Khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 tại TP.HCM

Tham dự buổi khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 có ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam; ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; ông Huỳnh Trung Minh, Giám đốc Ngân hàng Bảo hiểm và Phát triển Đối tác liên kết HDBank.

Ông Vũ Hải Quang phát biểu khai mạc

Về phía VOV có ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc VOV, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của VOV trong công tác tổ chức, truyền thông và lan tỏa những giá trị tích cực của futsal Việt Nam, góp phần thúc đẩy môn thể thao này phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.

Lãnh đạo tặng hoa các đội bóng và tổ trọng tài

Năm 2024, VOV, VFF và HDBank tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác tổ chức các Giải Futsal HDBank Quốc gia giai đoạn 2024-2028, khẳng định cam kết lâu dài trong việc xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho futsal Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc VOV cho biết lượt về Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 khởi tranh đúng dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), đồng thời là dấu mốc để VOV nhìn lại hành trình 10 năm đồng hành cùng futsal Việt Nam.

Bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao tặng Bằng khen cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông (VOV)

Ông Vũ Hải Quang chia sẻ, trong 10 năm qua, futsal Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ với nhiều thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế. Từ một môn thể thao còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn lực và công tác truyền thông, futsal Việt Nam đã hai lần tham dự FIFA Futsal World Cup, trở thành một trong những điểm sáng của thể thao nước nhà.

“Trong hành trình ấy, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn tự hào góp một phần công sức với vai trò là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, phát huy thế mạnh của hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện từ phát thanh, truyền hình, báo điện tử và các nền tảng số nhằm đưa hình ảnh Futsal Việt Nam đến gần hơn đông đảo người hâm mộ trong nước và quốc tế”, ông Vũ Hải Quang nhấm mạnh.

Lãnh đạo các đơn vị của VOV tại lễ khai mạc

Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, sau 10 năm đồng hành của VOV và HDBank, futsal Việt Nam đã duy trì vị thế trong nhóm các đội tuyển hàng đầu châu Á. Các giải quốc nội trở thành môi trường quan trọng để đào tạo, phát triển lực lượng cho đội tuyển quốc gia.

Theo ông Trần Anh Tú, điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự gắn kết chặt chẽ với hệ thống thi đấu quốc tế sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tái khởi động giải đấu cấp CLB. Theo đó, đội Vô địch Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sẽ đại diện Việt Nam tham dự Giải futsal các CLB châu Á 2027, trong khi đội Á quân giành quyền dự Giải vô địch các CLB futsal Đông Nam Á 2027 nếu đáp ứng các tiêu chí cấp phép của AFC và AFF.

Lãnh đạo các đơn vị của VOV tại lễ khai mạc

“Với các đội top trên sự cạnh tranh rất quyết liệt. 3 đội Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc và Sahako luôn cạnh tranh vị trí đứng đầu. Chắc chắn lượt về thì 3 đội này sẽ cạnh tranh quyết liệt bởi một điều rất hấp dẫn là đội vô địch sẽ dự Cup vô địch các CLB châu Á nên các đội rất quyết tâm”, ông Trần Anh Tú nhận định.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen cho Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông, VOV vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động bóng đá, góp phần phát triển bóng đá Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Khán giả tại nhà thi đấu

Tại buổi lễ, VOV, VFF và HDBank thực hiện nghi thức kết nối, mở ra chặng đường đồng hành mới nhằm tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực và hướng tới những thành công mới của futsal Việt Nam.

Ông Huỳnh Trung Minh, Giám đốc Ngân hàng Bảo hiểm và Phát triển Đối tác liên kết HDBank, nhà tài trợ kim cương cho biết: “Chắc chắn HDBank sẽ đồng hành cùng VOV và futsal Việt Nam nhằm để mọi người Việt Nam đều có cơ hội phát triển sức khỏe, nâng tầm thể thao Việt Nam lên tầm thế giới. Chúng ta thấy trong vòng 10 năm mà futsal Việt Nam đã trở nên lừng lẫy và chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành”.

Ca sỹ Hoàng Bách với tiết mục khai mạc sôi động

Ca sĩ Hoàng Bách, người thường xuyên đồng hành cùng các giải futsal do VOV tổ chức, cho rằng sự chung tay của các đơn vị đã góp phần giúp futsal Việt Nam ngày càng phát triển. Ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ: “Đặc biệt hôm nay Bách được tham dự một trận đấu có đội futsal trẻ. Và khán giả đã đến chật kín nhà thi đấu. Điều đó cho thấy futsal vẫn phát triển từng ngày và Bách mong chúng ta lại quay lại World Cup rất nhanh và có thể đạt kết quả còn tốt hơn trước”.

VOV, VFF và HDBank thực hiện nghi thức kết nối

Khép lại lượt đi, cuộc đua vô địch Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 đang diễn ra hấp dẫn khi Thái Sơn Bắc tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đương kim vô địch Thái Sơn Nam TP.HCM, Sahako và Sài Gòn Titans vẫn là những ứng viên nặng ký trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch cùng phần thưởng 500 triệu đồng.

Ông Vũ Hải Quang trả lời phỏng vấn

Ngay sau lễ khai mạc, Sahako dễ dàng chiến thắng 3 – 0 trước Trẻ TP.HCM. Ở trận đấu trước đó, Thái Sơn Nam TP.HCM thắng đậm Luxury Hạ Long 10 - 1 để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng.

Phó Tổng VOV Vũ Hải Quang tặng hoa các đội bóng

Sahako áo vàng thắng 3 - 0 trước trẻ TPHCM

Lượt về Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21/6 đến ngày 25/7/2026 với 28 trận đấu. Mỗi CLB được đăng ký 1 ngoại binh và 1 cầu thủ gốc Việt Nam. Các đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt để tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Giải tiếp tục được tổ chức tại 2 thành phố lớn là Hà Nội (Nhà thi đấu Cầu Giấy) và TP.HCM (Nhà thi đấu Futsal Phường Chánh Hưng) theo thể thức sân nhà - sân khách. 8 đội tham dự gồm: Hà Nội, Luxury Hạ Long, Sahako, Trẻ TP.HCM, Sài Gòn Titans, Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam TP.HCM và Tân Hiệp Hưng TP.HCM.

Các trận đấu sẽ phát sóng trên kênh truyền hình: SCTV22 Ssport1; Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông; Báo điện tử VOV.vn, VTCNews; trực tuyến trận đấu trên Hệ thống nội dung số VOVLive, VOVFutsal, VFF và các nền tảng số thể thao uy tín do Ban tổ chức cấp tín hiệu. Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sẽ có những giải thưởng gồm: - Đội vô địch: Cúp, Huy chương vàng, bảng danh vị và giải thưởng: 500.000.000đ - Đội á quân: Huy chương bạc, bảng danh vị và giải thưởng: 200.000.000đ - Đội thứ ba: Huy chương đồng, bảng danh vị và giải thưởng: 100.000.000đ - Giải phong cách: bảng danh vị và giải thưởng: 40.000.000đ - Cầu thủ xuất sắc nhất giải: bảng danh vị và giải thưởng: 15.000.000đ - Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải: bảng danh vị và giải thưởng: 15.000.000đ - Thủ môn xuất sắc nhất giải: bảng danh vị và giải thưởng: 15.000.000đ - Tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 20.000.000đ