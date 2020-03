Chris Widmaier - người phát ngôn của BTC giải quần vợt US Open cho biết, từ hôm 31/3, một số sân thi đấu trong nhà của US Open sẽ được chuyển thành bệnh viện dã chiến với 350 giường bệnh tạm thời.



Nơi tổ chức US Open trở thành bệnh viện dã chiến chống Covid-19 (Ảnh: Getty).

Bếp ăn của sân Louis Armstrong - khu vực lớn thứ hai trong khuôn viên tổ hợp sẽ phục vụ khoảng 25.000 suất ăn mỗi ngày cho các bệnh nhân, nhân viên y tế, tình nguyện viên và học sinh trong thành phố.



Ban đầu, BTC giải Grand Slam cuối cùng trong năm có ý định mở cửa các sân để phục vụ nhu cầu tập luyện cho mọi người. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh đã trở nên phức tạp và US Open đã quyết định chung tay cùng chống đại dịch. Thành phố New York đang nỗ lực nâng tổng số giường bệnh lên 87.000 chiếc để kiểm soát không cho dịch lan rộng.



Do ảnh hưởng của đại dịch nên tất cả các giải đấu quần vợt chuyên nghiệp đã phải hoãn hủy đến ngày 7/6. Giải Grand Slam đất nện Roland Garros đã phải dời lịch sang tháng 9, từ ngày 20/9 đến 4/10 thay vì khởi tranh vào 24/5 như dự kiến.



Bất chấp tình cảnh Covid-19 khiến các giải đấu quần vợt bị xáo trộn, BTC US Open vẫn tin tưởng giải đấu sẽ khai mạc đúng như dự kiến vào ngày 24/8./.