Môn thể thao xu hướng gặp gỡ giá trị gia đình: Góc nhìn nhân văn từ một giải đấu

Giải đấu do Diễn đàn VDPR, Jin Pro Network và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic phối hợp tổ chức, với FPT Polytechnic là nhà tài trợ chính, cùng sự đồng hành của Nesty, LADOS, Hemod, Mộc Châu Island và nhiều thương hiệu uy tín. Không chỉ mang đến một sân chơi thể thao sôi động, sự kiện còn trở thành điểm hẹn gắn kết các gia đình, lan tỏa tinh thần sống khỏe và kết nối cộng đồng. Đằng sau những trận đấu giàu cảm xúc là dấu ấn của FPT Polytechnic với cam kết đồng hành cùng các hoạt động phát triển thể chất, nuôi dưỡng giá trị nhân văn và góp phần xây dựng một cộng đồng năng động, bền vững.

Sân đấu thể thao và sợi dây gắn kết tình thân

Trong nhịp sống hiện đại hối hả, việc tìm kiếm một không gian chung để các thành viên trong gia đình cùng sẻ chia, thấu hiểu trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Được tổ chức vào dịp vô cùng ý nghĩa – kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và 25 năm ngày Gia đình Việt Nam, giải đấu đã mang lại một bầu không khí gắn kết tự nhiên và chân thực. Sự kiện thu hút gần 200 VĐV không chuyên là các Nhà báo, phóng viên, Nghệ sĩ, KOLs toàn quốc... tham dự giải đấu. Là những người trực tiếp trải nghiệm sân chơi này, cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần cùng vợ là bà Liên Nguyễn chia sẻ, dù công việc bận rộn và con còn nhỏ, hai vợ chồng luôn cố gắng dành thời gian cùng chơi thể thao.

Cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần và bà xã Liên Nguyễn hào hứng tham giải đấu

Với họ, Pickleball là một trong số ít môn thể thao giúp cả hai có thể cùng tập luyện, thi đấu và giao lưu.

"Trong cuộc sống, vợ chồng luôn cần sự thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau. Chơi pickleball cũng vậy, có những kỹ thuật khó tôi cần ông xã hướng dẫn, hỗ trợ để hiểu hơn về bộ môn này và phối hợp ăn ý hơn trên sân. Qua những giải đấu như thế này, chúng tôi có thêm nhiều kỷ niệm đẹp và những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau" - bà Liên Nguyễn bày tỏ.

Chính tinh thần tương trợ, sự thấu hiểu từ sân đấu lan tỏa vào đời sống là giá trị nhân văn lớn nhất mà giải đấu hướng tới

Sức mạnh kết nối đa chiều từ một giải đấu

Không dừng lại ở quy mô của những trận đấu nội bộ, giải Pickleball tranh cúp FPT Polytechnic lần đầu tiên xuất hiện đã thiết lập một mạng lưới kết nối rộng lớn. Đó là sự giao thoa hài hòa giữa nhiều lĩnh vực: từ báo chí, gia đình cho đến cộng đồng và xã hội.

Ca sĩ Hà Myo hy vọng sẽ có nhiều giải đấu như Pickleball Gia đình Việt Nam tranh cup FPT Polytechnic

Dưới góc nhìn của một người hoạt động nghệ thuật và xã hội, ca sĩ Hà Myo - Ủy viên Ban Chấp hành T.W Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV cho biết lý do cô nhận lời tham gia giải đấu chính là vì tính kết nối mạnh mẽ này.

"Báo chí, thể thao hay cộng đồng đều có khả năng kết nối con người lại với nhau. Với giải Pickleball này, trong quá trình mọi người thi đấu, cổ vũ cho nhau cũng là cơ hội để mọi người hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau một cách thật tự nhiên. Mục đích không nằm ở cái cốt mà là việc sau mỗi giải đấu mọi người trong gia đình gắn bó với nhau như thế nào và lan tỏa những giá trị đó ra sao" - ca sĩ Hà Myo nói.

Sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí cùng các tầng lớp xã hội tại giải đấu đã minh chứng cho năng lực tổ chức và uy tín của FPT Polytechnic

"Sức khỏe học đường" - Nền tảng cho sự thành công toàn diện

Khi một đơn vị giáo dục đứng ra tổ chức và tài trợ cho một giải đấu thể thao mang tính xu hướng, thông điệp đi kèm luôn mang tầm nhìn chiến lược về con người.

Ông Trương Tuấn Tú - Phó Trưởng ban Văn thể, Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam đánh giá rất cao tính thực tiễn của hoạt động này. Theo ông, các hoạt động thể thao vốn mang tính gắn kết cao. Việc tổ chức những giải đấu bài bản như thế này càng làm tăng tính kết nối, cọ xát để học sinh, sinh viên biết thêm được một môn thể thao mới, góp phần nâng cao sức khỏe học đường, trí tuệ và hỗ trợ trực tiếp cho quá trình học tập.

Đại diện cho ban tổ chức, TS.Vũ Chí Thành - Hiệu trưởng trường Cao đẳng FPT Polytechnic khẳng định mục tiêu cốt lõi của nhà trường không đơn thuần là khuyến khích thể thao nói chung.

"Chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe. Khi chúng ta có sức khỏe thì gia đình hạnh phúc, công việc thuận buồm xuôi gió. Khi một đơn vị giáo dục tham gia vào một giải đấu thể thao, chúng tôi muốn lan tỏa tới sinh viên, cán bộ giảng viên hãy rèn luyện thể thao thường xuyên trong giảng dạy, học tập để thành công hơn trong cuộc sống và sự nghiệp" - TS.Vũ Chí Thành cho biết.

TS.Vũ Chí Thành – Hiệu trưởng FPT Polytechnic

Giải đấu khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn kéo dài qua những nụ cười, những cái bắt tay và nguồn năng lượng tích cực được lan tỏa. FPT Polytechnic đã chọn cách định vị thương hiệu bằng hành động cụ thể: tạo ra giá trị thực cho cộng đồng, chăm sóc đời sống tinh thần cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và kết nối những tổ chức xã hội.

Kết quả chung cuộc: Giải Nhất nội dung Câu lạc bộ Ban ngành thuộc về Liên quân Báo Dân Việt và Báo Lao động; giải Nhất nội dung Lãnh đạo thuộc về đội người chơi Vũ Quang Tạo- Trương Tuấn Tú; giải Nhất nội dung Gia đình thuộc về đội của người chơi Đạt Bạc Liêu- Lệ Nguyễn và giải Nhất nội dung KOLs thuộc về đội Coca và nội dung Đồng đội Thương hiệu Open thuộc về đội GDETOX360.

Sự thành công của Giải Pickleball Gia đình Việt Nam tranh cúp FPT Polytechnic lần thứ I năm 2026 chính là lời khẳng định tinh tế nhất về một môi trường giáo dục năng động, hiện đại, nơi mà việc học tập luôn song hành cùng trách nhiệm xã hội và sự phát triển bền vững của mỗi cá nhân.