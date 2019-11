Nadal kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới dù bị loại tại ATP Finals

Ở lượt trận cuối cùng bảng Andre Agassi của ATP Finals 2019, Nadal đã thắng Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) 2-1 (6-7, 6-4, 7-5).



Dù vậy, những nỗ lực của Nadal đã không thể giúp anh có vé vào bán kết của giải đấu diễn ra tại London khi Zverev đã có trận đấu xuất sắc để giành chiến thắng 2-0 (6-4, 7-6) trước Medvedev.



Nadal kết thúc năm 2019 với vị trí số 1 thế giới. (Ảnh: Getty).

Kết quả này đồng nghĩa với việc Zverev sẽ nối bước Tsitsipas vào bán kết, còn Nadal bị loại.

Tay vợt người Tây Ban Nha không thể vượt qua vòng bảng ATP Finals chỉ ít lâu sau khi nhận tin Novak Djokovic bị loại và anh chắc chắn kết thúc năm 2019 ở vị trí số 1 thế giới.