Kết thúc giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Vinh danh Nguyễn Thành Tâm

Giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2018 đã chính thức khép lại vào trưa 30/4, sau chặng đua thứ 30, cũng là chặng cuối từ Vĩnh Long về TPHCM, khép lại hành trình kỷ lục hơn 1 tháng, qua 30 chặng đua, hơn 3.200km, từ địa đầu Tổ quốc Lạng Sơn đến đất Mũi Cà Mau, về lại TPHCM đúng thời khắc chiến thắng lịch sử non sông thống nhất 43 năm trước.

Ngay sau chặng đua cuối, lễ trao giải và bế mạc đã diễn ra trong không khí chiến thắng sôi động trước Hội trường Thống Nhất. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cùng đại diện các sở ban ngành thành phố và đông đảo khán giả.

Đoàn đua qua hầm vượt sông Sài Gòn.

Chặng đua diễn ra đầy hấp dẫn với sự chào đón của rất đông người hâm mộ đứng hai bên đường giúp các tay đua tranh tài thêm phần hào hứng. Một nhóm 5 tay đua không tranh chấp của Ynghua Đồng Nai, Calytos Đồng Tháp, Quân đội thoát đi thành công khỏi tốp đông có áo vàng Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt ngọc trời An Giang). Tuy nhiên, các tay đua An Giang, TPHCM điều tiết tốc độ đuổi theo tốp đầu với mục tiêu đưa đoàn đua về đích trong tốp đông.

Cách đích vài km, các tay đua chủ nhà TPHCM chủ động kéo tốp đông gia nhập các tay đua dẫn đầu rồi dẫn đầu đoàn đua về đích. Được các đồng đội hỗ trợ đắc lực, Lê Nguyệt Minh có cú nước rút ấn tượng, giành ngôi thắng chặng. Đây là lần thứ 7 Lê Nguyệt Minh thắng chặng tại giải, giúp anh bảo vệ thành công danh hiệu áo xanh vua nước rút. Áo vàng Nguyễn Thành Tâm về chung tốp đầu, bảo vệ thành công chiếc áo vàng chung cuộc đầy ấn tượng.

Trong khi đó các tay đua Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM đoạt ngôi vô địch đồng đội đầy ấn tượng. Dù 2 tay đua Lê Văn Duẩn, Nguyễn Minh Luận bị tai nạn phải rời giải, chỉ còn 4/6 tay đua nhưng Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM đã thi đấu hơn 100% sức lực để đăng quang, một chiến thắng của tinh thần đồng đội tuyệt vời.

Đội đua TPHCM đoạt cúp vô địch đồng đội ấn tượng

Trong khi đó từ trước chặng cuối, Nguyễn Thành Tâm cùng các đồng đội ở đội An Giang chuẩn bị ăn mừng sớm cho danh hiệu áo vàng chung cuộc bằng việc trang bị mũ vàng, tấc vàng, ghi đông vàng. Tuyển thủ quốc này đoạt áo vàng từ chặng 15 sau đó bảo vệ thành công đến chung cuộc. Đây là danh hiệu áo vàng đầu tiên mà Nguyễn Thành Tâm có được ở giải xe đạp truyền hình TPHCM.

Ngoài Thành Tâm, An Giang còn thắng lớn với hạng nhì cá nhân của Ali Khademi, áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc Ngô Văn Phương cùng ngôi nhì đồng đội. Trong khi đó, tay đua ngoại binh Loic Desriac của Bike Life Đồng Nai đoạt áo chấm đỏ vua leo núi. Tay đua Quân khu 7 Huỳnh Thanh Tùng đoạt giải VĐV ấn tượng nhất.

Dịp này, Đài Truyền hình TPHCM vinh dự nhận được Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng với thành tích tổ chức thành công 30 giải đua ý nghĩa mừng ngày non sông thống nhất, đồng thời nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ./.

Các danh hiệu chung cuộc : Áo vàng: Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt ngọc trời An Giang), phần thưởng 300 triệu đồng Hạng nhì: Ali Khademi (Bảo vệ thực vật An Giang), phần thưởng 100 triệu đồng Hạng ba: Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), phần thưởng 50 triệu đồng Vô địch đồng đội: Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM, phần thưởng 100 triệu đồng. Áo xanh: Lê Nguyệt Minh (TPHCM), phần thưởng 60 triệu đồng Áo đỏ: Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai), phần thưởng 60 triệu đồng Áo trắng: Ngô Văn Phương (Bảo vệ thực vật An Giang), phần thưởng 30 triệu đồng.