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Khoảng 20.000 người tham gia Sports Festival 2026 tại Lâm Đồng

Thứ Sáu, 14:00, 17/07/2026
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VOV.VN - Với định hướng phát triển bền vững, Sports Festival 2026 không chỉ hướng tới thành công của một mùa giải mà còn đặt nền móng cho việc xây dựng một thương hiệu lễ hội thể thao thường niên mang tầm quốc gia, từng bước mở rộng kết nối quốc tế.

Trưa 17/7, tại phường Tiến Thành, Lâm Đồng (khu vực TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ), Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam (Bộ Công an) phối hợp cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Sports Festival 2026 và cung cấp thông tin chính thức về sự kiện.

Đây được xem là đợt kiểm tra tổng thể trước khi Sports Festival 2026 bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều giải đấu quy mô quốc gia và quốc tế diễn ra liên tục từ cuối tháng 7 đến tháng 9/2026.

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Toàn cảnh cuộc họp sáng 17/7. Ảnh: B.H

Theo Ban Tổ chức, Sports Festival 2026 được mở rộng cả về quy mô tổ chức và nội dung chuyên môn. Năm nay sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 27/7 đến 22/9 với 12 bộ môn thi đấu thu hút khoảng 20.000 người tham dự (trong đó có khoảng 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia thi đấu).

Năm nay Ban Tổ chức bổ sung thêm nhiều nội dung mới như Triathlon trẻ quốc gia, Beach Tennis Championship, đồng thời mở rộng quy mô quốc tế với sự tham gia của các câu lạc bộ, vận động viên và lực lượng cảnh sát các nước ASEAN thông qua ASEAN Police Open Golf Tournament 2026...

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Đại diện Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: B.H

Theo Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam, hiện công tác phối hợp tổ chức của các đơn vị đã cơ bản ổn định. Một trong những nội dung đặc biệt lưu ý là công tác ngoại giao đón khách quốc tế, công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình diễn ra chuỗi giải.

Theo đó, các phương án phân luồng giao thông, kiểm soát khán giả, cứu hộ cứu nạn, bố trí lực lượng y tế thường trực, xử lý tình huống khẩn cấp và ứng phó với điều kiện thời tiết đã được rà soát theo từng kịch bản cụ thể.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh phát biểu tại buổi họp. Ảnh: B.H

Để đảm bảo sự kiện diễn ra thành công, ấn tượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong khâu tổ chức, không chủ quan trong bất cứ khâu nào. Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, sân bãi thi đấu, trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống âm thanh, ánh sáng, điện, nước và hạ tầng phục vụ, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và an toàn.

Bên cạnh đó, chủ động triển khai công tác truyền thông trước, trong và sau sự kiện; đẩy mạnh quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và mạng xã hội nhằm lan tỏa hình ảnh của giải đấu và địa phương.

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Hơn 100 vận động viên dự Giải quần vợt vô địch Quốc gia 2025

VOV.VN - Sáng 13/10, Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc Giải quần vợt vô địch Quốc gia 2025. Đây là một trong những hoạt động thể thao nổi bật thuộc Sports Festival 2025.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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