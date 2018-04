Thể thao 24h: Real Madrid tìm cách giữ 100% phong độ cho Ronaldo

Real Madrid tìm cách giữ 100% phong độ cho Ronaldo

Dù chơi tốt và ghi bàn mở tỷ số, nhưng Cristiano Ronaldo vẫn bị thay ra trong trận hòa 1-1 với Atletico Madrid đêm qua. Theo HLV Zinedine Zidane, ông muốn giữ sức cho siêu sao người Bồ Đào Nha để đảm bảo phong độ tốt nhất trong phần còn lại của mùa giải.

Real Madrid tìm cách giữ 100% phong độ cho Ronaldo. (Ảnh: Getty)

Vị thuyền trưởng Real Madrid cho biết: “Không ai làm được như Cristiano Ronaldo, nhưng Real vẫn còn những cầu thủ khác có thể ghi bàn. Chúng tôi còn rất nhiều trận đấu phía trước. Do vậy, Cristiano Ronaldo cần nghỉ ngơi”.

Arsenal mất Henrikh Mkhitaryan vì chấn thương đầu gối

Henrikh Mkhitaryan chắc chắn sẽ không kịp bình phục chấn thương đầu gối để cùng Arsenal dự trận tứ kết lượt về Europa League trên sân CSKA Moscow. Tiền vệ người Armenia dính chấn thương trong chiến thắng 4-1 của Arsenal ở lượt đi và vẫn chưa hẹn ngày trở lại.

PSG và AS Monaco tranh nhau Marouane Fellaini

Theo tờ L’Equipe, cả PSG và AS Monaco đều muốn chiêu mộ Marouane Fellaini ở kỳ chuyển nhượng Hè 2018. Tiền vệ người Bỉ này đã 2 lần từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng của MU trong thời gian qua và sẽ được rời sân Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do khi mùa giải này kết thúc./.