“Siêu kình ngư” Trung Quốc bị cấm thi đấu 8 năm

Trong phán quyết, CAS nêu rõ sự ủng hộ với đơn kháng cáo do Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) nộp ngày 14/2/2019 nhằm phản đối quyết định do Hội đồng chống doping của Liên đoàn Bơi lội thế giới (FINA) ban hành ngày 3/1/2019. Như vậy, Sun Yang sẽ bị xử phạt với thời hạn 8 năm không được phép tham gia thi đấu, bắt đầu tính từ ngày ra phán quyết này.



Sun Yang bị cấm thi đấu 8 năm. (Ảnh: Getty).

Hồi tháng 1/2019, Sun Yang đã được FINA tuyên trắng án, dù vận động viên 28 tuổi này đã lần thứ 2 vướng bê bối sử dụng doping. WADA đã kiện lên CAS để phản đối phán quyết này.



Mọi chuyện bắt đầu từ việc VĐV người Trung Quốc đã lần thứ 2 dính đến doping vào năm 2018. Khi đó, Sun Yang từ chối hoàn thành xét nghiệm doping do đại diện WADA tiến hành. Khi đó, anh thậm chí còn bị cáo buộc đã yêu cầu nhân viên tại phòng xét nghiệm đập vỡ mẫu thử máu của mình.



Trước đó, Sun Yang bị cấm thi đấu 3 tháng vào năm 2014 do mẫu thử doping của anh cho kết quả dương tính với Trimetazidine, một chất nằm trong danh mục cấm của WADA.



Ngay sau khi biết thông tin này, Sun Yang đã tuyên bố anh sẽ kháng cáo. Tân hoa xã trích lời VĐV bơi lội 28 tuổi: "Tôi hoàn toàn trong sạch. Phán quyết này không công bằng, tôi sẽ kháng cáo để mọi người biết sự thật".



Trong sự nghiệp của mình, Sun Yang đã từng có 3 HCV Olympic, 9 HCV ASIAD cũng hàng loạt danh hiệu vô địch giải bơi lội thế giới. Anh cũng chính là người đã vượt qua Nguyễn Huy Hoàng của Việt Nam ở nội dung 1500m tự do nam tại ASIAD 2018 để giành HCV.



Với việc phải nhận án cấm thi đấu 8 năm, sự nghiệp của Sun Yang coi như kết thúc bởi sau khi hoàn thành án phạt, anh sẽ bước sang tuổi 36./.