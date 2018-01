Thể thao 24h: Mourinho thừa nhận dẫn dắt MU áp lực hơn Chelsea

Mourinho thừa nhận dẫn dắt MU áp lực hơn Chelsea

“Người đặc biệt” Jose Mourinho vừa lên tiếng thừa nhận việc dẫn dắt MU khó khăn và áp lực hơn so với khi làm việc tại Chelsea. Theo vị thuyền trưởng Quỷ đỏ, ông đã đến sân Old Trafford đúng giai đoạn đội bóng sa sút và khó làm nên lịch sử như thời còn cầm quân tại The Blues.

Mourinho thừa nhận dẫn dắt MU áp lực hơn Chelsea. (Ảnh: Getty)

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ: “Sự khác biệt giữa Chelsea với MU thuộc về lịch sử. Khi dẫn dắt Chelsea, tôi đã có rất nhiều danh hiệu, đặc biệt là 3 chức vô địch Premier League. Điều đó giúp tôi có vị trí riêng trong lịch sử CLB. Tuy nhiên, ở MU mọi chuyện hoàn toàn khác, khó khăn và áp lực hơn”.

Firmino háo hức sát cánh cùng Van Dijk

Nói về bản hợp đồng kỷ lục vừa cập bến Liverpool, tiền đạo Roberto Firmino tỏ ra hào hứng: “Van Dijk là một hậu vệ cực kỳ xuất sắc. Tôi từng gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với anh ấy. Van Dijk không chỉ sở hữu thể hình lý tưởng mà còn thi đấu rất chặt chẽ và quyết liệt”.

Arsenal đón tân binh đầu tiên trong phiên chợ Đông

Arsenal đã chính thức hoàn tất việc chiêu mộ trung vệ Konstantinos Mavropanos từ PAS Giannina với mức phí không tiết lộ. Tài năng trẻ người Hy Lạp với chiều cao 1m94 chính là tân binh đầu tiên của Pháo thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Tuy nhiên, ngay sau khi gia nhập sân Emirates, Konstantinos Mavropanos đã được Arsenal cho Werder Bremen mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm./.