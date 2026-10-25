English
/ THẾ GIỚI THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Nguyên đón gần 200 kỳ thủ tranh tài tại Giải Cờ tướng trung cao tuổi quốc gia

Chủ Nhật, 17:25, 25/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gần 200 vận động viên đến từ 14 đơn vị, câu lạc bộ trên cả nước tham dự Giải Cờ tướng trung cao tuổi quốc gia lần thứ XII năm 2026, khai mạc chiều 25/10 tại tỉnh Thái Nguyên.

Chiều 25/10, tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, Giải Cờ tướng trung cao tuổi quốc gia lần thứ XII năm 2026 chính thức khai mạc, với sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ 14 đơn vị, câu lạc bộ trên cả nước.

thai nguyen don gan 200 ky thu tranh tai tai giai co tuong trung cao tuoi quoc gia hinh anh 1
Ông Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc giải

Tranh tài ở 16 nội dung, 4 nhóm tuổi

Các vận động viên thi đấu 16 nội dung cá nhân nam, nữ và đồng đội nam, nữ, thuộc 4 nhóm tuổi: 40-50 tuổi, 51-60 tuổi, 61-70 tuổi và từ 71 tuổi trở lên.

Giải đấu là dịp để các kỳ thủ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong người trung niên và cao tuổi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức giải, nhấn mạnh cờ tướng là môn thể thao trí tuệ giàu bản sắc văn hóa, góp phần rèn luyện tư duy, nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng lối sống tích cực trong cộng đồng.

Tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Cục Thể dục thể thao chuẩn bị các điều kiện tổ chức, bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và đúng điều lệ.

Đoàn Thái Nguyên có 38 vận động viên

Tham gia giải, đoàn Thái Nguyên có 38 vận động viên, tranh tài ở cả 4 nhóm tuổi. Đây là dịp để các kỳ thủ địa phương giao lưu, cọ xát, đồng thời thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với phong trào cờ tướng và hoạt động thể thao dành cho người trung niên, cao tuổi.

thai nguyen don gan 200 ky thu tranh tai tai giai co tuong trung cao tuoi quoc gia hinh anh 2
Các đội bước vào thi đấu ngay sau khi khai mạc

Giải đấu áp dụng thể thức hệ Thụy Sĩ 9 ván. Ngay sau lễ khai mạc, các kỳ thủ bước vào thi đấu ván đầu tiên. Theo kế hoạch, giải sẽ bế mạc và trao thưởng vào sáng 28/10/2026.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức hướng tới tiếp tục phát triển phong trào cờ tướng, phát hiện những vận động viên có thành tích xuất sắc, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa, thể thao và du lịch Thái Nguyên đến các đoàn vận động viên trên cả nước, đồng thời hướng đến kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh (4/11/1831-4/11/2026).

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tranh Giải Cờ tướng Giao hữu Quốc tế Việt Nam – Trung Quốc lần thứ I
Khởi tranh Giải Cờ tướng Giao hữu Quốc tế Việt Nam – Trung Quốc lần thứ I

VOV.VN - Từ ngày 24-28/7/2026, Giải Cờ tướng Giao hữu Quốc tế Việt Nam – Trung Quốc (Quảng Đông) lần thứ I sẽ chính thức diễn ra tại FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square.

Khởi tranh Giải Cờ tướng Giao hữu Quốc tế Việt Nam – Trung Quốc lần thứ I

Khởi tranh Giải Cờ tướng Giao hữu Quốc tế Việt Nam – Trung Quốc lần thứ I

VOV.VN - Từ ngày 24-28/7/2026, Giải Cờ tướng Giao hữu Quốc tế Việt Nam – Trung Quốc (Quảng Đông) lần thứ I sẽ chính thức diễn ra tại FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square.

Khai mạc giải cờ tướng giao hữu tranh cúp Kim Long lần thứ I năm 2026
Khai mạc giải cờ tướng giao hữu tranh cúp Kim Long lần thứ I năm 2026

VOV.VN - Sáng 24/7/2026, lễ khai mạc giải cờ tướng giao hữu tranh cúp Kim Long lần thứ I năm 2026 đã diễn ra trang trọng, đánh dấu lần đầu tiên một giải cờ tướng giao hữu quốc tế theo thể thức đồng đội được tổ chức tại Việt Nam.

Khai mạc giải cờ tướng giao hữu tranh cúp Kim Long lần thứ I năm 2026

Khai mạc giải cờ tướng giao hữu tranh cúp Kim Long lần thứ I năm 2026

VOV.VN - Sáng 24/7/2026, lễ khai mạc giải cờ tướng giao hữu tranh cúp Kim Long lần thứ I năm 2026 đã diễn ra trang trọng, đánh dấu lần đầu tiên một giải cờ tướng giao hữu quốc tế theo thể thức đồng đội được tổ chức tại Việt Nam.

Kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam
Kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 2030/QĐ-TTg ngày 22/10/2026 kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

Kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 2030/QĐ-TTg ngày 22/10/2026 kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Triển khai thiết thực, hiệu quả Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2026
Triển khai thiết thực, hiệu quả Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2026

VOV.VN -  Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 1260/TTg-KGVX ngày 9/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan triển khai tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Triển khai thiết thực, hiệu quả Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2026

Triển khai thiết thực, hiệu quả Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2026

VOV.VN -  Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 1260/TTg-KGVX ngày 9/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan triển khai tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Khi người cao tuổi đứng "bên lề" những phím chạm
Khi người cao tuổi đứng "bên lề" những phím chạm

VOV.VN - Giữa nhịp sống số hóa, điện thoại thông minh đã trở nên quen thuộc với nhiều người cao tuổi. Thế nhưng, có thiết bị trong tay không đồng nghĩa với việc họ có thể tự mình sử dụng công nghệ và các dịch vụ trực tuyến.

Khi người cao tuổi đứng "bên lề" những phím chạm

Khi người cao tuổi đứng "bên lề" những phím chạm

VOV.VN - Giữa nhịp sống số hóa, điện thoại thông minh đã trở nên quen thuộc với nhiều người cao tuổi. Thế nhưng, có thiết bị trong tay không đồng nghĩa với việc họ có thể tự mình sử dụng công nghệ và các dịch vụ trực tuyến.

 
Hậu trường
Sân khấu - Điện ảnh
Làm đẹp - giảm cân
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế