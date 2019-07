Thắng kịch tính Federer, Djokovic lần thứ năm vô địch Wimbledon

Roger Federer là "ông vua" của Wimbledon với tám lần đăng quang trong 11 lần vào chung kết trong quá khứ. Djokovic cũng đã có đến bốn lần vô địch trước đó sau năm lần vào chung kết.



Hai trong số những tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện tại đã khởi đầu trận đấu đúng với những gì người hâm mộ chờ đợi. Không ai để mất break trong set đầu. Phải đến tình huống đánh hỏng ở loạt tie-break của Fedex, Djokovic mới thắng được set đầu tiên.



Sang set sau đó, Federer nhanh chóng lấy lại thế trận và thắng dễ 6-1 trong sự kháng cự yếu ớt của Nole.



Kịch bản set 1 được lặp lại ở set 3. Federer không cho đối thủ cơ hội bẻ game giao bóng lần nào, nhưng Djokovic vẫn thắng nhờ đánh hay hơn trong loạt tie-break.





Federer và Djokovic cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn. (Ảnh: Getty).