tranh sẽ kết thúc nếu không ai muốn gây chiến, tương tự Olympic Tokyo 2020 cũng sẽ không diễn ra nếu không có vận động viên từ khắp các quốc gia trên thế giới tham gia tranh tài.

Đó là lý do mà giờ các vận động viên đã hiểu tầm quan trọng của họ trong việc đưa ra quyết định cuối cùng việc có hoãn hay không Olympic Tokyo 2020. Bởi nếu không có các vận động viên, tất cả chỉ là vô nghĩa với một kỳ Thế vận hội./.