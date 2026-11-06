Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc chính thức hoạt động

Sáng 6/11, Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 khai trương Trung tâm Báo chí tại trụ sở Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM cũ (VOH), số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Lễ khai trương được mở đầu bằng nghi thức dâng hương thành kính tại Đài tưởng niệm "Biệt động thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968", như một sự tri ân sâu sắc, qua đó hun đúc thêm tinh thần cống hiến của thế hệ những người làm báo hôm nay.

Trước khi diễn ra buổi lễ, xác đại biểu dâng hương thành kính tại Đài tưởng niệm "Biệt động thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968" (ảnh: Hà An)

Trung tâm có phòng họp báo, đường truyền internet tốc độ cao và khu vực làm việc cho phóng viên. Lịch thi đấu, kết quả, bảng tổng sắp huy chương, hình ảnh và video được cập nhật trên nền tảng số. Thủ tục cấp thẻ tác nghiệp cũng được số hóa. Lực lượng an ninh và tình nguyện viên tại các điểm thi đấu sẽ hỗ trợ phóng viên trong quá trình tác nghiệp.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết TP sẽ hỗ trợ phóng viên đi lại, tiếp cận các địa điểm thi đấu và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tác nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương (giữa) và các đại biểu cắt băng khánh thành (ảnh: Hà An)

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đề nghị Trung tâm phối hợp với các điểm thi đấu và bộ phận chuyên môn để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Các cơ quan báo chí chú trọng phản ánh những câu chuyện vượt khó của vận động viên, tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng và đóng góp của huấn luyện viên, lực lượng phục vụ Đại hội.

Dự kiến, hơn 250 phóng viên có nhu cầu lưu trú tại TP.HCM trong thời gian diễn ra Đại hội. TP đang tổng hợp đăng ký và phối hợp với các cơ sở lưu trú để áp dụng mức giá phòng ưu đãi cho phóng viên, biên tập viên có thẻ tác nghiệp chính thức.

Đại hội diễn ra từ 14/11 đến 12/12 với 48 môn, 973 nội dung thi đấu. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, cùng Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội.