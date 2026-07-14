Khởi tranh Giải Cờ tướng Giao hữu Quốc tế Việt Nam – Trung Quốc lần thứ I

Giải Cờ tướng Giao hữu Quốc tế Việt Nam – Trung Quốc (Quảng Đông) lần thứ I với sự phối hợp tổ chức của Kim Long Motor, FUTA Land cùng Liên đoàn Cờ Thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Cờ TP. Hồ Chí Minh và VietnamChess, mong muốn kiến tạo một sân chơi trí tuệ mang tầm quốc tế, đồng thời trở thành cầu nối tăng cường giao lưu, hợp tác và tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Trung.

Giải đấu quy tụ 24 danh thủ, đại diện cho hai thế lực cờ tướng hùng mạnh và có trình độ chuyên môn hàng đầu khu vực. Mỗi đội có 10 kỳ thủ thi đấu chính thức và 2 kỳ thủ dự bị.

Giải Cờ tướng Giao hữu Quốc tế Việt Nam – Trung Quốc (Quảng Đông) lần thứ I hứa hẹn mang đến những màn đấu trí kịch tính.

Đội tuyển Việt Nam với danh xưng "Việt Nam Thập Hùng" gồm 12 kỳ thủ xuất sắc, đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng chinh phục của cờ tướng Việt Nam. Nổi bật là Lại Lý Huynh (vô địch thế giới 2025, 6 lần vô địch quốc gia), Nguyễn Thành Bảo (HCV đồng đội thế giới 2022 và SEA Game 31, 3 lần vô địch quốc gia), Hà Văn Tiến (đương kim vô địch quốc gia 2026) cùng dàn cựu danh thủ vô địch giải cờ tướng Việt Nam.

Đối đầu là "Quảng Đông Thập Hổ ", quy tụ những kỳ thủ danh tiếng đến từ Trung Quốc (Quảng Đông) – một trong những cái nôi sản sinh nhiều nhà vô địch và danh thủ hàng đầu của làng cờ tướng thế giới. Trưởng đoàn là đặc cấp Đại sư Lữ Khâm - người có biệt danh “Dương Thành Thiếu soái”, huyền thoại của cờ Tướng Trung Quốc từng 5 lần vô địch thế giới, 5 lần vô địch toàn quốc Trung Quốc, nhiều lần vô địch Châu Á và hiện là Phó Chủ tịch Hiệp hội cờ Tướng Trung Quốc.

Cùng với đó là sự góp mặt của nhiều kỳ thủ hiện đang thi đấu tại Giáp Cấp Liên Tái (giải chuyên nghiệp Trung Quốc), một số nhà vô địch quốc gia và các tài năng trẻ đã khẳng định được vị thế tại các giải đấu hàng đầu trong nước.

Hai đội sẽ thi đấu theo thể thức đối kháng đồng đội, diễn ra trong 10 vòng với tổng cộng 100 ván cờ. Các trận đấu áp dụng luật cờ tướng Quốc tế hiện hành với thể thức cờ nhanh, hứa hẹn mang đến những màn đấu trí kịch tính. Giải Cờ tướng Giao hữu Quốc tế Việt Nam – Trung Quốc (Quảng Đông) lần thứ I-2026 có cơ cấu giải thưởng lên đến 750 triệu đồng. Đội Vô địch nhận giải thưởng 500.000.000 triệu đồng, đội Á quân nhận giải thưởng 250.000.000 triệu đồng.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng sự góp mặt của các danh thủ hàng đầu cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Ban Tổ chức, hướng đến xây dựng một giải đấu chuyên nghiệp, chất lượng cao và giàu giá trị chuyên môn. Đây sẽ là đấu trường của bản lĩnh, nơi hội tụ những màn đấu trí đỉnh cao và tôn vinh tinh hoa của môn thể thao trí tuệ mang đậm bản sắc Á Đông.