English
/ THẾ GIỚI THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tranh Giải Cờ tướng Giao hữu Quốc tế Việt Nam – Trung Quốc lần thứ I

Thứ Ba, 11:34, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 24-28/7/2026, Giải Cờ tướng Giao hữu Quốc tế Việt Nam – Trung Quốc (Quảng Đông) lần thứ I sẽ chính thức diễn ra tại FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square.

Giải Cờ tướng Giao hữu Quốc tế Việt Nam – Trung Quốc (Quảng Đông) lần thứ I với sự phối hợp tổ chức của Kim Long Motor, FUTA Land cùng Liên đoàn Cờ Thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Cờ TP. Hồ Chí Minh và VietnamChess, mong muốn kiến tạo một sân chơi trí tuệ mang tầm quốc tế, đồng thời trở thành cầu nối tăng cường giao lưu, hợp tác và tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Trung. 

Giải đấu quy tụ 24 danh thủ, đại diện cho hai thế lực cờ tướng hùng mạnh và có trình độ chuyên môn hàng đầu khu vực. Mỗi đội có 10 kỳ thủ thi đấu chính thức và 2 kỳ thủ dự bị.

khoi tranh giai co tuong giao huu quoc te viet nam trung quoc lan thu i hinh anh 1
Giải Cờ tướng Giao hữu Quốc tế Việt Nam – Trung Quốc (Quảng Đông) lần thứ I hứa hẹn mang đến những màn đấu trí kịch tính.

Đội tuyển Việt Nam với danh xưng "Việt Nam Thập Hùng" gồm 12 kỳ thủ xuất sắc, đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng chinh phục của cờ tướng Việt Nam. Nổi bật là Lại Lý Huynh (vô địch thế giới 2025, 6 lần vô địch quốc gia), Nguyễn Thành Bảo (HCV đồng đội thế giới 2022 và SEA Game 31, 3 lần vô địch quốc gia), Hà Văn Tiến (đương kim vô địch quốc gia 2026) cùng dàn cựu danh thủ vô địch giải cờ tướng Việt Nam.

Đối đầu là "Quảng Đông Thập Hổ ", quy tụ những kỳ thủ danh tiếng đến từ Trung Quốc (Quảng Đông) – một trong những cái nôi sản sinh nhiều nhà vô địch và danh thủ hàng đầu của làng cờ tướng thế giới. Trưởng đoàn là đặc cấp Đại sư Lữ Khâm - người có biệt danh “Dương Thành Thiếu soái”, huyền thoại của cờ Tướng Trung Quốc từng 5 lần vô địch thế giới, 5 lần vô địch toàn quốc Trung Quốc, nhiều lần vô địch Châu Á và hiện là Phó Chủ tịch Hiệp hội cờ Tướng Trung Quốc.

Cùng với đó là sự góp mặt của nhiều kỳ thủ hiện đang thi đấu tại Giáp Cấp Liên Tái (giải chuyên nghiệp Trung Quốc), một số nhà vô địch quốc gia và các tài năng trẻ đã khẳng định được vị thế tại các giải đấu hàng đầu trong nước.  

Hai đội sẽ thi đấu theo thể thức đối kháng đồng đội, diễn ra trong 10 vòng với tổng cộng 100 ván cờ. Các trận đấu áp dụng luật cờ tướng Quốc tế hiện hành với thể thức cờ nhanh, hứa hẹn mang đến những màn đấu trí kịch tính. Giải Cờ tướng Giao hữu Quốc tế Việt Nam – Trung Quốc (Quảng Đông) lần thứ I-2026 có cơ cấu giải thưởng lên đến 750 triệu đồng. Đội Vô địch nhận giải thưởng 500.000.000 triệu đồng, đội Á quân nhận giải thưởng 250.000.000 triệu đồng.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng sự góp mặt của các danh thủ hàng đầu cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Ban Tổ chức, hướng đến xây dựng một giải đấu chuyên nghiệp, chất lượng cao và giàu giá trị chuyên môn. Đây sẽ là đấu trường của bản lĩnh, nơi hội tụ những màn đấu trí đỉnh cao và tôn vinh tinh hoa của môn thể thao trí tuệ mang đậm bản sắc Á Đông.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bán kết World Cup 2026: Pháp đứng trước cột mốc lịch sử nếu thắng Tây Ban Nha
Bán kết World Cup 2026: Pháp đứng trước cột mốc lịch sử nếu thắng Tây Ban Nha

VOV.VN - Tuyển Pháp đứng trước cơ hội đi vào lịch sử nếu đánh bại Tây Ban Nha ở trận bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 15/7. Một chiến thắng không chỉ đưa "Les Bleus" vào chung kết mà còn giúp họ cân bằng thành tích đặc biệt từng được Đức và Brazil thiết lập.

Bán kết World Cup 2026: Pháp đứng trước cột mốc lịch sử nếu thắng Tây Ban Nha

Bán kết World Cup 2026: Pháp đứng trước cột mốc lịch sử nếu thắng Tây Ban Nha

VOV.VN - Tuyển Pháp đứng trước cơ hội đi vào lịch sử nếu đánh bại Tây Ban Nha ở trận bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 15/7. Một chiến thắng không chỉ đưa "Les Bleus" vào chung kết mà còn giúp họ cân bằng thành tích đặc biệt từng được Đức và Brazil thiết lập.

Ninh Bình chiêu mộ thành công ngoại binh từng thi đấu ở Thái Lan
Ninh Bình chiêu mộ thành công ngoại binh từng thi đấu ở Thái Lan

VOV.VN - Ninh Bình thể hiện sự quyết tâm trước thềm mùa giải mới khi chính thức chiêu mộ thành công Romeu Martins.

Ninh Bình chiêu mộ thành công ngoại binh từng thi đấu ở Thái Lan

Ninh Bình chiêu mộ thành công ngoại binh từng thi đấu ở Thái Lan

VOV.VN - Ninh Bình thể hiện sự quyết tâm trước thềm mùa giải mới khi chính thức chiêu mộ thành công Romeu Martins.

Chuyển nhượng V-League hôm nay 14/7: Đồng Nai chiêu mộ tuyển thủ Romania
Chuyển nhượng V-League hôm nay 14/7: Đồng Nai chiêu mộ tuyển thủ Romania

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League hôm nay 14/7 nhận được sự chú ý khi Công Phượng đón đồng đội mới là tuyển thủ Romania.

Chuyển nhượng V-League hôm nay 14/7: Đồng Nai chiêu mộ tuyển thủ Romania

Chuyển nhượng V-League hôm nay 14/7: Đồng Nai chiêu mộ tuyển thủ Romania

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League hôm nay 14/7 nhận được sự chú ý khi Công Phượng đón đồng đội mới là tuyển thủ Romania.

HLV trưởng ĐT Pháp nhận định về trận bán kết World Cup 2026
HLV trưởng ĐT Pháp nhận định về trận bán kết World Cup 2026

VOV.VN - Trước trận bán kết World Cup 2026, HLV Didier Deschamps dành những lời có cánh về phía đối thủ là ĐT Tây Ban Nha.

HLV trưởng ĐT Pháp nhận định về trận bán kết World Cup 2026

HLV trưởng ĐT Pháp nhận định về trận bán kết World Cup 2026

VOV.VN - Trước trận bán kết World Cup 2026, HLV Didier Deschamps dành những lời có cánh về phía đối thủ là ĐT Tây Ban Nha.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Pháp vs Tây Ban Nha bán kết World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Pháp vs Tây Ban Nha bán kết World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Pháp vs Tây Ban Nha thuộc khuôn khổ vòng bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 15/7.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Pháp vs Tây Ban Nha bán kết World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Pháp vs Tây Ban Nha bán kết World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Pháp vs Tây Ban Nha thuộc khuôn khổ vòng bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 15/7.

Hậu trường
Sân khấu - Điện ảnh
Làm đẹp - giảm cân
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế